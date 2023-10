FINANTE - BANCI Joi, 05 Octombrie 2023, 15:03

HotNews.ro

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât joi menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an și a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an precum și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută pe an.

Banca Națională Foto: Colaj fanatik.ro

