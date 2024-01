FINANTE - BANCI Duminică, 21 Ianuarie 2024, 13:06

În anumite perioade apar influencerii care „se pricep” și la investiții. Ei au canale de Youtube, Tik Tok sau Instagram și datorită notorierății pe care o dobândesc încep să creadă că se pricep la toate domeniile.

Masina Tesla Foto: Mariusz Burcz | Dreamstime.com

Se inspiră în realizarea conținutului, în general, de la alții din afară. E un efect de turmă. Se lasă influențați de alți influenceri și așa ajung și în România idei din cele mai năstrușnice, mai ales în zona de investiții.

Recent, HotNews.ro a prezentat situația „ceasuri de lux” și mașini ca investiții. Astăzi prezentăm alte cazuri: vinurile scumpe și mașinile Tesla la mâna a doua. Acest trend pare că nu a prea prins în România.

De prin 2021 a început o creștere a prețului la vinurile scumpe, motiv pentru care influencerii au început să se întreacă unii cu alții în obținerea a cât mai multor vizualizări.

Cum unii s-au lăsat influențați, cererea crescută a majorat prețurile, ajungând la un vârf în a doua parte a anului 2022. Ulterior a venit căderea, e o depreciere care continuă și astăzi.

Dacă ne uităm pe indexul care urmărește 1000 dintre cele mai căutate vinuri fine din întreaga lume, observăm că în ultimul an scăderea a fost de 13,7%, iar în ultimii 2 ani ani de 2,3%. Da, pare puțin, dar să nu uităm că mai sunt și alte costuri când vine vorba despre depozitarea unui vin scump. El trebuie ținut în anumite condiții pentru a nu se deteriora, iar asta implică niște costuri (depozitare, umiditate, temperatură, înclinare etc. găsiți pe internet tot felul de ghiduri). În plus, căderea prețului nu s-a oprit. Continuă și astăzi.

Vorbim de investiție în sensul că era recomandat ca ulterior să fie vândut pentru a face un anumit „profit”.

Tesla la mâna a doua: o altă investiție contrazisă de piață

Poate una dintre cele mai amuzante sfaturi de investiții a fost în mașinile Tesla la mâna a doua. Cererea mare care a început din aprilie 2021 a făcut să urce prețul. Cel mai probabil tot din „efectul de contagiune” cauzat de influceneri care recomandau așa ceva: pentru că „își mențin valoarea în timp”.

Mașinile, în general, nu-și mențin valoarea. Ele se depreciază repede. Da, sunt cazuri de mașini de epocă, de colecție, dar este cu totul altă discuție. În plus, îți iei așa ceva pentru că ești un colecționar, ai o pasiune, nu pentru că vrei să faci investiții, adică să obții profit.

Revenind la Tesla la mâna a doua, prețul începuse să urce destul de puternic până prin ianuarie 2022 la 61.259 dolari, de la 46.943 dolari în martie 2021. A fost apoi o scurtă perioadă de ușoară depreciere, după care a urcat iarăși ajungând prin iulie 2022 la 67.900 dolari. Acela a fost maximul, vârful.

Așa s-a ajuns ca la final de 2023 prețul mediu al unei mașini Tesla să se „ducă în cap” la 37.869 dolari. Cei care au cumpărat mașinile acestui producător la mâna a doua pentru a se îmbogăți la revânzare au constatat că au greșit. Să nu uităm că și mașinile electrice au nevoie de întreținere, deci mai ai unele costuri.

Mare atenție la recomandările pe care le fac persoanele active pe rețelele de socializare. Cea mai bună investiție este cea pe care o cunoști. Nu te lăsa influențat până nu-ți faci propriile calcule.

„Teoria fraierului mai mare”: care este riscul dacă vrei să investești în vinuri sau mașini Tesla pentru a obține un profit

„Riscul principal e să avem mai puțini bani atunci când am avea nevoie de ei. O investitie care nu se bazează pe altceva decât pe faptul că poate vine altcineva care să cumpere la un preț mai sus decât am cumpărat eu se bazează pe Teoria fraierului mai mare - „The greater fool theory”, a declarat Adrian Anghel, expert în investiții la OTP Asset Management,.

Investitiile bune sunt cele plictisitoare, de fapt, afirmă el, menționând că nu trebuie să uităm regulile lui Warren Buffett: 1. Nu pierde bani. 2. Nu uita regula 1.

„Când știm ce facem atunci când investim, șansele să pierdem bani sunt mici. Dacă ne bazăm că vine altcineva să cumpere mai sus decât noi și astfel realizăm profit, s-ar putea să fim dezamagiți”, explică Anghel.

Ce ar trebui sa aibă în vedere o persoană care vrea să obțină un profit dintr-o investiție

Adrian Anghel, de la OTP Asset Management, susține că recenta evoluție a inflației ne-a arătat că investițiile nu mai sunt moft, sunt necesitate, și că numai așa putem încerca să ne protejăm economiile de inflație.

„Oricine dorește să înceapă să investească ar trebui să-și coreleze foarte bine așteptările privind randamentul așteptat al investiții, orizontul de timp și cunoștintele în domeniul respectiv. Din punctul meu de vedere, o investiție bună ar trebui să genereze un cash-flow periodic, cum o fac investițiile în acțiuni sub forma dividendelor, și să corespundă profilului nostru de risc, astfel încât să dormim linistiți noaptea”, spune el.

În opinia sa, dacă investiția noastră ne dă palpitații, e primul semn că poate ne-am asumat mai mult risc decât toleram.

„Dacă vorbim de investiții, și nu speculații, calea bătătorită e cea mai bună. Sunt convins că nu mulți români au investit în mașini Tesla sau vin pentru revânzare, însă nu trebuie să uităm că investițiile clasice, în actțuni și instrumente cu venit fix, au arătat că țin pasul cu inflația sau chiar reușesc s-o învingă”, a explicat expertul în investiții.

Uitându-ne în ultimii 3 ani, spune el, am avut o inflație de aproape 30%, dar există fonduri de investiții care au adus randamente de peste 70% în aceeași perioadă, în care putea investi orice român.

„Avem, încă, niște companii intersante în care putem investi la Bursa de București, iar accesul la ele n-a fost niciodată mai facil, fie printr-un broker autorizat, fie printr-un fond mutual de investiții”, conchide Adrian Anghel.

