Francois Bloch, actualul CEO al BRD a decis să renunțe la funcția sa începând de la finele lunii septembrie, potrivit unui anunț pe site-ul Bursei, în locul lui Consiliul de Administratie numind-o pe Maria Rousseva pentru un mandat de 4 ani. Numirea noii șefe este sub conditia obtinerii aprobarii Băncii Naționale a României. Care a mai respins anterior propunerile francezilor.

Francois BLOCH, CEO al BRD Foto: Hotnews

Doamna Maria Rousseva detine in prezent functia de Director General Adjunct Global Corporates si in concordanta cu cele de mai sus, acest mandat va inceta dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei pentru functia de Director General al BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Complicatul istoric al BRD în România

Dar relația BRD-România-BNR e mai complicată.

Când într-o seara de la începutul lunii decembrie 2011, în biroul Guvernatorului BNR Mugur Isarescu a intrat o delegaţie a Société Générale condusă de numărul doi al băncii franceze, Bernardo Sanchez Incera și de șeful operaţiunilor internaţionale Jean Louis Mattei , atât Isărescu cât și francezii știau că nu e doar o vizită de curtoazie.

Francezii veniseră să îl prezinte formal pe Alexandre Maymat, cel care urma să preia șefia operatiunilor SocGen in Romania, dar discutiile informale care au urmat erau legate de problemele din cadrul BRD-GSG,probleme pe care BNR le depistasera inca din 2010 (vezi in acest articol două pagini din Raportul de control). Intâlnirea cu Isărescu a durat atunci circa doua ore, tonul discutiilor fiind extrem de rece.

Bloch trebuia să reprezinte noua viziune a francezilor

Bloch a venit în România în 2016, odată cu plecarea fostului șef Philippe Lhotte.

Hotnews a făcut interviuri atât cu Bloch, cât și cu anteriorul șef al BRD, Philippe Lhotte,care a discutat înainte de plecarea din România cu reporterul HotNews.ro pe diverse teme: de la ipocrizia bancherilor, la dosarele sensibile din justitie in care banca e implicata, despre relatia delicata a bancilor romanesti cu clientii, despre motivele din spatele iesirii BRD din Consiliul Patronatelor bancare, ca si despre mandatele scurte pe care sefii BRD le-au avut, comparativ cu cei ale altor banci. Discutia o aveti aici.

Cine este posibilul nou CEO

Director al băncii rusești Rosbank până în aprilie 2022, Maria Rousseva este propusă pentru funcția de country manager al BRD,

Grupul Societe Generale din Franța urmărește să propună la conducerea BRD România pe Maria Rousseva, cetățean cu reședința la Moscova, de naționalitate bulgară. Este un demers cel puțin controversat, care ridică încă un semn de întrebare referitor la ”redirecționarea” unor personaje cu funcții-cheie, aflate anterior în structurile de conducereaa ale unor bănci cu activitate pe teritoriul Rusiei lui Vladimir Putin, către zona bancară balcanică, inclusiv România. Potrivit unor informații obținute, în exclusivitate, de Gândul, Maria Rousseva se află în postura de favorită pentru ocuparea funcției de country manager la BRD România”, scrie Adevărul

Creditul dat Elenei Udrea și problemele care au decurs

Procurorii afirma ca Elena Udrea i-a solicitat directorului Popa Sorin Mihai acordarea unui credit in valoare de 3.280.000 de euro, in regim Private Banking (client privilegiat), fara sa fi urmat procedura obisnuita a negocierii conditiilor de finantare cu persoanele aflate in subordinea directorului.

Aceasta ar fi pus la dispozitia bancii un raport supraevaluat a terenurilor pe care trebuia instituita ipoteca. Ulterior, fostul ministru ar fi solicitat cedarea creditului prin novatie catre o alta persoana, in conditiile in care cunostea ca persoana respectiva nu are posibilitatea sa achite obligatiile rezultate din contractul de credit, in sensul ca nu avea bunurile necesare cu care sa garanteze achitarea intregului credit.

Prejudiciul cauzat bancii este evaluat de procurori la 2.576.541,53 euro, constand in creditul de care a beneficiat si bunurile mobile si imobile ce au fost scoase din sfera garantiilor contractuale si nu mai pot fi executate.

In perioada 2007- 2010, Popa Sorin Mihai, in calitate de director general adjunct al BRD, a acordat Elenei Udrea o serie de derogari care au condus la prejudicierea bancii.

Prejudiciul in dauna bancii a fost determinat de neincasarea sumelor datorate cu titlu de dobanda sau comision si prin neexecutarea garantiilor la momentul la care creditul putea fi declarat scadent anticipat (practic a amanat declararea creditului ca neperformant si a privat banca de posibilitatea recuperarii creantei din executarea garantiilor).

De asemenea, acesta este acuzat ca a permis scoaterea bunurilor debitorului Elenei Udrea de sub incidenta contractului de garantie si ca, la cererea acesteia, a permis aprobarea unui contract de novatie, prin care debitorul initial solvabil a fost inlocuit cu unul insolvabil, imprejurare in care banca s-a aflat in imposibilitatea de a-si recupera creditul.

In conformitate cu atributiile stabilite prin contractul de administrare, Popa Sorin Mihai avea atributii de coordonare si control cu privire la activitatea structurilor de Private Banking (clienti privilegiati) si risc, atributii in validarea si aprobarea ofertarii clientilor privilegiati, precum si in ceea ce priveste acordarea de derogari de la prevederile normei bancare.

Despre acest credit afirma Elena Udrea, in 2010, ca nu "mai poate dormi" din cauza ratei pe care o are de platit. Aceasta trebuia sa achite integral, pana la finele lui 2010, un credit in valoare de 3 milioane de euro contractat in 2007 pentru achizitionarea unui teren.

"Nu mai dorm din cauza ratei la banca. Cred ca, per total, rata ajunge la vreo…nu as vrea sa spun o cifra ca o sa calculeze cineva si o sa iasa, nu stiu…Eu platesc la finalul acestui an si platesc dobanda legala, habar n-am cat este, dar platesc o suma, creditul plus dobanda", spunea aceasta.

In septembrie 2010, Alexandru Faur, un simplu angajat intr-un magazin de pe Calea Victoriei, preia creditul contractat in 2007 de fostul ministru al Turismului, dar si terenul din strada Neajlovului, cumparat de Udrea cu banii obtinuti din imprumut. Ziaristii Capital au scris, la momentul izbucnirii scandalului, ca pretul pe metru patrat pentru terenul respectiv a scazut din 2007 pana in 2010 cu aproximativ 350 de euro, probandu-si afirmatia cu o tranzactie asemnatoare.