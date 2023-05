FINANTE - BANCI Miercuri, 24 Mai 2023, 16:06

Președintele ANPC Horia Constantinescu a semnat ordinele pentru încetarea practicilor înșelătoare și incorecte pentru 11 bănci, potrivit declarațiilor făcute într-o conferință de presă de astăzi, citate de Financial Intelligence.

Horia Constantinescu a spus că băncile trebuie să înceteze cu amenințările că fac plângeri în instanță.

Băncile vor trebui să emită noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare, a explicat și directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, citat de Agerpres.

"Aş vrea să spun că am splituit acest proces-verbal de constatare a contravenţiei în două etape. Prima etapă ar fi vizavi de ceea ce se întâmplă de acum încolo cu creditele, cu produsele pe care le oferă consumatorilor şi ceea ce trebuie să facă instituţia financiar-bancară. Am prins chiar şi în ordin şi spunem aşa: astfel se impune emiterea unor noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare, în raport cu dobânda aferentă creditului, astfel încât consumatorii medii să poată beneficia de egalitate dintre părţile contractului, dar şi pentru existenţa echilibrului contractual, astfel încât consumatorii să ia o decizie de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi de a anticipa orice cost sau metodă de calcul înşelător", a spus Paul Anghel.

El a explicat că prevederea se referă la produsele care se vor oferi de la data emiterii ordinului de încetare a practicilor înşelătoare.

"Ce se întâmplă cu cele în derulare? Aici are dreptate domnul avocat, că deja instituţii financiar-bancare ne-au contactat şi ne-au spus: 'Domnule, ce trebuie să facem concret pentru a intra în legalitate?'. Nu ne interesează să intrăm, să contestăm procesele verbale. Şi sunt destul de multe, zic eu, instituţii care au procedat în felul ăsta. Şi am zis că există şi teza numărul doi, dacă vreţi, vă şi citez: se impune ca operatorul economic financiar-bancar să dispună refacerea echilibrului contractual în contractele sale în curs de desfăşurare, urmând a opera o reaşezare a prestaţiilor contractuale prin restructurarea ratei lunare într-o formulă echitabilă, astfel încât să se respecte prevederile aliniatului 1, de care v-am spus mai devreme, cu privire la stabilirea unor rate egale ale principalului datorat, oferindu-se consumatorului posibilitatea de a opta făcând dovada în acest sens", a spus Paul Anghel.

Anghel a subliniat că instituţiile bancare respectă ordonanţele 50 şi 52, dar problema vizată este cea a ratei de dobândă.

"Deci nu e vorba că nu se respectă ordonanţa 50 sau 52. Se respectă ordonanţa 50 sau 52. Iarăşi spun că prevede restituirea în rate egale sau în rate descrescătoare. E perfect ok. Problema e cum te joci tu, profesionist, cu mintea consumatorului şi-l pui să aleagă un produs într-o anumită situaţie, în care el este vulnerabil. De ce este vulnerabil? Pentru că-şi doreşte să achiziţioneze bunuri, fie că vorbim de bunuri imobile, fie că vorbim chiar de bunuri mobile. Câteodată există posibilitatea să nu primească creditul respectiv şi să nu îşi îndeplinească visul de a achiziţiona respectiva proprietate", a spus Paul Anghel.

De asemenea, avocatul Adrian Cuculis a spus că bancile au început să cheme clienții pentru negocieri.

Reamintim că săptămâna trecută ANPC a amendat 11 bănci pentru practici înșelătoare cu privire la calculul ratelor a făcut înconjurul redacțiilor. Comunicatul ANPC sugera înțelegeri cartelare între bănci, acuzând instituțiile de credit într-un limbaj ușor populist că îi „îngenunchează pe români”.

HotNews a stat atunci de vorbă cu toate părțile implicate, pentru a afla ce au de făcut de acum încolo clienții și ce urmează

Reprezentanții comunității bancare spun că vor contesta în instanță Ordinul președintelui.

”Asociația Română a Băncilor (ARB) se raliază demersurilor băncilor de contestare a proceselor verbale de contravenție încheiate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Comunitatea bancară analizează toate pârghiile legale pentru corectarea acestei nedreptăți și tragerea la răspundere a celor responsabili pentru prejudiciile grave de imagine aduse sectorului bancar.

Defăimarea instituțiilor de credit prin afirmații eronate și calomnioase reprezintă un abuz și apreciem că acest tip de retorică nu poate să fie tolerat în spațiul public. În acest context, considerăm necesar ca instituțiile ierarhice superioare să intervină cu celeritate”, se arată în mesajul ARB.

De asemenea, mai mulți avertizori de integritate au trimis o scrisoare deschisă parlamentarilor, și Guvernului prin care acuză o serie de practici incorecte la nivelul ANPC.

”Ne consideram avertizori de integritate sub protectia anonimatului pentru ca aducem la cunoștința publicului si autorităților activități pe care le consideram ilegale si care se petrec intr-o structura guvernamentala cu încălcarea legii, încălcarea regulilor sau reglementarilor interne care pot fi o amenințare a interesului public sau a securității publice. Va spunem de cateva luni ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor nu mai este o institutie de interes public si ca aceasta importanta institutie de control este captiva unor interese personale si/sau de grup.

Ceea ce se intampla de cateva zile in ANPC cu asa zisele actiuni de control la institutiile financiare reprezinta in fapt un abuz fara precedent al unui organ de control in Romania , iar in drept, un abuz in serviciu al presedintelui in functie dl. Horia Miron Constantinescu si al directorului general al ANPC, dl.Paul Silviu Anghel.”, arată scrisoarea avertizorilor de integritate, scrisoare care se întinde pe două pagini, cu acuzații punctuale.

Redăm integral scrisoarea avertizorilor de intregritate:

„Stimati colegi,

In spatele acestor randuri sunt oameni, functionari publici de cariera care isi desfasoara activitatea in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Prezentul demers reprezinta o AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC in intelesul dispozitiilor Legii 361/2022.

Ne consideram avertizori de integritate sub protectia anonimatului pentru ca aducem la cunoștința publicului si autorităților activități pe care le consideram ilegale si care se petrec intr-o structura guvernamentala cu încălcarea legii, încălcarea regulilor sau reglementarilor interne care pot fi o amenințare a interesului public sau a securității publice.

Va spunem de cateva luni ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor nu mai este o institutie de interes public si ca aceasta importanta institutie de control este captiva unor interese personale si/sau de grup.

Ceea ce se intampla de cateva zile in ANPC cu asa zisele actiuni de control la institutiile financiare reprezinta in fapt un abuz fara precedent al unui organ de control in Romania , iar in drept, un abuz in serviciu al presedintelui in functie dl. Horia Miron Constantinescu si al directorului general al ANPC, dl.Paul Silviu Anghel.

Si da, ca sa nu fie loc de dubiu, ne referim in mod explicit la infractiunea prevazuta la art. 297 , alin 1 din Codul Penal.

Interesele celor doi pot fi de natura politica, sens in care isi creaza notorietate si aparenta unor oameni interesati de soarta celor impovarati de institutiile financiare dar poate fi inclusiv de natura financiara, chiar daca poate nu in mod direct.

Implicarea interesului politic se vede cu claritate din comunicarile transmise in spatiul public de catre cei doi incepand cu data de 16.05.2023.

Dincolo de faptul ca acestea tradeaza o evidenta necunoasterea a legislatiei si a domeniului asupra carora se pronunta in exercitarea atributiilor pe care le au potrivit legii, tipologia comunicarii si felul de transmitere a mesajelor nu au nimic in comun cu tinuta, obiectivitatea si profesionalismul pe care al trebui sa il afisesze un demnitar, conducatorul unei institutii de control si un functionar public de conducere aflat la acest nivel decizional.

Mai mult decat atat, dl.Horia Miron Constantinescu ne-a anuntat precipitat pe facebook ca in data de 24.05.2023 , la sediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor va organiza in mare graba o conferinta de presa la care se bucura de participarea unor ilustrii avocati care au insa un interes financiar vadit in acest domeniu, fiind de notorietate faptul ca acestia isi atrag astfel clienti in procese colective impotriva institutiilor financiare.

Nu in ultimul rand am vrea sa aducem in atentia opiniei publice si a tuturor celor interesati faptul ca pentru noi este o certitudine ca cele 11 procese verbale de constatare a contraventiei incheiate cu cele 11 institutii financiare nu reprezinta, in fapt, opinia si actul de control personal al comisarilor care apar ca fiind titulari pe aceste acte de control, textul documentelor de control fiindu-le, in realitate, furnizat si impus de conducatorii ierarhici superiori.

In interiorul ANPC este de notorietate practica sefilor, in special a d-lor Horia Constantinescu si Paul Anghel de a dicta la propriu acte de control, masuri si sanctiuni. Am spus aceste lucru inca din luna octombrie 2022, imediat dupa vizita DNA la sediul ANPC.

Tot de notorietate in interiorul institutiei este si faptul ca, in domeniul financiar-bancar, anumiti ilustrii avocati obisnuiesc sa intocmeasca la propriu procesele verbale atat ca argumentatie cat si in ceea ce priveste incadrarea, acestea fiind apoi semnate de comisari din cadrul institutiei fara ca acesti functionari sa treaca, in niciun fel prin filtrul lor aspectele retinute in actul de control.

Evident acest lucru se intampla in anumite situatii si la anumite institutii financiare unde actiunile de control trebuie ulterior sa fie pierdute in instanta sau trebuie sa creeze ulterior posibilitatea obtinerii unor profituri de catre acesti ilustrii avocati prin exercitarea profesiei de avocat, consumatorii fiind astfel indrumati sa contracteze serviciile acestora.

Nu in in ultimul rand, ne adresam acum si acelor comisari care au semnat actele de control pe care nu ei le-au gandit, nu ei le-au argumentat si elaborat. Insa ei le-au semnat.

Dragi colegi,

Noi stim la ce presiuni ati fost si sunteti in continuare supusi. De data aceasta insa, daca nu vorbiti, doar voi raspundeti. Este dincolo de orice dubiu ca institutiile financiare isi vor cauta dreptatea pe care, in mod evident, o au. Ati vazut deja zilele acestea o multitudine de opinii argumentate expuse in spatiul public de catre personalitati autentice in acest domeniu.

Cand si daca veti fi intrebati ......spuneti adevarul!”