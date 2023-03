FINANTE - BANCI Luni, 06 Martie 2023, 16:40

BNP Paribas Personal Finance anunță demararea procedurilor de sistare a operațiunilor din România ale diviziei de consumer finance, Cetelem, a transmis luni instituția de credit.

Cetelem a înaintat către autoritățile de resort documentația necesară în vederea încetării activității de acordare de credite de consum pe piața din România, în conformitate cu procedurile de reglementare.

Cetelem va asigura continuitatea relațiilor de afaceri cu partenerii și clienții în baza contractelor de credit și carduri aflate în derulare până la rambursarea integrală și la încetarea obligațiilor contractuale.

BNP Paribas Personal Finance își ia angajamentul de a îndeplini în totalitate obligațiile față de angajați, clienți, parteneri și autorități de reglementare.

Înființată în România în anul 2005 sub brandul Cetelem, BNP Paribas Personal Finance a înregistrat succes din punct de vedere comercial, însă activitatea companiei nu a atins dimensiunea necesară pentru a putea absorbi investițiile majore în IT necesare pentru o poziționare competitivă.

Prin urmare, BNP Paribas Personal Finance a realizat o analiză strategică pentru a identifica opțiunile existente în interesul clienților și al personalului. Din păcate, nu s-a concretizat procesul de identificare a unui partener financiar care să posede capacitatea de a defini și a asigura un viitor stabil pentru companie.

În consecință, BNP Paribas Personal Finance anunță demararea procedurilor de întrerupere a activităților sale în România. Grupul a înaintat către autoritățile de resort documentația necesară în vederea încetării activității de acordare de credite de consum pe piața din România, în conformitate cu procedurile legislative in vigoare.

Continuitatea activității pentru partenerii și clienții ce dețin contracte și carduri de credit în derulare va fi asigurată până la rambursarea integrală și încetarea obligațiilor contractuale.

În această perioadă provocatoare, Cetelem va acorda, desigur, tot sprijinul necesar angajaților săi.

Această decizie vizează doar activitatea Cetelem, fără impact asupra altor entități ale BNP Paribas, care își vor continua operațiunile și implementarea planurilor de dezvoltare în România.

BNP este prezentă în România prin intermediul a 6 entități:

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking - solutii de finantare, produse de cash management si servicii de consultanta pentru companii si institutii locale si internationale.

Arval - leasing auto cu servicii incluse. Arval ofera solutii de flota si externalizarea riscurilor asociate cu managementul flotei.

Cetelem

BNP Paribas Real Estate - consultanta real estate, in special in ceea ce priveste tranzactii, evaluari si property management.

BNP Paribas Leasing Solutions - solutii de finantare pentru echipamente profesionale. Lider in Romania in ceea ce priveste finantarea de echipamente agricole in Romania.

BNP Paribas Cardif - parteneriatele de asigurari si lider mondial și produsele de asigurare atasate creditelor.