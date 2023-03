FINANTE - BANCI Luni, 20 Martie 2023, 20:48

Ionut Baias • HotNews.ro

Banca americană First Republic se afla în continuare în cădere pe bursă luni, în ciuda eforturilor de salvare ale autorităților și ale instituțiilor rivale, potrivit WSJ, citat de AFP.

First Republic Bank Foto: Jakub Porzycki / Zuma Press / Profimedia

O bancă aflată în turbulențe

First Republic, fondată în 1985, are sediul la San Francisco și are sucursale în principal în California și în zonele urbane de pe Coasta de Est. La sfârșitul anului 2022 era a 14-a bancă americană ca mărime în funcție de active.

Potrivit S&P Global Ratings, 68% din banii depozitați la bancă se află în conturi cu peste 250.000 de dolari, suma maximă garantată de obicei de autorități.

După ce trei bănci din SUA au dat faliment în strânsă succesiune, investitorii și analiștii s-au temut că clienții se vor speria și își vor retrage banii în masă.

Acest lucru a fost confirmat implicit de First Republic joi, când a declarat că a împrumutat zeci de miliarde de la banca centrală americană (Fed) în fiecare zi între 10 și 15 martie, la rate destul de ridicate.

Potrivit Wall Street Journal, un total de 70 de miliarde de dolari a fost retras în ultimele zile, adică aproximativ 40% din ceea ce banca număra la sfârșitul anului 2022.

„Între depozitele pentru care banca va trebui probabil să plătească mai multe dobânzi și creșterea ratelor de împrumut, profitabilitatea sa este menită să se contracte”, notează Alexander Yokum de la CFRA.

O salvare insuficientă?

Confruntată cu un preț al acțiunilor în cădere liberă, banca a încercat să liniștească piața, anunțând pe 12 martie că dispune de lichidități de 70 de miliarde de dolari, datorită Fed și JPMorgan Chase.

În timp ce prăbușirea bursei continua, unsprezece mari bănci americane s-au angajat joi să depună în total 30 de miliarde de dolari în conturile sale. Acesta este un semn de încredere, întrucât aceste depozite nu sunt asigurate și, prin urmare, își pot pierde miza.

S&P, care plasase deja banca în categoria investițiilor speculative, i-a retrogradat din nou ratingul duminică, afirmând că mâna întinsă de concurenții săi „poate nu” îi va rezolva problemele pe termen lung.

First Republic a declarat duminică că, cu cele 30 de miliarde și cu propriile rezerve, este „bine plasată pentru a face față” retragerilor pe termen scurt.

Dar „dacă sunteți client al băncii și vedeți că ratingul acesteia a fost retrogradat de două ori în câteva zile, s-ar putea să nu doriți să vă păstrați banii acolo”, a declarat Alexander Yokum.