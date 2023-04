FINANTE - BANCI Miercuri, 05 Aprilie 2023, 09:00

„Unii oameni doar visează la succes, alții se trezesc dimineața și fac lucrurile să se întâmple. Eu sunt un om matinal, îmi place să mă trezesc dimineața și să fiu productiv, eficient”, se descrie CEO-ul Raiffeisen România, Zdenek Romanek, într-o discuție cu HotNews.

CEO Raiffeisen Bank Romania- Zdenek Romanek Foto: Raiffeisen Bank

”Consider că abordarea cea mai potrivită pentru client este o discuție față în față, unul la unul, cu un specialist bancar”- Zdenek

Venit de un an la conducerea băncii cu capital austriac ( (numirea lui a fost aprobată de BNR în martie anul trecut ), lui Romanek îi place în țara noastră. „Îmi place în România și am o echipă extrem de valoroasă!”, spune el. De când a venit, a avut „sute de întâlniri cu colegii mei și cu toate echipele din bancă, dar și cu clienții. Pentru mine, prioritatea zero a fost să înțeleg și să definesc care trebuie să fie direcția noastră în viitor”, după cum povestește.

Pentru 2023 el și-a fixat cele trei obiective strategice: „Vrem să avem cele mai bune servicii de planificare financiară, servicii digitale complete pentru clienți, dar și cel mai bun mediu de lucru pentru angajații noștri”, explică Romanek. Ceea ce nu e deloc ușor câtă vreme toate băncile din top 10 își doresc cam același lucru.

Romanek are peste 20 de ani petrecuți în servicii financiare (banking, asigurări, investiții) și consultanță de management, petrecuți nu doar în Europa, ci și în SUA sau Asia (Singapore și Hong Kong). În ultimii șapte ani, el a lucrat pentru Slovenska Sporitelna (membră a Grupului Erste) , coordonând transformarea digitală a băncii.

Proiectul eșuat temporar al admiterii în Schengen

El a devenit CEO al Raiffeisen Bank România într-o perioadă dificilă pentru bancă. Războiul din Ucraina și presiunile pentru retragerea din Rusia nu au ajutat afacerile băncii mamă.

La scurt timp după instalare a mai apărut problema refuzului austriecilor de a ne accepta în spațiul Schengen. Asta a dus la îndemnuri de a boicota instituția de credit, în timp ce oficiali guvernamentali amenințau că își vor muta conturile la bănci românești.

Zdenek a ieșit public și a spus că Raiffeisen Bank susține aderarea României la Schengen. "Vom continua să sprijinim demersurile autorităților pentru realizarea acestui deziderat.", a spus el atunci.

Trăim într-o lume tot mai digitalizată iar interacțiunea umană devine din ce în ce mai valoroasă pentru fiecare

Specializat pe digital banking, șeful Raiffeisen este un optimist și vede în digitalizare o ocazie de a avansa, fără să se lase împiedicat de faptul că România este jumătate rurală și că are o populație care îmbătrânește accelerat.

„Pas cu pas toată lumea învăță să folosească aplicațiile bancare online. Cred că sunteți de acord cu mine. Toți colegii mei din rețea oferă sfaturi personalizate pentru folosirea aplicației noastre mobile, pentru planificare financiară și pentru o viață financiară sănătoasă pentru oricare dintre clienții noștri”, spune el în discuția cu HotNews.

Trăim într-o lume tot mai digitalizată, mai adaugă Romanek, iar interacțiunea umană devine din ce în ce mai valoroasă pentru fiecare dintre noi. „Când ne facem planuri de viitor, vorbim de multe ori despre subiecte legate de bani, despre utilizarea corectă și inteligentă a produselor bancare – conturi de economii, împrumuturi, un fond de pensii, o asigurare sau alte servicii bancare. Acesta este un bun moment să discutăm cu un expert bancar. Așa se face că am decis să-i invităm pe clienții băncii la un dialog deschis cu colegii mei, experții Raiffeisen Bank, în agențiile noastre, pe baza inovației Smart Finance”, mai spune el.

E adevărat că industria bancară se confruntă cu un context economic dominat de volatilitate, inflație. Dar prin schimbări și provocări trec toți clienții noștri

Ce îl îngrijorează? „ E adevărat că industria bancară se confruntă cu un context economic dominat de volatilitate, inflație și cu un mediu de afaceri imprevizibil. Prin schimbări și provocări trec toți clienții noștri. Chiar si in acest context raman optimist. Am învățat însă în ultimii ani, în pandemie, și nu numai, că trebuie să fim capabili să ne adaptăm rapid, să aflăm de ce au nevoie clienții noștri, cum îi putem sprijini mai bine, cum putem să îi ajutăm să își atingă obiectivele. Orice criză sau schimbare nu e niciodată ușoară, dar aduce întotdeauna și oportunități de creștere”. Consideră CEO-ul Raiffeisen România.

Raiffeisen a lansat de curând în România campania “Banking 1:1”. „Această campanie explică mai multe despre noua noastră viziune. Considerăm că abordarea cea mai potrivită pentru client este o discuție față în față, unul la unul. Acesta e mesajul nostru”, declară Zdenek Romanek.

România va fi „perla coroanei” Raiffeisen în regiune, după ce Grupul a decis la finalul anului trecut să iasă din Bulgaria, vânzând subsidiara de acolo belgienilor de la KBC pentru 1 mld. de euro.

”În Grupul Raiffeisen, România este văzută ca fiind o piață de creștere… o piață super core. Vrem să creștem aici nu doar ca bancă, ci și ca instituție financiară. Avem în vedere atât o creștere organică în România, dar ne uităm și la eventuale achiziții, nu le excludem”, a declarat el într-o întâlnire informală cu ziariștii, in vara anului 2022

Cu active de peste 62 mld. lei, Raiffeisen Bank se află în top 5 cele mai mari bănci din România. „În 2022 creditarea a crescut la Raiffeisen Bank pentru toate segmentele de clienți, cu 22%, an la an. Pentru clienții corporații am înregistrat un avans foarte consistent - soldul de credite s-a consolidat cu 44%, an la an”, spune CEO-ul Raiffeisen Bank.

„Evoluțiile macroeconomice din ultimii ani ne-au convins că singura certitudine e schimbarea. În acest context, dialogul și legătura cât mai apropiată cu clienții noștri ne-au ajutat și ne ajută în fiecare zi să fim proactivi și să răspundem nevoilor lor, cât mai bine”, explică Romanek în dialogul cu HotNews.

„Tocmai acest context economic, dominat de inflație ridicată, a dus la un necesar mai mare de capital circulant pentru companii. Credităm economia românească și o facem responsabil. Avem o politică de risc sănătoasă care ne ajută, dar în egală măsură protejează și clienții”, mai adaugă el.

Zdenek Romanek: Sunt total de acord -că băncile trebuie să își schimbe modelul de afaceri.

De mai multe ori, Mugur Isărescu a cerut băncilor să își schimbe modelul de afaceri. ”Sunt total de acord!”, spune Romanek. Tocmai de aceea, viziunea noastră vorbește despre a fi „cea mai bună instituție financiară”, nu doar o bancă. Ne concentrăm pe „democratizarea planificării financiare”, adică punerea acesteia la dispoziția tuturor, explică el în discuția cu HotNews.

„Noua Direcție de planificare financiară, condusă de directorul executiv, Andra Ion lucrează intens la conturarea unei propuneri cu valoare adăugată pentru clienți cu focus pe planificarea personală, și la digitalizarea și optimizarea proceselor din spate”, detaliază Romanek.

Ce ne recomandă să ne ajutăm clienții să își gestioneze mai bine finanțele personale?

Expertul băncii în planificare financiara este specialistul la care orice persoană fizică ar trebui să apeleze pentru întocmirea unui plan pentru finanțele personale. Despre asta e vorba în inovația Smart Finance de pe tabletă: cum faci lucrurile mai simple, mai pe înțelesul tuturor și mai accesibile, astfel încât să răspundă așteptărilor clientului. În bancă existau toate datele și toată expertiza, însă le-am adus la îndemâna colegiilor și pe înțelesul clienților, spune CEO-ul Raiffeisen Bank

Ce facem mai exact: analizăm împreună cu clientul bugetul de venituri și cheltuieli, avem sisteme și simulatoare cu care putem calcula sumele care ar fi necesar să fie economisite lunar pentru atingerea unor obiective financiare: avans de casă, vacanța de vară, renovare apartament, studii copii, pensie etc. Explicăm beneficiile fiecărei soluții de economisire, investiție, pensie, asigurare, dar și despre credite sau carduri, cum ne pot ajuta sau proteja, dar și care sunt riscurile. Dacă acest tip de expertiză era în trecut disponibilă doar pentru persoanele cu venituri ridicate, acum aceasta este oferită gratuit tuturor clienților băncii, fără nicio obligație de a achiziționa alte produse bancare, explică Romanek.

Rata inflaţiei din 2023 va ridicată, dacă ne gândim la ţinta de inflaţie a BNR. Populaţia va continua să resimtă creşterile de preţuri

Cum vede șeful Raiffeisen Bank anul 2023?? „Sunt un om optimist. Mă aștept la o îmbunătăţire a activităţii economice, urmată de o accelerare a creşterii economice în 2024. Consumul populaţiei crește, în condiţiile în care creşterea salariului minim din economie, creşterea salariilor din sectorul public şi creşterea veniturilor pensionarilor vor depăşi probabil rata inflaţiei din acest an. De asemenea, există premise bune pentru creșterea investiţiilor publice datorită necesităţii de a utiliza cât mai mult din fondurile alocate României de UE şi de a realiza investiţiile incluse în cadrul PNRR”, crede Romanek..

În ceea ce privește inflația, CEO-ul Raiffeisen Bank se aşteaptă la o reducere substanţială în 2023, respectiv la 7% la finalul anului. „O contribuție importantă la această reducere preconizată a ratei inflaţiei o are decizia autorităţilor de a plafona preţurile la energie electrică şi gaze naturale până în martie 2025. Rata inflaţiei din 2023 va fi însă una ridicată, dacă ne gândim la ţinta de inflaţie a băncii centrale, iar populaţia va continua să resimtă creşterile de preţuri la multe bunuri şi servicii. În aceste condiţii, ne aşteptăm ca banca centrală (BNR) să acţioneze pentru menţinerea dobânzilor la niveluri destul de ridicate în 2023”, a explicat el în discuția cu HotNews..