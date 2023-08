FINANTE - BANCI Vineri, 04 August 2023, 09:20

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 3% în prima jumătate a anului, românii sporindu-și cheltuielile cu alimentele, îmbrăcămintea și medicamentele, potrivit datelor INS transmise vineri. Comerțul cu carburanți a fost pe minus în primul semestru. Volumul vânzărilor cu amănuntul este un indicator foarte important deoarece aproximează bine principala componentă a PIB- consumul privat.

Alimente la supermarket Foto: Hotnews / Florin Barbuta

În primele 4 luni creșterea fusese de 3,4%, iar după primele 5 luni coborâse ușor la 3,3%, potrivit datelor oficiale.

Dacă ne uităm la vânzările din iunie fațe de mai, datele arată scăderi pe linie. Vânzările de carburanţi pentru autovehicule în magazine specializate au scăzut cu 3,6%, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu -3,5% iar vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 1,3%.

Ce face ca la jumătatea anului să fim pe plus? O piață a muncii cu o rată mică a șomajului (5,4%), creșterile salariale și inflația în scădere (chiar dacă de peste 10% în iunie, mult peste ținta Băncii Centrale). Dar e clar că oamenii taie din cheltuielile care nu sunt strict necesare, în ciuda eforturilor marilor lanțuri de retail de a-și adatpta oferta și prețurile. Cifrele sunt indirect confirmate de statisticile BNR care indică o creștere a volumului tranzacțiilor cu cardurile de debit.

Pentru BNR, datele de vineri de la Statistică sunt oarecum o veste bună: scăderea cererii de consum ajută pe partea de inflație și e mai mult ca sigur că la următoarea ședință a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, dobânda-cheie va fi menținută la 7%. BNR ține dobânda de politică monetară suficient de sus pentru a tempera cererea, fără însă a sufoca economia.

“Am apăsat pe frână cu mare atenţie pentru a nu brusca recesiunea şi spun că până la urmă am reuşit. Vom avea şi în acest an creştere economică. Ţările vecine au şi inflaţie mare şi recesiune. Am temperat inflaţia fără să introducem economia în recesiune”, a declarat guvernatorul BNR la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei care indică o inflaţie de 7,1% la final de 2023.

INS nu include în calculul vânzărilor cu amănuntul vânzarea de alimente şi băuturi pentru consum în localuri, nici vânzarea preparatelor alimentare la pachet și, de asemenea, nici vânzarea de autovehicule, motociclete şi piese ale acestora