Țările în care România exportă cel mai mult sunt Germania, Italia și Ungaria, arată datele Statisticii pentru anul 2022. Importăm foarte mult din Ungaria și Bulgaria, iar cel mai mare deficit comercial îl avem cu China. Dacă ne uităm pe județe, Capitala ia o treime din importuri, fiind urmată de Ilfov, Timiș, Argeș și Prahova.

Mai jos, clasamentul pe județe privind importurile (baza de calcul- ianuarie 2023)

Dacă ne uităm la un an întreg (am luat anul 2022, pentru care există date), țările unde România are cele mai mari exporturi sunt cele de mai jos:

De asemenea, cele mai multe mărfuri *ca valoare nu neapărat ca volum) le aducem din Germania, Italia, Bulgaria, Ungaria, Polonia și China.

Deficitul comercial cel mai mare îl avem în relația cu chinezii, iar pe locul al doilea sunt vecinii bulgari.

O analiză a UE arată că numărul de locuri de muncă susținute direct sau indirect de exporturile europene este în creștere. Acestea au crescut de la 21,7 milioane în 2000 la 36 de milioane. Fiecare miliard de euro provenit din exporturile UE susține în medie 13.000 de locuri de muncă.

Ponderea lucrătorilor cu înaltă calificare în totalul de locuri de muncă asociate exportului este în creștere, iar locurile de muncă legate de export sunt în medie cu 12% mai bine plătite decât alte locuri de muncă.