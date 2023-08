FINANTE - BANCI Vineri, 25 August 2023, 09:44

HotNews.ro

0

Deficitul bugetar ridicat, așteptările privind majorări ale taxelor indirecte și încrederea în economie continuă să se reducă, spun economiștii CFA România. Aceștia și-au majorat și așteptările privind nivelul deficitului bugetar din acest an.

Deficit bugetar Foto: Yann Song Tang / Panthermedia / Profimedia

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, fata de exercitiul anterior s-au imbunatatit usor anticipatiile de stabilitate a cursului de schimb, 73% dintre participanti anticipand o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, (comparativ cu valoarea actuala) versus un procent de 94% in luna anterioara.

Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,99 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,07 lei pentru un euro, valori in scadere fata de cele inregistrate in exercitiul anterior.

Referitor la evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale in orase, 39% dintre participanti anticipeaza o scadere a acestora in timp ce 58% dintre participanti anticipeaza o stabilitate in urmatoarele 12 luni. De asemenea 62% dintre participanti considera ca preturile actuale sunt supraevaluate, iar 27% ca sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor este de 5,7%, inregistrand o creștere substantiala fata de exercitiul anterior.

Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a inregistrat valoarea de 2,8%. Datoria publica calculata ca procent in PIB este anticipata sa se majoreze la 54% in urmatoarele 12 luni.