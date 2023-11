FINANTE - BANCI Sâmbătă, 25 Noiembrie 2023, 14:00

Încetinirea economiei, confirmată de datele Statisticii și resimțită de mulți antreprenori readuce pesimismul pentru finalul acestui an, potrivit unui studiu calitativ realizat de Impetum Group. Vezi ce așteptări au Felix Pătrășcanu- Fan Courier, Alexandru Reff- Managing Partner Deloitte România și Moldova, Ileana Nicolae Head of Europe East SIKA sau Tamás Vincze CEO EastGrain.

Noile măsuri fiscale și creșterea taxelor accentuează lipsa de încredere în rândul antreprenorilor și managerilor, potrivit datelor din studiul citat. Încrederea în Guvern atinge cel mai scăzut nivel, doar 4% dintre manageri declarând că au încredere. Mediul privat (42%) și Comisia Europeană (36%) dețin cele mai mari cote de credibilitate în rândul antreprenorilor.

Aproape două treimi dintre șefii de companii românești spun că lucrurile se vor înrăutăți

Statul nu își asumă propria responsabilizare în privința cheltuielilor, propria sa „cură de slabire”: aparatul bugetar este supra-dimensionat, este nevoie de o eficientizare a cheltuielilor Statului. Pe de altă parte, sunt cerute eforturi doar din partea mediului privat, arată managerii chestionați de Impetum.

Aproape 90% dintre managerii care au auzit de schimbările fiscale adoptate de Guvern au o părere proastă și foarte proastă despre acestea.

Antreprenorii români mai spun că peste o treime (36%) dintre companii vor fi afectate în mare și foarte mare măsură, 39% într-o măsură medie și 21% în mică, foarte mică măsură sau deloc

„Mai e o provocare foarte mare: schimbările drastice din domeniul fiscal, al taxelor, care pe noi ne dezavantajează foarte mult. Ne afectează în special acea taxă pe cifră de afaceri, impozitul de 1%, pentru că în sectorul în care suntem cei mai prezenți, 70% din veniturile noastre sunt de regulă, sunt din trading-ul de cereale. La noi, într-un an fericit facem 1,5–2% profit brut, o să avem o rată efectivă a taxării de 50–70–80% sau într-un an prost, chiar am putea să mergem pe pierdere din cauza acestei taxări.”, explică Tamás Vincze CEO EastGrain

Percepția stării de fapt din ultimele 6 luni, la nivelul diverselor paliere economice, indică o înrăutățire a economiei naționale (70%)

Aproape un sfert (23%) dintre manageri declară că, în cazul companiei lor, lucrurile s-au îmbunătățit, iar 29%, că s-au înrăutățit.

Pe de o parte, există perspectiva banilor foarte mulți care vor intra în economie prin intermediul finanțărilor PNRR dar și a altor proiecte, pe de altă parte însă, eșuarea în a diminua sau reversa fluxul de emigrare, capacitatea scăzută de absorbție a fondurilor europene, îi fac pe antreprenori circumspecți cu privire la investițiile publice și creează deschidere către oportunitățile din proiecte mai mici (ex. piața de renovări și reparații).

„Să ne mai uităm acum și la aspectul taxelor și impozitelor în România. Chiar și în contextul acestei rectificări fiscale nedorite, e adevărat, suntem cu taxele și impozitele destul de mici, cu excepția taxelor pe muncă, foarte mari în România. Dar, una peste alta, noi trebuie să vedem contextul și trebuie să vedem și oportunitățile pe care le avem și libertatea de a face business în România sau a-ți internaționaliza business-ul”, e de părere Felix Păstrășcanu Owner & CEO FAN Courier

La nivelul economiei naționale, accentuarea muncii la negru (34% foarte probabil și 47% destul de probabil), precum și accentuarea inflației (27% foarte probabil și 44% destul de probabil), reprezintă cele mai probabile consecințe negative ale noilor măsuri fiscale, consideră oamenii de afaceri.

”Acum să spunem că mai avem o gură de oxigen cu aducerea oamenilor din Orient, dar asta e o soluție pe care nu știu dacă vom ști ca Stat, s-o manageriem peste câțiva ani, pentru că, dacă acești oameni vor hotărî la un moment dat să-și aducă familiile sau să rămână, să devină cetățeni români, vom avea o problemă de absorbție... Vedem ce se întâmplă în toate țările occidentale, în care ei nu au găsit soluții și ne gândim la niște țări cu o istorie destul de îndelungată în a aduce forță de muncă străină, noi sincer, n-am știut să integrăm minoritatea romă în România, darămite alte culturi...”, mai spune Felix Păstrășcanu Owner & CEO FAN Courier

„Dacă mă întrebați acum 2 săptămâni, aș fi fost mai optimistă, din păcate, lucrurile în ultimele zile se schimbă de la o zi la alta, e foarte greu să faci previziuni. România a cunoscut o creștere economică în ultimii ani peste media europeană. Sunt proiecte de infrastructură, se construiește foarte mult în rezidențial, a fost o creștere foarte mare care s-a mai temperat acum. Din păcate în continuare, absorbția de fonduri europene care influențează proiectele de infrastructură, e la cote foarte mici, deci aici nu reușim să depășim, nu știu ce trebuie să depășim. Banii sunt, vor fi retrași din păcate, dacă nu reușim să profităm de aceste facilități pe care le avem făcând parte din Uniunea Europeană, deși sunt totuși proiecte și lucrurile se mișcă”, spune Ileana Nicolae Head of Europe East SIKA

Optimismul acumulat în primul semestru al lui 2023 s-a disipat, în perspectiva noilor reglementări fiscale, dar și a unei amenințări globale cu privire la iminența recesiunii.

Starea de spirit a managerilor care conduc marile companii (cu cifra de afaceri peste 5 mil euro) continuă să se îmbunătățească, valoarea indicelului stării de spirit a managerilor fiind cu 10% mai mare decât în celelalte categorii de companii.

Stare de spirit mai bună în IT, Energie (medii peste 5), în timp ce în agricultură scade sub 4. Scade din nou procentul celor care au crezut în creșterea investițiilor publice sau private, dar se păstrează aceeași percepție cu privire la piața de capital.

„Avem de mai mult timp o conjugare de factori perturbatori dintre care unii s-au mai temperat însă alții par a se amplifica, iar pe fundal macro-provocări cronice (demografie, supra-îndatorare, schimbări climatice, fragmentare geo-politică), așa că nu ar fi deloc greu de imaginat o criză, după cum destui o prevestesc de niște ani buni. Nu cred că putem anticipa cum va evolua lumea însă cred că putem avea încredere că România este într-o conjunctură bună și are premise să traverseze cu bine turbulențe care probabil se vor manifesta ceva mai puternic în lunile următoare”, spune Alexandru Reff Managing Partner Deloitte România și Moldova

Să ne uităm la IMM-uri, totuși, acolo va fi un impact major; pentru companiile mari și care au oarecare surplus financiar pus deoparte, lucrurile n-ar sta foarte, foarte rău, deși acel impozit pe cifra de afaceri de 1% sau de 2% este o anomalie, e în afara oricărui principiu al fiscalității. Ar trebui să existe o constituție a fiscalității, care să nu dea dreptul să adaugi impozite peste impozite, impozite la impozit și așa mai departe”, spune și Felix Pătrășcanu Owner & CEO FAN Courier

Pentru 25% dintre companii atragerea forței de muncă și accesul la creditare sunt problematice. Totodată, 22% dintre manageri au apreciat starea capitalului de lucru ca proastă și foarte proastă.

„Da, de departe forța de muncă e cea mai importantă problemă, populația care scade, România e încă pe un trend demografic îngrijorător, și aici mai intervine și exodul. Pleacă forța de muncă calificată, o forță de muncă ce s-ar descurca cumva și s-ar putea ca noi să avem proiectele de care vă spuneam mai devreme, dar să nu avem cu cine să le implementăm”, mai spune Felix Pătrășcanu.

În perioada următoare, prioritare rămân creșterea vânzărilor (55%), retenția de personal (26%) și digitalizarea (31%). Se remarcă, totodată, și scăderea apetitului pentru investiții, de la 31% la 21%.

„Nu suntem pe trend descrescător, pentru că există volume foarte mari de tranzacționat, doar că volumele acelea se tranzacționează la un preț mult mai mic decât în primăvară și decât anul trecut, adică prețul grâului, anul trecut, pe vremea asta a fost 1,6-1,7 RON, acum este la jumătate”, explică și Tamás Vincze CEO EastGrain