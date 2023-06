Panorama.ro Miercuri, 21 Iunie 2023, 17:41

Autostrada prin munți, care trece spre Brașov prin toate stațiunile de pe Valea Prahovei pline ochi de Sărbători, este cea mai așteptată autostradă din România. Ne-au promis-o politicienii în urmă cu 30 de ani, iar ceea ce era un vis pentru părinții noștri este acum un vis și pentru noi.

Cartierul Valea Cetății, din Brașov Foto: panorama.ro

În schimb, peste o lună, Brașovul va fi legat internațional de mari orașe din Europa, odată cu deschiderea aeroportului, primul construit de la zero din ultimii 50 de ani în România. E o inaugurare care va aduce plusuri în multe industrii și sectoare economice, chiar și pe piața imobiliară, într-un moment în care ea e deja pe val în orașul de sub Tâmpa. Brașovul a ajuns, în primele luni ale acestui an, cea mai mare piață rezidențială după cea din Capitală.

Iar specialiștii mai văd loc de creșteri, pe toate segmentele, fie că e vorba de apartamente sau hoteluri. Autostrada, când și dacă se va face, va fi un bonus.

Brașovul e nr. 2 și pentru că piața a scăzut aici mai puțin decât în Timiș și Cluj

Piața imobiliară din Cluj-Napoca a fost pentru mulți ani cea mai efervescentă după cea din București. Deseori, prețurile de aici pentru locuințe le depășeau pe cele din Capitală, iar achizițiile se făceau în proporție de 75% cu banii jos. De doi ani încoace, capitala IT a României a pierdut teren în fața celei din Timiș, iar după primele trei luni din acest an, a cedat și în fața celei din Brașov.

În 2021 și 2022, județul Timiș, și cu preponderență Timișoara, devenise cea mai mare piața imobiliară din provincie, în funcție de numărul tranzacțiilor cu unități individuale, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), analizate de Panorama.

