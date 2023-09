Articol susținut de Banca Transilvania Luni, 18 Septembrie 2023, 09:31

​Transparenţa reprezintă cuvântul-cheie atunci când vorbim despre pensiile administrate privat. Practic, fiecare contribuabil poate vedea, în orice moment, ce se întâmplă cu banii săi şi ce sumă s-a strâns în cont. În acelaşi timp, administratorii fondurilor de pensii private oferă posibilitatea participanţilor să beneficieze de fondurile acumulate de-a lungul timpului, fie atunci când se iese la pensie, la limită de vârstă, fie din motive medicale, ca urmare a unei invalidități. De asemenea, solicitantul poate fi moștenitorul legal al unui participant la un fond de pensii private.

În cele ce urmează, poţi afla care sunt condiţiile de revendicare a activului acumulat şi ce paşi operaţionali trebuie urmaţi pentru a intra în posesia banilor acumulaţi.

Totalul activelor deţinute de fondurile de pensii private

Ca să avem un context şi a ne da seama cât de solid este sistemul fondurilor de pensii administrate privat, trebuie să „creionăm” o imagine de ansamblu bazată strict pe date concrete. Astfel, după cum reiese din statistica Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), la finele lunii martie 2023, fondurile de pensii private (Pilon II şi Pilon III) acumulaseră active totale în valoare de 107,09 miliarde lei (respectiv active nete în valoare de 107,06 miliarde lei), cu 7% mai mult comparativ cu luna decembrie a anului anterior.

Prin comparaţie cu martie 2022, în aceeaşi lună din 2023 valoarea activelor a crescut cu 15%.

În acelaşi timp, e bine de ştiut faptul că politica investițională din cadrul portofoliilor de active ale fondurilor de pensii private continuă să fie concentrată pe piața locală de capital. Totodată, ponderea investițiilor în instrumente cu venit fix reprezenta aproximativ 72% din totalul portofoliului investițional al fondurilor de pensii private, în timp ce aproape un sfert (21%) fusese investit în acțiuni.

Ce, cui şi cât s-a plătit de la pensiile facultative

Acum, că am făcut un „round-up” al totalului activelor deţinute de către fondurile de pensii administrate privat, putem face o radiografie a plăţilor efectuate către contribuabilii care au ales Pilonul III ca modalitate de a economisi bani.

De la începutul acestui an şi până la sfârşitul primei luni de primăvară au fost efectuate plăți ale activului personal net de circa 28,7 milioane lei către 2.574 de participanți sau beneficiari, conform ASF. Din acest total, 88% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 5% pe fondul decesului participantului şi 7% ca urmare a invalidității.

Mergănd mai departe, pe direcţia datelor oficiale, observăm că plata unică activului personal net a reprezentat modalitatea preferată de către participanți sau beneficiari, în primele trei luni ale acestui an (54%). De asemenea, ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăți unice în valoare de 12,9 de milioane lei, precum și plăți eșalonate de 12,4 de milioane lei.

În ceea ce priveşte situaţia în care participantul la fondul de pensii facultative a decedat, moştenitorii au primit plăți unice în valoare de 1,02 milioane de lei, respectiv plăți eșalonate în cuantum de 380.000 lei.

Pentru situații de invaliditate, cuantumul activului net personal plătit a fost de aproximativ 1,6 milioane lei aferent plăților unice și 418.000 lei prin plăți eșalonate, după cum reiese din statistica reglementatorului pieţei asigurărilor.

Per total, valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative a fost de 3,87 miliarde lei, la finalul lunii martie din anul curent, mai mare cu aproximativ 13,8%, de la an la an.

În acelaşi interval, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 5.979 lei, iar numărul total al participanților a fost de 646.000 de personae.

Condiţii de revendicare a activului acumulat la fondurile de pensii private

Pentru a intra în posesia bunului financiar acumulat de-a lungul timpului în contul pensiei facultative Pilon III este nevoie să se urmeze o serie de paşi. Procesul de revendicare a banilor de pensie, distinct de cea furnizată de sistemul public de pensii începe prin completarea unui formular de revendicare a activului personal net. Documentul este disponibil pe site-ul/aplicaţia fiecărui fond de pensii.

Pensia se plăteşte participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.

Totuşi, există nişte condiţii prin care se poate utiliza activul net personal, acumulat. Una dintre acestea se referă la împlinirea vârstei de 60 de ani.

O altă condiţie face referire la situația nefericită de a avea o pensie de invaliditate, iar în acest caz, plata activului net acumulat în contul personal de pensie facultative se poate revendica oricând.

În acelaşi timp, în eventualitatea unui deces, survenit înainte de revendicarea activului personal net, moștenitorii legali ai participantului pot revendica contravaloarea activului acumulat în cont.

Plata activului personal net se poate realiza în două feluri: plată unică sau plată eșalonată, conform graficului stabilit (începând cu data de 1 aprilie 2018)

Pe de altă parte, activul net acumulat şi, ulterior, solicitat la plată, se supune unui regim fiscal specific. Astfel, veniturile din pensii se impozitează cu 10% doar pentru suma care depășește pragul de 2.000 lei, acesta fiind calculat la data efectuării plății şi reținut la sursă. Acest impozit reprezintă, ulterior, resursă la bugetul de stat. De scutire de la plata acestui impozit beneficiază persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

Tot la revendicarea activului net de la pensia facultative se plăteau contribuții de sănătate în cotă de 10%, calculate pentru veniturile din pensii care depășesc cuantumul de 4.000 de lei.

Ulterior, Curtea Constituțională a României a decis că aplicarea CASS la veniturile din pensii este neconstituțională şi, deci, în prezent, nu se aplică această taxare pe activul revendicat acumulat la fondul de pensii facultative.

