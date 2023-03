FINANTE - BANCI Marți, 21 Martie 2023, 09:42

Dan Popa • HotNews.ro

2

Cine sunt acești seniori care își resetează cariera la 50 de ani sau mai mult? Și de ce o fac? Potrivit datelor ONRC, numărul firmelor cu asociați de peste 50 de ani a crescut în ultimii 6 ani, apropiindu-se de 40% din totalul firmelor.

Antreprenor 50+ Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia Images

Laurian Ionașcu a fost șef de echipă la o mare firmă de construcții. S-a certat cu șeful de la bani, și-a luat oamenii și a plecat. Laurian are 55 de ani din care peste 30 petrecuți doar în construcții. Și-a făcut o mică firmă, i-a „furat” șefului doi clienți mai mici și a luat-o aproape de la zero. Acum recunoaște că mai are emoții cu o zi două înainte de plata salariilor, dar nu s-a întâmplat să nu fie bani pentru echipa lui. Deocamdată, că nu se știe cum va fi luna următoare, după cum zice chiar el.

Rata de ocupare a celor „55+” stagnează la 3% (date confirmate de Statistică, valabile pentru toamna anului trecut). La această vârstă, companiile tind să scape mai degrabă de angajați decât să-i recruteze. Drept pentru care aceștia pleacă și își reiau cariera pe cont propriu. Ca freelanceri, deși unii habar nu au ce înseamnă asta.

Sectoarele preferate ale acestor seniori: Comerț, transport și depozitare, construcții

Mariana Ispas. 53 de ani, rămasă fără loc de muncă în domeniul confecțiilor. Când au disponibilizat-o, a primit câteva salarii. Din banii ăia și-a făcut o mică firmă. Șoțul e cu aprovizionarea, mama ei la cei 75 de ani, e vânzătoare. Cumpără marfă de la engrosiști (vânează reducerile, ca să iasă mai ieftin) și vinde en-detail. Mai mult a costat-o amenajarea fostului dormitor, ajuns magazin improvizat și obținerea aprobărilor.

Niculae Constantin simțea că la cei 56 de ani nu mai era apreciat în multinațională nici de colegi, nici de șefi. Nu se mai simțea împlinit, așa că a demisionat și și-a făcut o firmă de consultanță. Mergi la Niculae cu o idee de afaceri și el îți spune care e piața, cine sunt jucătorii și care ar putea fi strategia ta câștigătoare. Deocamdată e mai greu cu clienții, dar e optimist și spune că într-o zi vor face coadă la ușa lui, că la câtă experiență are ar putea da consultanță oricărei firme din Europa, zice.

Doar în ianuarie seniorii au înființat aproape 5000 de firme, cu vreo 700 mai multe decât în ianuarie 2022

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, Transport şi depozitare, Construcţii, Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Informaţii şi comunicaţii, Alte activităţi de servicii- acestea sunt domeniile în ordine descrescătoare a domeniilor preferate.

În urmă cu 5 ani numărul firmelor noi ale seniorilor era de circa 3 ori mai mic. Într-adevăr, 80% dintre persoanele care desfășoară activități independente caută doar venituri suplimentare iar 20% folosesc acest statut ca o trambulină pentru a-și testa activitatea pe parcursul a doi sau trei ani.

Problemele cele mai mari sunt legate de capitalizare, de lipsa clienților și de faptul că accesul la credite e mai dificil decât în cazul tinerilor.

De partea lor au însă experiența acumulată și maturitatea. „La vârsta noastră avem mai dezvoltat simțul realității. Suntem deja mai bine pregătiți, avem adesea o rețea de cunoștințe, de potențiali clienți. Experiența și maturitatea ne permit luarea unor decizii mai informate”, spune Niculae Constantin.