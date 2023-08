FINANTE - BANCI Joi, 03 August 2023, 06:35

Cu privire la afirmația “De pildă, doar Ministerul Cercetării are peste 40 de institute naționale de cercetare. Ministerul Educației coordonează alte 43 de institute naționale de cercetare”, precizăm că din totalul de 46 INCD-uri existente în România, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) are in coordonare 43 dintre acestea, se arată într-un drept la replică transmis de Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România - CINCDR.

Cercetatori Foto: Dmitriy Shironosov / Panthermedia / Profimedia Images

„Apreciem că articolul de presă la care am solicitat drept la replică conține o serie de informații nedocumentate și de natură a induce în eroare cititorii, reprezentând opinia subiectivă a autorului”, se mai arată în dreptul la replică sosit la redacție.

Menționăm că institutele naționale de cercetare-dezvoltare (INCD) sunt reprezentate de Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România - CINCDR , organizație deschisă la orice discuții cu presa, stabilite în prealabil conform prevederilor legale în vigoare.

INCD-urile sunt unități de drept public, astfel cum este stipulat în O.G. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, la art.7 coroborat cu art.11 și art.17. Precizăm ca INCD-urile nu sunt instituții bugetare, autofinanțându-se prin proiecte de cercetare naționale și internaționale câștigate în sistem competitiv și prin comenzi / contracte directe cu diverși operatori.

Cele 43 de INCD-uri menționate a fi in coordonarea Ministerului Educatiei sunt aceleași institute naționale care se află în prezent în coordonarea MCID, pagina de web a Ministerului Educației nefiind actualizată la secțiunea ”Sistemul Național de Cercetare”. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) a fost desființată în 2017, odată cu preluarea de către Ministerul Cercetării și Inovării a atribuțiilor de Autoritate de Stat pentru Cercetare-Dezvoltare.

Cu privire la afirmația “Cei mai mulți salariați în cercetare sunt 20.000, în Capitală”, atragem atenția că în baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică, CDP103A - Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare - echivalent normă întreagă, pe sectoare de performanță și ocupații, pentru 2020 a fost raportat la nivel național un număr total de 18.331 cercetători, inclusiv doctoranzi, iar pentru 2021 s-a înregistrat o ușoară creștere la 19.113 cercetători. Se poate observa că, în fapt, numărul cercetătorilor din sectorul guvernamental și din învățământul superior a scăzut cu 570 cercetători (cca 4,5 %).(N.red:HotNews s-a uitat nu doar la numărul de cercetători ci la numărul total de salariați din cercetare, care includ pe lângă cercetători și tehnicienii și cei asimilați acestora)

Mai mult decât atât, România este printre țările Uniunii Europene cu cel mai mic număr de cercetători la 1000 de angajați (https://data.oecd.org/rd/researchers.htm). Astfel, în loc să se înregistreze o reducere a decalajului dintre România și celelalte țări, s-a constatat o tendință de scădere a numărului cercetătorilor din țara noastră în perioada 2010 – 2021, spre deosebire de celelalte țări unde s-au înregistrat creșteri în medie de 35 %, potrivit dreptului la replică.