FINANTE - BANCI Miercuri, 31 Ianuarie 2024, 11:45

0

Statele Unite se confruntă cu o „spirală a morții” din cauza creșterii continue a datoriei publice și a incapacității politicienilor de a pune capăt situației, a avertizat Nassim Taleb, unul dintre economiștii care au prognozat izbucnirea crizei economice din 2008, potrivit Business Insider.

Nassim Taleb Foto: Tano Pecoraro / LaPresse / Profimedia

Comentariile lui Taleb, cunoscut de asemenea pentru cartea sa „Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” (Lebăda Neagră: Impactul foarte puțin probabilului), vin în contextul în care la începutul acestui an datoria publică a guvernului federal american a depășit pentru prima oară pragul de 34 de trilioane de dolari.

Taleb a avertizat la un eveniment organizat săptămâna aceasta de Universa Investments, fondul de investiții la care ocupă funcția de CFO („Chief Scientific Officer”), că creșterea datoriei publice ar putea avea consecințe dezastruoase pentru economia americană, în cazul în care Congresul acceptă ritmul rapid al majorării îndatorării federale.

„Atât timp cât ai Congresul extinzând plafonul de îndatorare și făcând înțelegeri fiindcă se teme de consecințele luării deciziei corecte, fiindcă aceasta este structura politică a sistemului politic, vei avea în cele din urmă o spirală a morții”, a declarat el, citat de Bloomberg.

Nassim Taleb spune că creșterea datoriei SUA este o „lebădă albă”

Întrebat cum s-ar desfășura șocul economic, el a spus că ieșirea din această spirală ar necesita ceva „care să vină din afară, sau poate un fel de miracol” și că situația în ansamblul ei l-a făcut mai pesimist cu privire la sistemul politic din Occident.

În acest sens el a arătat că creșterea datoriei publice a SUA este de fapt o „lebădă albă”, un eveniment periculos care poate fi lesne prevăzut, spre deosebire de o „lebădă neagră”, termen folosit pentru a descrie o situație imprevizibilă cu repercusiuni profunde.

Alți economiști au încercat la rândul lor să tragă semnale de alarmă în privința creșterii datoriei publice a SUA, îngrijorările de acum nefiind atât de mult legate de nivelul îndatorării, ci de faptul că ea continuă să crească în condițiile în care Rezerva Federală (Fed), banca centrală de la Washington, a crescut dobânzile de referință până la 5,25-5,5% pentru a readuce sub control inflația.

Dobânzile de referință, care reflectă costul îndatorării, au ajuns astfel la cel mai ridicat nivel în SUA din 2001 încoace. Asta înseamnă că SUA plătește dobânzi mai mari pentru obligațiunile pe care le emite pentru a asigura finanțarea guvernului și că au crescut de asemenea costurile aferente întreținerii datoriei publice („debt service”).

Taleb a mai declarat că, deși experții au avertizat asupra situației înainte ca ea să devină o problemă majoră, creșterea datoriei publice a guvernului federal face economia americană mai vulnerabilă în fața unor șocuri decât a fost în ultimii ani.