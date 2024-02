FINANTE - BANCI Miercuri, 21 Februarie 2024, 12:44

În februarie 2024 sunt câteva oferte la risc scăzut, două dintre ele fiind ofertele Statului: Fidelis și Tezaur. În același timp, băncile oferă și ele dobânzi destul de atractive. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, are un apetit destul de scăzut pentru risc, așa că s-a îndreptat către Fidelis, dacă ne uităm în ultima sa declarație de avere: a investit 1,6 milioane lei și 14.000 euro.

*Acest text nu reprezintă o recomandare de investiții, ci prezintă ofertele din piață

Când faci o investiție, te gândești că viitorul câștig trebuie să bată inflația. Cea prognozată de BNR pentru primul trimestru al anului viitor este de 3,7%.

Trebuie menționat că la Tezaur nu este o sumă minimă pentru subscriere, așa cum e cazul Fidelis. La Fidelis, în afară de tranșa dedicată donatorilor de sânge, la care minimul este de 500 lei, în cazul celorlalte emisiuni este vorba despre 5000 lei pentru moneda națională și 1000 euro pentru cea europeană.

Să presupunem că cineva are 5.000 de lei și nu vrea să se atingă de acea sumă o perioadă mai lungă de timp.

*În ceea ce privește ofertele bancare am folosit comparatorul Finzoom.ro

Fidelis, Tezaur sau depozite bancare pe un an?

Cele mai bune oferte la depozitele bancare ale băncilor sunt dobânzi de 5,5 – 7,1%, iar după plata impozitului pe venit și a comisioanelor, câștigul este de 247 – 319,5 lei.

În cazul Tezaur pe un an, dobânda oferită este de 6,1%, ceea ce înseamnă o sumă de 305 lei.

Fidelis pe tranșa donatorilor de sânge are o dobândă de 7%, ceea ce i-ar corespunde, la 5.000 de lei investiți, un câștig de 350 lei. Dacă cineva investește suma minimă de 500 lei, atunci câștigul este de 35 de lei.

Tranșa clasică Fidelis pe 1 an are 6%, ceea ce s-ar traduce în 300 de lei primiți anul viitor la maturitate.

Așadar, toate ofertele de mai sus ar bate inflația pe 1 an Asta în teorie, nimeni nu știe viitorul, cât de mult vor crește prețurile până la urmă.

Cum arată ofertele pe 3 ani la risc scăzut în februarie 2024

Băncile oferă între 6 – 6,4% pe an, ceea ce ar însemna că suma cumulată în 3 ani ar fi de 810 – 864 lei (după plata impozitului și comisioanelor), la 5.000 de lei plasați acolo (dacă nu alegeți capitalizarea dobânzii).

Ministerul Finanțelor oferă la Tezaur pe 3 ani un procent de 7% pe an, ceea ce cumulat ar însemna 1.050 lei.

Fidelis pe 3 ani are o dobândă de 6,75% pe an, reprezentând un câștig de 1.012,5 lei.

Titluri de stat în euro sau depozite bancare în moneda europeană?

Băncile au dobânzi destul de mici pe 1 an când vine vorba despre moneda europeană, respectiv de 1,7 – 3,4%, ceea ce ar înseamna 15,7 – 27 euro la 1000 de euro investiți (după plata impozitului și comisioanelor).

Fidelis are o dobândă de 4% pe an în euro, iar câștigul ar fi de 40 de euro. Oferta pe 5 ani are 5%/an, ceea ce ar înseamna, cumulat, 250 euro.

La titlurile de Stat nu se plătesc taxe.

În ceea ce privește depozitele bancare, la sume mai mari (adică câștiguri care depășesc plafoanele și există obligația de depunere a Declarație unice) se plătește și CASS. De exemplu, cei care au încasat anul trecut dobânzi de peste 18.000 de lei (dar până în 36.000 lei) vor trebui să plătească până pe 25 mai 2024: 1.800 de lei.

Dacă au depășit 36.000 lei, dar au până la 72.000 lei, atunci este vorba despre 3.600 lei. Cei care au avut peste 72.000 lei, atunci au de plată 7.200 lei. În ceea ce privește veniturile din dobânzi care vor fi încasate în acest an, legislația s-a modificat, dar vom veni cu un nou material în perioada următoare.

Sursă foto: Dreamstime.com