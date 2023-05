FINANTE - BANCI Marți, 02 Mai 2023, 10:01

Florin Barbuta • HotNews.ro

0

Mulți dintre noi vrem să avem mereu ceva de făcut: să muncim. Avem nevoie să fim cât mai utili societății, iar acest scop ne ajută din punct de vedere psihic fie că ne dăm seama, fie că nu.

Masini fara sofer Foto: Scharfsinn86 | Dreamstime.com

*Povestea de mai jos este reală.

Trebuia să ajung repede într-o anumită locație. După ce mai mulți șoferi Uber au refuzat cursa (am fost redirecționat în aplicație de la unul la altul), în final un șofer a acceptat.

Avea puțin sub 50 de ani și chef de vorbă. Povestea că acceptă toate cursele, lucrează pe propria firmă, deoarece mai are și alte activități comerciale.

“Nu fac Uber pentru bani, m-am pensionat acum un an și ceva”, îmi spune el, precizând că are o pensie destul de mare cât să nu aibă nicio grijă.

Am dedus că este pensionar special.

A continuat: „Am văzut lumea, m-am primbat mult după ce-am ieșit la pensie”.

În ultimele luni a simțit că nu mai este util. Începuse să-l afecteze psihologic asta și a zis că trebuie să facă ceva pentru a-și ocupa timpul și a avea un scop. Voia să fie printre oameni, așa că a ales șofer de Uber.

„Pentru mine munca este terapeutică. Mă relaxează și aflu lucruri”, povestea el.

În ultima perioadă am întâlnit mai multe persoane ieșite la pensie, nu neapărat pensionari speciali, care fac asta pentru a avea ceva de lucru, a se simți utili.

Ce se vor face astfel de persoane dacă vom avea, în viitorul nu prea îndepărtat, mașini fără șofer? Vor trebui să-și găsească alte activități.

Sunt mai sigure mașinile fără șofer? Un profesor care a testat spune că da

„În viitor nu vom mai avea șoferi, ci vom avea oportunitatea să mergem cu robotaxi. Îl comanzi de pe smartphone și vine taxiul fără nicio persoană înăuntru. Intri și te duce unde vrei. Este încă fază experimentală. Te simți în siguranță”, a declarat prof. Nikolaus Franke (Academic Director of the MBA Entrepreneurship & Innovation, Head if Institute of Entrepreneurship & Innovation) la WU Executive Academy.

El a precizat că a folosit serviciul.

Predicțiile legate de cost spun că vor fi la o zecime din prețul actual al taxiurilor, deci vor revoluționa piața.

„În San Francisco nu prea sunt taxiuri (piața fiind ocupată de aplicații gen Uber și Lyft n.r.). Cred că mai sunt 30-40 de taxiuri, iar astea sunt la aeroport”, a explicat el.

Potrivit acestuia, mașinile șofer știm că sunt sigure decât orice șofer uman.

„Reacționează mai rapid, iar viitorul este strălucitor dacă le folosim”.

„Gândiți-vă la un oraș în care toate mașinile sunt fără șofer. La ce vom renunța? Parcările nu mai sunt necesare. Nu vor mai fi blocaje în trafic pentru că se vor putea sincroniza”, a mai afirmat el.

Dezbaterea pe care o avem acum este cu privire la mașinile autonome: cum să fie programate să ia decizii în caz de posibile accidente.

„Cât de des în viața voastră ați luat astfel de decizii? Este extrem, se poate întâmpla, dar nu reprezintă centrul conducerii autonome. Este un defect european ca prima dată să fie discutate toate posibilele probleme înainte să discutăm despre oportunități”, a explicat profesorul.

Desigur, spune el, ambele sunt importante: „Nu mă înțelegeți greșit. Trebuie să luăm în considerare etica, dar nu numai asta. SUA este mult mai pragmatică în ceea ce privește acest aspect”.

Sursă foto: Dreamstime.com