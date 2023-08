FINANTE - BANCI Luni, 28 August 2023, 12:23

Întrebați ce tipuri de locuințe își doresc să achiziționeze în următorii doi ani, aproape jumătate (47%) dintre respondenții unui sondaj au spus că vor trei camere, 40% sunt orientați spre locuințe cu două camere, circa 20% ar cumpăra locuințe cu patru camere, iar 10% s-ar mulțumi cu o garsonieră.

Bloc de locuinte in constructie Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Majoritatea respondenților din generația Z și celor din generația X prezintă un interes crescut pentru achiziționarea locuințelor cu două camere, iar majoritatea celor din generația Y și Baby Boomers-ii ar achiziționa locuințe cu trei camere.

În ceea ce privește anul construcției locuințelor, majoritatea respondenților și-ar dori să locuințe construite între anii 2001-2020 (53%) sau între anii 1977 și 2000 (48%). Doar 12% și-ar lua apartamente construite înainte de 1977 sau după anul 2021 (36%).

În ceea ce privește modalitatea de achitare a proprietății, 47% dintre respondenți declară că ar achita-o prin intermediul unui credit bancar, 41% ar plăti cash, iar 12% ar face rate direct la dezvoltator.

„Așa cum ne arată studiul pe care l-am desfășurat recent, majoritatea respondenților din generațiile Y (59%) și Z (49%), cu vârste de până la 42 de ani, plănuiesc să facă achiziții imobiliare cu ajutorul unui credit bancar, în timp ce persoanele de peste 43 de ani, din generația X (55%) și Baby Boomers (82%) preferă să achite un imobil prin plata cash. Interesant de observat este procentajul celor care sunt dispuși să aloce de la 90.000 de euro până la peste 300.000 de euro pentru o locuință. În această categorie, care investește cel mai mult într-o locuință, intră 43% din generația Y (27-42 de ani), 34% din generația X (43-58 ani), 30% din generația Z (sub 26 ani) și 25% din generația Baby Boomers (peste 59 de ani)” a declarat Monica Dudău, Marketing Manager Storia.ro & OLX Imobiliare.

Care este bugetul de achiziție imobiliară în funcție de generație

Întrebați care ar fi bugetul pe care îl iau în considerare pentru achiziția locuinței, majoritatea respondenților din toate cele patru generații analizate au menționat pe primul loc un buget de până la 50.000 de euro, urmat de un buget cuprins între 51.000 - 70.000 de euro.

Analizând răspunsurile per categorii de vârstă, se observă că cei din generația Z (sub 26 ani) ar lua în considerare în proporție de 45% un buget de sub 50.000 de euro, 31% se orientează către un buget cuprins între 51.000 - 70.000 de euro, iar 19% iau în considerare un buget cuprins între 70.001 de euro și 90.000 de euro.

Respondenții din generația Y (27-42 de ani) au ales în egală măsură varianta unui buget de sub 50.000 de euro (31%), respectiv un buget cuprins între 51.000 - 70.000 de euro (31%), în timp ce 21% au declarat că bugetul lor de achiziție ar fi între 70.001 de euro și 90.000 de euro.

Cei din generația X (43-58 de ani) au menționat în proporție de 37% un buget de sub 50.000 de euro. 29% dintre respondenții din această categorie de vârstă ar aloca o sumă cuprinsă între 51.000 - 70.000 de euro, iar 19% dintre ei s-ar orienta către un buget cuprins între 70.001 de euro și 90.000 de euro.

Cei peste 59 de ani, parte din generația Baby Boomers, au declarat în proporție de 45% că ar lua în considerare un buget de sub 50.000 de euro, în timp ce 22% ar aloca între 51.000 - 70.000 de euro, iar 14% ar avea un buget mai mare, cuprins între 70.001 de euro și 90.000 de euro.

Care sunt criteriile prioritare pentru români atunci când achiziționează o locuință

Pentru cei cu vârste de sub 26 de ani (parte din generația Z) cele mai importante criterii de alegere a cartierului sunt: siguranța (variantă aleasă de 65% dintre respondenți), curățenia (57%) și existența mijloacelor de transport în comun (56%).

Generația Y (27-42 de ani) clasifică drept cele mai importante criterii în alegerea cartierului siguranța (74%), curățenia (66%), liniștea și aerul curat (63%).

Generația X (43-58 de ani) consideră ca cele mai importante criterii în alegerea cartierului sunt: siguranța (72%), aerul curat și liniștea cartierului (68%), dar și curățenia (63%).

Iar cei din generația Baby Boomers (peste 59 de ani) consideră că aerul curat (71%), liniștea, zonele verzi, curățenia și siguranța (66%) sunt cele mai importante atunci când îți alegi cartierul în care să locuiești.

Cele mai importante trei criterii din perspectiva spațiului interior coincid în cazul tuturor generațiilor analizate și includ: pe primul loc instalația electrică de calitate, pe al doilea loc instalația sanitară de calitate, iar pe al treilea loc existența centralei termice.

Generațiile și compromisurile pe care le-ar face la nivel de locuire

Cei mai tineri dintre respondenți, Generația Z (cei cu vârste de până în 26 de ani), au menționat că ar fi dispuși la următoarele concesii: etajul dorit (42%), stilul de design interior (41%) și distanța față de prieteni sau familie (39%).

Și Milenialii (27-42 de ani) ar fi dispuși la compromisuri în ceea ce privește distanța față de prieteni sau familie (36%) și la etajul dorit (34%). În același timp, au mai menționat că ar fi dispuși să renunțe la criteriile inițiale în ceea ce privește vechimea locuinței (34%), dar și la criteriile legate de suprafața locuinței (32%).

În schimb, cei din Generația X (47-63 de ani) ar fi dispuși, în cea mai mare măsură, la a crește bugetul alocat inițial (32%). Respondenții de peste 59 de ani au afirmat că ar face compromisuri la suprafața locuinței (40%), dar și la compartimentarea și vechimea locuinței, ambele alese în procentaj de 32%. Studiul a fost derulat de Storia.ro, platforma de imobiliare lansată de OLX.