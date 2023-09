FINANTE - BANCI Miercuri, 27 Septembrie 2023, 15:25

Ministrul Finanţelor Marcel Boloş a declarat, referitor la amendamentul la legea privind măsurile fiscale care prevedea o naţionalizare a Pilonului II de pensii, că este vorba despre „un document cu caracter neoficial şi facem în jurul lui un capăt de ţară”.

Întrebat dacă s-a lămurit cine a formulat acel amendament şi despre faptul că economistul Cristian Socol a anunţat că îi va da în judecată pe toţi cei care amintesc de implicarea sa în redactarea acelor amendamente controversate, ministrul Boloş a reiterat că acel amendament „nu a urmat procedura parlamentară, nu a fost înregistrat în Ministerul Finanţelor încât să constituie un document oficial”.

„Am spus şi spun şi acum. Acel amendament nu a luat calea oficială, nu a urmat procedura parlamentară, nu a fost înregistrat în Ministerul Finanţelor încât să constituie un document oficial. Dacă în această perioadă toate ideile pe care le-am primit, toate soluţiile venite din partea celor care au contribuit la acest pachet de măsuri, le puneam în aplicare, atunci ajungeam la un pachet de legi care nu făcea sens cu ceea ce avem nevoie pentru sustenabilitatea financiară a României. Cred că ar fi necesar să oprim aceste discuţii privind acest subiect aici. Nu se pune problema Pilonului II de pensii, nu se pune problema naţionalizării şi a tuturor bazaconiilor care au apărut în spaţiul public”, a afirmat Marcel Boloş, întrebat miercuri dacă s-a lămurit cine a formulat amendamentul care prevedea o naţionalizare a Pilonului II de pensii şi despre faptul că Cristian Socol a anunţat că îi va da în judecată pe toţi cei care amintesc de implicarea sa în redactarea acelor amendamente.

Chestionat de ce face scut în jurul persoanei care a scris amendamentul respectiv şi nu spune cine este persoana, ministrul Finanţelor a răspuns: „Repet, dacă era un document care căpăta caracter oficial, dacă era o procedură parlamentară care se derula, atunci aş fi înţeles”.

„Dar discutăm despre un document cu caracter neoficial şi facem în jurul lui un capăt de ţară”, a completat Boloş.

De asemenea, ministrul Boloş a precizat, marţi seara la Antena 3 CNN, că banii cotizaţi de cei peste 8 milioane de salariaţi din România la fondurile private de pensii „acolo rămân”. El a catalogat drept „soră cu nebunia” încercarea de introducere a unui amendament care să permită naţionalizarea acestui pilon de pensii în care sunt adunate fonduri care păşesc 100 de miliarde de lei.

„Nu cunosc detaliile întregii poveşti şi nici nu vreau să le cunosc, pentru că o astfel de măsură nu cred că poate fi pusă în discuţie şi poate fi pusă în aplicare”, a explicat Boloş care a mărturisit că ştie că acest subiect a fost discutat în coaliţia de guvernare, dar că ideea a fost respinsă în cele din urmă.

Boloş spune că măsura impozitului de 2% aplicat băncilor, pentru 2 ani, va aduce 350 milioane lei în plus la buget, iar taxă de 0,5% pe cifra de afaceri pentru sectorul de petrol şi gaze va aduce alte 600 milioane lei.

Ministrul Finanţelor Marcel Boloş a precizat, despre amendamentul acceptat la legea privind măsurile fiscal-bugetare pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, şi anume impozitul aplicat băncilor pe cifra de afaceri de 2% pentru o perioadă de 2 ani (2024-2025) şi apoi o revenire la 1%, din 2026, va aduce 350 milioane lei în plus la buget. De asemenea, ministrul PNL a explicat că amendamentul acceptat la proiect care prevede introducerea unei taxe de 0,5% pe cifra de afaceri pentru tot sectorul de petrol şi gaze va aduce alte 600 milioane lei în plus.

„Cele adoptate în plus, adică discutăm de cei 2% pe o perioadă de doi ani de zile. Această măsură are impact de 350 milioane lei şi, de asemenea, adiţionalitatea la companiile de petrol şi gaze naturale de 0,5% din cifra de afaceri sunt alte 600 milioane lei”, a afirmat Marcel Boloş, întrebat miercuri câţi bani ar putea fi aduşi în plus la buget, după amendamentele adoptate la legea privind măsurile fiscale pe care şi-a asumat răspunderea Guvernul.

Ministrul Finanţelor a mai spus că redevenţele vor face parte din etapa a doua de măsuri care face obiectul analizei în ministerul pe care îl conduce. Liberalul a mai spus că sunt trei elemente fundamentale la redevenţe şi anume resursele minerale, partea de petrol şi gaze naturale.

„Redevenţele fac parte din etapa a doua a măsurilor, pentru că aceste măsuri ca să avem un proces de consolidare fiscal-bugetară sănătos vor continua. Partea de redevenţe face obiectul analizei în Ministerul de Finanţe. Am precizat că avem trei elemente fundamentale la redevenţe. Sunt resursele minerale, partea de ţiţei şi partea de gaze naturale. Acestea sunt redevenţe pe care încercăm să le reaşezăm. Este total nedrept ca, spre exemplu, pentru resursele minerale, 36 de resurse minerale să ne aducă, la nivelul unui an, 336 milioane lei sau după cum este total nedrept să avem 300.000 de hectare de teren la proprietatea statului român şi să ne aducă 2,5 milioane lei pe an. Suferinţa se vede în această nevoie pe care o avem continuu pentru pensii, salariile profesorilor, medicilor, bani pe care nu îi găsim şi atunci sigur că acestea sunt bogăţii ale statului pe care trebuie să le valorificăm corespunzător”, a explicat Boloş.