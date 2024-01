FINANTE - BANCI Miercuri, 31 Ianuarie 2024, 11:04

„Investitorii care își plasează banii și în acțiuni și în produse cu o anumită volatilitate au o rezistență mai puternică la fluctuație de pe piață, nu se sperie cu una- cu două de de un an mai slab sau de o perioadă mai dificilă”, crede Horia Braun-Erdei, CEO Erste Asset Management, prezent la conferința anuală a administratorilor de fonduri.

„Experiența acestei volatilități e una care se trăiește, care se învață, se acumulează și care îi călește pe mulți dintre dintre investitori. Vedem asta în viața reală, atunci când discutăm cu ei: altfel discuți azi cu ei față de acum 3-4 ani pentru că au trecut niște ani de volatilitate mai mare și sunt niște lecții pe care atât ei cât și noi le-am învățat”, mai spune Braun-Erdei.

Economistul consideră că în anul 2023 am avut o economie fracturată, în care sectorul industrial a intrat în recesiune (ceea ce a ajutat pe partea de scădere a inflației) și un sector al serviciilor care a crescut puteric, ceea ce a ținut creștere economică la un nivel robust.

„În paranteză fie spus, asta se vede și dacă ne uităm la performanța economiei americane, care mai e puternic ancorată în sectorul de servicii versus economia europeană care mai dependentă de sectorul industrial; Statele Unite au o creștere economică puternică de aproape 3%, în timp ce Europa stagnează”, explică Braun-Erdei.

Fractura asta a creat o anumită dificultate în a „citi” piața, a mai adăugat economistul.

„În ce privește anul 2024, an electoral, noi interpretăm aceste evenimente prin aceea că vedem politicile economice ca fiind probabil cu o idee mai laxe decât ar fi fost alte alte condiții politice și economice. Probabil guvernele vor continua să înregistreze deficite mari, chiar dacă poate în ușoară scădere față de anii precedenți, dar nu o scădere semnificativă. Politicile monetare, pe măsură ce scade inflația, vor căpăta un curaj mai mare de a reduce dobânzile decât ar fi avut acel curaj în alte situații. Din acest punct de vedere, constelația politicilor economice e una favorabilă pentru acțiuni în general și pentru active riscante”, consideră CEO-ul Erste Asset Management.

Dan Popovici - CEO OTP Asset Management: 2023 a fost un an foarte bun pentru piețe, în care toate fondurile au fost pe plus

„2023 a fost un an foarte bun pentru piețe, în care toate fondurile au fost pe plus. Pe de altă parte am avut o migrare foarte importantă de clienți spre zona fondurilor de acțiuni, după ce au văzut randamente de peste 25%. Ceea ce pe mine m-a întristat, pentru că mi-ar plăcea ca nu performanța unui fond să te facă să investești, ci ideea de a avea un plan de investiții, de a dori să faci ceva pe termen lung, pentru că crezi în acel produs care are în spate economia României sau pentru că, investind într-un produs alegi să investești în companiile care inovează„, crede CEO-ul OTP Asset Management.

Dan Dascăl - CEO BT- Asset Management: Rolul nostru este să convingem cât mai mulți clienți să aleagă un plan de investiții pe termen lung

„La început de 2023, industria de asett management era destul de pesimistă, ca să folosesc un termen blând. Prima parte a anului, cam până prin aprilie au fost out-flow-uri, dar la o scară mult mai redusă decât în 2022. Odată cu consolidarea dobânzilor, a cotațiilor la titlurilor de stat a urmat o perioadă de stabilizare. Un context foarte bun al pieței locale de acțiuni, trasă în sus de listarea Hidroelectrica, care a făcut ca indicii să arate foarte bine.

A crescut mult numărul de investitori noi, iar asta s-a datorat unui plan de investiții recurente lansat de compania noastră prin care le propunem clienților noștri un plan de economisire pe mai mulți ani.

Pentru 2024, cred că fiecare dintre noi avem provocări diferite- unii vor să lanseze produse noi, alții să și le consolideze pe cele existente, alții să-și îmbunătățească costurilesamd.

Rolul nostru comun este în continuare să convingem cât mai mulți clienți să vină alături de noi să aleagă un plan de investiții pe termen lung. Ăsta e rolul nostru. Potențialul industriei este înzecit, am văzut cifrele că sunt foarte mici, ușor pot fi triplate în următorii ani din punctul meu de vedere”, crede economistul.

