Aproape jumătate din specialiștii certificați CFA consideră că prețurile proprietăților rezidențiale în orase vor scădea în următoarele 12 luni, iar 81% considera ca prețurile actuale sunt supraevaluate, arată un comunicat al CFA România.

Locuințe din Capitală Foto: DreamsTime

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA).

De altfel, potrivit unui raport al Băncii Naționale, pentru a-ți cumpăra o locuință cu 2 camere (55 mp) fără a apela la bănci sunt necesari aproximativ 11 ani, pentru a cumpăra o locuință similară (55 mp) fără a contracta un credit imobiliar în Viena e nevoie de 12 ani, aproape 18 ani în Praga și în jur de 15 ani în Budapesta și Varșovia.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna martie, a cincea luna consecutiva, (cu 4 puncte) la valoarea de 57,1 puncte. Aceasta situatie s-a datorat componentei de anticipatii, care a inregistrat o crestere de 7,7 puncte, pana la valoarea de 53,6 puncte. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni s-a situat la valoarea medie de 8,96%.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 81% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni a ramas sub valoarea de 5 lei pentru un euro fiind de 4,9814 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0274 lei pentru un euro.

Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a crescut fata de exercitiul anterior la 3%.

Datoria publica in PIB este anticipata sa se majoreze la 54% in urmatoarele 12 luni.

Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania declara: “In contextul vestilor pozitive venite din economie, increderea analistilor a continuat sa creasca si in luna martie, in concordanta cu imbunatatirea anticipatiilor de crestere economica in 2023. De asemenea, s-au imbunatatit asteptarile de continuare a procesului dezinflationist, acestea fiind confirmate si de anticipatiile de reducere a ratelor de dobanda in anul urmator.”

