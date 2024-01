FINANTE - BANCI Luni, 01 Ianuarie 2024, 08:23

Psihologii îl numesc efectul „ce naiba...” și toți îl trăim. Ne luăm un tricou, după care vedem și niște jeanși mișto iar înainte de a părăsi magazinul vedem și niște adidași. Ce naiba?, de ce să nu mi-i iau? Ai servit un whiskey (maxim 5) și i-ai trimis un mesaj fostei iubite? Asta e! Iar în perioada dintre Crăciun și Anul Nou, efectul se multiplică. Arunci cu bani pentru că, ce naiba?, o dată e Revelionul!

Portofel cu bani Foto: Vlad Ispas / Dreamstime.com

Ieșirea din această buclă vine în primele zile de după. E o mahmureală financiară de care nu scapi ușor. Pentru a echilibra puțin cheltuielile financiare e nevoie de puțină „dietă”.

1. Stabiliți-vă obiective de mers zilnic pe pe jos.

„Știm cu toții că ar trebui să ne mișcăm mai mult și că 10.000 de pași este o cifră bună de atins, dar poate fi descurajantă”, spune Manisha Thakor , autor al cărții MoneyZen: The Secret to Finding Your "Enough ". Deci, în loc să încerce să găsească o oră sau două libere pe jos, ea își împarte ziua în mai multe plimbări de câte 1.000 de pași la fiecare 60 până la 90 de minute. „Uneori merg în jurul aceluiași bloc de mai multe ori până când îmi ating sau îmi depășesc obiectivul.”, spune ea.

Recompensele financiare ale acestei practici sunt surprinzătoare, spune Thakor. O face să se simtă mai trează, așa că nu trebuie să cumpere o cafea de 7 USD pe la ora 3 a dupăamiezii, ca să se trezească. De asemenea, îi oferă mai multă energie pe tot parcursul zilei, așa că este dispusă să își pregătească cina pentru ea în loc să comande mâncare la pachet. A observat chiar că se simte mai calmă, așa că este mai puțin tentată să cumpere online compulsiv.

2. Fă ordine prin dulapuri.

Uneori cumperi fără să realizezi că ceea ce ti-ai luat iți prisosește. Că mai ai 3 tricuri identice cu cel recent cumpărat. „Tocmai mi-am curățat dulapurile și nu mai simt nicio dorință să-mi cumpăr alte haine. Uitasem de lucrurile pe care le aveam de fapt!” spune Farnoosh Torabi , gazda podcastului So Money și autorul best-sellerului A Healthy State of Panic .

3. Du-te la culcare mai devreme.

Urmărirea unei bune igiene a somnului este un alt lucru cu avantaje financiare ridicate „Cu toții cunoaștem beneficiile pentru sănătate ale somnului, dar este și o practică eficientă pentru economisirea banilor”, spune Torabi. „Eu, unul, sunt vinovat că am făcut achiziții online inutile noaptea târziu, când îmi controlez mai greu impulsurile.”

De asemenea, am descoperit că a merge la culcare devreme mă face să mă simt grozav a doua zi- odihnit și relaxat.

4. Cheltuiește doar pe ceea ce îți folosește

„Întotdeauna le sugerez oamenilor să se uite în spate la cheltuielile din anul trecut și să facă un inventar al lucrurilor pe care li s-au dus banii, spune Pari Hashemi Magura, consilier financiar la Wells Fargo.Ar trebui să găsești câteva lucruri care să ofere utilitate. Amintiți-vă însă că a cheltui bani nu este neapărat ceva rău. Doar că e nevoie de control și luciditate, ce naiba....

