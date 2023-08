FINANTE - BANCI Joi, 17 August 2023, 11:08

Când vine vorba de previziuni economice, uneori și cele mai luminate minți o pot da în bară, iar experții pot dovedi că nu sunt cu nimic mai buni decât omul obișnui, scrie Fundația pentru Educație Economică.

Ghicitoare si economist la birou Foto: Matthias Tunger / Carte Blanche / Profimedia

Incertitudinea te face să te simți inconfortabil. De aceea, uneori, ne bazăm pe predicțiile făcute de experți pentru a lua propriile decizii. Din păcate, istoria a arătat că nici marii experți nu sunt adesea cu nimic mai buni decât oamenii obișnuiți atunci când vine vorba de a prognoza viitorului. Iată cinci previziuni economice care nu s-au adeverit niciodată.

1. Irving Fisher prezicea un ditamai boom bursier chiar înainte de prăbușirea bursei din 1929

Irving Fisher a fost unul dintre marii economiști ai primei jumătăți a secolului XX. Contribuțiile sale la știința economică sunt diverse: relația dintre inflație și dobânzi, utilizarea indicilor prețurilor sau reformularea teoriei cantitative a banilor sunt doar câteva dintre ele. Cu toate acestea, uneori, el este pomenit doar în legătură cu o declarație nefericită pe care a făcut-o în zilele de dinaintea Crahului din 1929. Fisher a spus că „prețurile acțiunilor au atins ceea ce pare a fi un platou (...) Mă aștept să văd piața de valori mult mai sus în câteva luni." Câteva zile mai târziu, bursa se prăbușea cu consecințe devastatoare. ( Citatul lui Irving Fisher a apărut în New York Times la 16 octombrie 1929, p. 8. Fisher a făcut comentariul său în cadrul unui discurs la cina organizată de Asociația Agenților de Achiziții de la Clubul Builders Exchange. La acea vreme, Fisher era unul dintre cei mai cunoscuți și mai citați economiști americani)

2. Paul Ehrlich despre „bomba demografică”

În 1968, biologul Paul Ehrlich a publicat o carte în care susținea că sute de milioane de oameni vor muri de foame în următoarele decenii, ca urmare a suprapopulării planetei El a mers până acolo încât a spus că „bătălia de a hrăni întreaga umanitate e pierdută și că nimic nu poate împiedica o creștere substanțială a ratei mortalității în lume”.

Desigur, predicțiile lui Ehrlich nu s-au adeverit niciodată. De la publicarea cărții, rata mortalității a scăzut de la 12,44 în 1968 la 7,65 în 2016, iar sărăcia a scăzut deși populația s-a dublat din 1950. Rareori în istorie a greșit cineva atât de mult cu privire la viitorul omenirii.

3. Marea Depresiune din anii 1990 care n-a mai venit niciodată

Economistul Ravi Batra a ajuns pe primul loc pe lista celor mai bine vândute cărți selectate de The New York Times în 1987 datorită cărții sale The Great Depression of 1990 . Din titlu se poate deduce cu ușurință care era ideea cărții: O criză economică este iminentă și va fi una foarte dificilă. Din fericire, predicția lui nu s-a împlinit. D

e fapt, anii 1990 au fost chiar o perioadă de relativă stabilitate și de creștere economică, bursa americană crescând cu 18%.

4. Alan Greenspan despre ratele dobânzilor

În septembrie 2007, fostul președinte al Fed, Alan Greenspan, a publicat cartea sa de memorii „The Age of Turbulence: Adventures in a New World”.

În carte, el susținea că economia se îndrepta către rate ale dobânzilor de două cifre din cauza presiunilor inflaționiste.

Potrivit lui Greenspan, Fed ar urma să majoreze drastic rata dobânzii pentru a-și îndeplini mandatul privind menținerea unei inflații de 2%.

Numai că, la nici un an după, dobânzile FED au coborât la minimele istorice, ir după alte câteva luni coborând chiar la 0

5. Peter Schiff și sfârșitul lumii

Comentatorul financiar Peter Schiff a devenit celebru după criza financiară din 2007-2008 pentru că a prevăzut prăbușirea imobiliară din 2006 (chiar și un ceas stricat are dreptate de două ori pe zi).

De atunci, el a prezis catastrofe economice din două în două zile, cu un succes foarte limitat. Există multe exemple de predicții nereușite cu care să exemplificăm.

De exemplu, într-un videoclip din 2010 (vezi mai jos), Schiff a prezis că relaxarea cantitativă (politica monetară neconvențională dusă de Fed între 2008 și 2014) ar urma să aibă ca rezultat o hiperinflație și o depreciere masivă a dolarului. Din păcate pentru Schiff, rata medie a inflației pe an de la debutul QE a fost de 1,68%, puțin sub ținta de 2% a Fed.