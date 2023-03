FINANTE - BANCI Luni, 20 Martie 2023, 15:43

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

Miliardarul american Warren Buffett a studiat sistemul bancar și a investit în bănci de decenii, vorbind de-a lungul anilor despre proastele practici care duc la prăbușirea unor instituții financiare ca Silicon Valley Bank sau Credit Suisse, relatează Markets Insider.

Warren Buffett Foto: Xinhua / Zuma Press / Profimedia

Mai multe ziare americane afirmă că în ultimele zile oficiali de la Casa Albă l-au contactat pe Buffett, CEO-ul Berkshire Hathaway, pentru a-l întreba despre măsurile de luat după ce falimentul subit al Silicon Valley Bank a provocat turbulențe majore pe piețele financiare din întreaga lume.

Președintele american Joe Biden a ieșit personal să vorbească despre situație pe 13 martie, dând asigurări că sistemul bancar american este solid și că nu există motive de îngrijorare.

Însă asigurările date de liderul de la Casa Albă nu au reușit să pună capăt contagiunii de pe piețe, chiar dacă Biden a anunțat că banii tuturor deponenților de la Silicon Valley Bank vor fi rambursați de guvernul american.

Unele dintre comentariile făcute de Buffett de-a lungul anilor amintesc de actuala criză bancară, asigurarea deponenților, bailot-urile guvernamentale și gestionarea proastă a riscurilor.

Warren Buffett, despre bănci, bancheri iresponsabili și barmani

„[Băncile] sunt o afacere care poate fi o afacere foarte bună, când sunt conduse corect. Nu există o rețetă magică. Trebuie doar să stai departe de a face ceva nesăbuit. E puțin ca la investiții. Nu trebuie să faci ceva foarte inteligent. Trebuie doar să eviți să faci lucruri care sunt incredibil de stupide”.

„Sectorul bancar nu este unul dintre favoritele noastre. Când activele sunt de 20 de ori mai mici decât capitalul propriu - un procent comun în această industrie - greșelile care implică doar o proporție mică de active pot distruge o porțiune semnificativă a capitalului propriu Iar greșelile au fost mai degrabă regula decât excepția la băncile mari”.

„Conduita unui bancher ar trebui să fie cel puțin precum cea a unui barman responsabil care, atunci când este necesar, refuză profitul de pe următoarea băutură pentru a evita să trimită un om beat afară pe autostradă. În ultimii ani, din păcate, numeroase firme de investiții de top au găsit moralitatea de barman un standard intolerant de strict. Recent, cei care au mers pe șosea la Wall Street nu au dat de trafic greu”.

Însă experiența ultimelor zile a arătat că nici investițiile precaute nu sunt imune unor turbulențe majore pe piață, prețul acțiunilor Berkshire Hathaway scăzând de la 480 de dolari pe 8 martie la 448,9 dolari în data de 20 martie.

Fondul de investiții al lui Buffett deține participații în mai multe bănci americane care au avut de suferit după prăbușirea SVB, printre acestea numărându-se Citigroup, US Bancorp și Bank of New York Mellon Corp.