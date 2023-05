FINANTE - BANCI Marți, 09 Mai 2023, 11:56

Doi români din 3 se ocupă singuri de reparațiile din locuințe și de amenajările interioare, iar principalele locuri vizate sunt bucătăria (55%) și baia (53%), arată un studiu al Reveal Marketing

Videoclipurile pe YouTube (45%), site-urile magazinelor de bricolaj (40%) și sfaturile din partea cunoscuților (40%) sunt principalele surse de informare la care apelează aceștia pentru a se descurca cu renovările propriilor case.

Conform datelor studiului Reveal Marketing Research, mai mult de două treimi dintre români (70%) declară că obișnuiesc să realizeze activități de reparații și amenajare interioară în propriile case, iar după cum era de așteptat bărbații sunt mai implicați în desfășurarea acestora comparativ cu femeile (79% vs. 62%).

De asemenea, ca tendință generală observăm o creștere graduală a interesului de a efectua personal lucrări de bricolaj o dată cu înaintarea în vârstă, cei mai puțin interesați fiind tinerii cu vârste între 18-24 ani (54%), iar la polul opus cei mai implicați fiind persoanele mature între 45-55 ani (80%).

Referitor la tipurile de reparații și amenajări, cei mai mulți dintre români au desășurat astfel de activități în bucătărie (55%) sau în baie (53%). Reparațiile sau amenajările în curte (39%) sunt următoarele în topul preferințelor, acestea fiind menționate în măsură semnificativ mai mare atât de persoanele mature de peste 55 ani (47%), cât și de rezidenții din mediul rural (60% vs. 26% mediul urban).

Reparațiile și amenajările în hol (34%), în living (31%) sau pe terasă/ balcon (30%) au fost menționate în mai mică măsură de către români.

„Mobilierul la comandă reprezintă punerea în practică a viselor oamenilor, raportat la spațiul disponibil, pentru a transforma în realitate orice plan de design interior, oricât de îndrăzneț. În plus, mobilierul la comandă oferă unicitate și calitate ridicată prin materialele deosebite folosite. Indiferent", spune Alexandru Buda, Development Director SIMTH

Cei mai mulți dintre români își renovează sau amenajează singuri casele cu ajutorul informațiilor de pe internet

Îndreptându-ne atenția către metodele de informare, în topul preferințelor celor care obișnuiesc să se ocupe singuri de proceduri ce țin de amenajarea și renovarea casei regăsim videoclipurile de pe YouTube (45%), site-urile magazinelor de bricolaj (40%) și sfaturile din partea cunoștințelor/ prietenilor (40%).

La o privire mai atentă putem observa că site-urile magazinelor de bricolaj sunt preferate în mai mare măsură de bărbați (44% vs. 35% femei) și de către cei cu vârste între 45-55 ani (49%), aceasta fiind și categoria de vârstă cea mai activă în ceea ce privește desfășurarea activităților de tip DIY (Do It Yourself)

Alte alternative la care apelează românii pentru a se informa sunt sfaturile părinților/ familiei (33%), în special în cazul tinerilor între 18-24 ani (48%), căutările pe Google (34%), solicitarea de informații direct din magazin, de la vânzător (30%) sau rețelele de socializare (27%).

Cei care preferă să solicite informații direct în magazin sunt mai degrabă persoanele mature peste 55 ani (38%) și cei din mediul de rezidență rural (35% vs. 27% mediul urban), ambele categorii înregistrând scoruri mai scăzute în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de informare online comparativ cu total eșantion. Pe de altă parte, rețelele de socializare sunt menționate în mai mare măsură de femei (30% vs. 24% bărbați).

Dacă ne referim la modalitatea de achiziție a produselor necesare pentru realizarea reparațiilor și amenajărilor dorite, 90% dintre români preferă să meargă în magazinul fizic, această alegere facilitând interacțiunea directă cu produsele și posibilitatea de a cere sfaturi personalului din magazin.