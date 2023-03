FINANTE - BANCI Marți, 28 Martie 2023, 06:57

HotNews.ro

0

Holdingul bancar First Citizens BancShares din Carolina de Nord va cumpăra depozitele şi împrumuturile Silicon Valley Bank, a anunţat luni U.S. Federal Deposit Insurance Corporation, la două săptămâni după cel mai mare faliment bancar din SUA de la criza financiară globală, transmite CNBC.

Silicon Valley Bank Foto: Nikolas Kokovlis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Acţiunile First Citizens au crescut cu peste 47% în timpul tranzacţiilor de luni de pe Wall Street.

Acordul include achiziţionarea unor active SVB de aproximativ 72 de miliarde de dolari de active SVB, cu o reducere de 16,5 miliarde de dolari, dar titluri şi alte active de aproximativ 90 de miliarde de dolari vor rămâne ”în administrare judiciară pentru dispoziţie de către FDIC”.

”În plus, FDIC a primit drepturi de apreciere a acţiunilor la First Citizens BancShares, Inc., Raleigh, Carolina de Nord, acţiuni comune cu o valoare potenţială de până la 500 de milioane de dolari”, a spus FDIC într-un comunicat.

Acordul vine după ce autoritatea de reglementare a transferat toate depozitele şi activele SVB într-o nouă ”bancă-punte”, la începutul acestei luni, într-un efort de a proteja deponenţii băncii care a dat faliment.

”Cele 17 foste sucursale ale Silicon Valley Bridge Bank, National Association, se vor deschide ca First-Citizens Bank & Trust Company luni, 27 martie 2023”, potrivit în comunicatulului FDIC.

First-Citizens Bank & Trust Company este o subsidiară a First Citizens BancShares.

”Clienţii Silicon Valley Bridge Bank, National Association, ar trebui să continue să-şi folosească sucursala actuală până când primesc notificarea de la First-Citizens Bank & Trust Company că conversiile sistemelor au fost finalizate pentru a permite servicii bancare complete în toate celelalte locaţii ale sucursalelor sale. ”

First Citizens şi FDIC au intrat, de asemenea, într-o ”tranzacţie cu cotă de pierdere” — în care FDIC absoarbe o parte din pierderea unui anumit grup de active — din împrumuturile comerciale achiziţionate de la banca punte SVB.

”Se estimează că tranzacţia cu pierderi-acţiuni va maximiza recuperările activelor prin păstrarea acestora în sectorul privat. De asemenea, este aşteaptat ca tranzacţia să minimizeze perturbările pentru clienţii de împrumuturi”, a explicat FDIC.

Autoritatea de reglementare a adăugat că costul estimat al falimentului SVB la Fondul său de asigurare a depozitelor va fi de aproximativ 20 de miliarde de dolari, costul exact urmând să fie determinat odată cu încetarea procedurii judiciare.

Autorităţile de reglementare au închis SVB, un nume important în sectorul tehnologiei şi capitalului de risc, şi au preluat controlul asupra depozitelor sale pe 10 martie.

Prăbuşirea băncii a survenit după ce clientela băncii a retras miliarde din conturile lor, iar valoarea activelor considerate anterior ca sigure - cum ar fi bonurile de trezorerie ale SUA şi titlurile ipotecare susţinute de guvern - a scăzut dramatic în faţa creşterilor agresive ale ratei dobânzii cheie ale Rezervei Federale.

Acest lucru a provocat probleme băncii, care a încercat să strângă 2,25 miliarde de dolari pentru a satisface nevoile clienţilor de retragere şi pentru a finanţa noi împrumuturi.

Începând cu 10 martie, banca-punte SVB avea active totale de circa 167 de miliarde de şi depozite totale de aproximativ 119 de miliarde de dolari, a confirmat FDIC.

Colapsul SVB a generat unde de şoc în băncile globale şi a fost citat drept unul dintre catalizatorii unei posibile căderi a gigantului bancar elveţian Credit Suisse şi al salvării de urgenţă de către grupul elveţian UBS.

Cu toate acestea, mulţi analişti cred că volatilitatea care a urmat pe piaţă a fost nejustificată.