Legea privind furnizarea gratuită a apei potabile pentru consumatorii din restaurante, cantine și servicii de catering a fost promulgată. HotNews a discutat despre acest subiect cu Jean Valvis (fondator Dorna și Aqua Carpatica), Dragoș Petrescu (City Grill, Caru cu Bere) și Radu Savopol (co-fondator 5 to go și președinte HORA).

Restaurant (imagine ilustrativă) Foto: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

Producătorii de ape minerală dezaprobă decizia luată, lucru de înțeles câtă vreme vânzările de apă îmbuteliată ar putea înregistra scăderi, în vreme ce proprietarii de restaurante și cafenele spun că e o măsură care ne apropie de normalitate, deși așteaptă să apară normele de aplicare a legii, pentru a clarifica aspectele insuficient lămurite.

Jean Valvis: E un drept democratic, dar e schizofrenic și suicidar

„Când vinzi o apă minerașă, vinzi și electroliții din ea, care înseamnă sănătate. E drept, nimeni nu are cum fi împotriva unei asemenea măsuri; consumatorii fac astfel economie, dar autoritățile nu se gândesc la sănătatea lor”, spune într-o discuție cu HotNews.ro Jean Valvis, fondatorul brandurilor de ape minerale Dorna (vândută apoi către Coca-Cola) și Aqua Carpatica (din care o parte a vândut-p PepsiCo).

Există un vector de sănătate și altul de plăcere. De pildă, apa de la robinet, apa cu clor este strict interzisă doamnelor care așteaptă un copil. Ai apoi vectorul de plăcere; cum să te bucuri de o masă la care bei o apă care, de la clorul pe care o conține, are un miros neplăcut? , întreabă retoric fondatorul celor două branduri de apă.

„Este un drept obținut, dar unul schizofrenic și suicidar”, mai spune Valvis. Vrei să te hidratezi fără să o faci sănătos? E ok. Nu poți să te opui unei asemenea măsuri, democratic vorbind, dar e o măsură nesănătoasă”, conchide Jean Valvis.

Dragoș Petrescu: E un moment de normalitate

Nu cred că românii se vor apuca brusc să comande apă de la robinet în masă. Aș sublinia că e un moment de normalitate apariția acestei legi, explică Dragoș Petrescu.

În opinia antreprenorului HoReCa, la volumul de apă consumat într-un restaurant, apa furnizată gratuit clienților e în cantitate marginală. Petrescu spune că în niciun caz nu va fi nevoie să se scumpească alte produse sau servicii din meniu pentru a acoperi costul apei suplimentare oferite clienților.

Radu Savopol: Deocamdată așteptăm normele de aplicare, nu știm cum se va aplica legea

Am citit și noi legea, dar așteptăm normele de aplicare care ar putea întârzia. Vom fi obligați să ne cumpărăm și să ne instalăm filtre de apă? Încă nu știm nimic, a declarat Radu Savopol, co-fondator al rețelei de cafenele 5 to go și președinte al HORA.

Sunt locuri în țară - chiar dacă puține- unde acest lucru se întâmplă deja, să și se aducă un pahar cu apă gratis la masă. E drept, în România nu se bea multă apă de la robinet. Dar repet, așteptăm să apară normele de alicare pentru a ne putea conforma, mai spune Savopol.

Cum e în alte țări

Legea cu privire la apa gratuită oferită în restaurante variază în funcție de țară și regiune.

În Regatul Unit, spațiile cu licență, cum ar fi pub-urile, barurile, cafenelele, restaurantele și cluburile de noapte sunt obligate să furnizeze apă de la robinet gratuită clienților dacă vând alcool, în conformitate cu Licensing Act .

Legea e favorabilă clienților, dar un pub poate refuza să ofere apă de la robinet cuiva care nu a cumpărat deloc băutură sau mâncare.

În Uniunea Europeană, accesul gratuit la apă de la robinet în clădirile publice, restaurante și unități de catering a fost sprijinită de mai multe grupuri de stânga, dar a fost criticată și grupurile din sectorul ospitalității ca fiind o povară.

În Ontario, Canada, nu există nicio lege care să spună că restaurantele trebuie să ofere apă gratuită la orice afacere privată. Cu toate acestea, multe restaurante oferă clienților apă gratuită de la robinet ca o chestiune de curtoazie și bunăvoință. Unele unități pot percepe taxe pentru apă îmbuteliată, dar apa de la robinet este de obicei gratuită.

În Spania, restaurantele și barurile sunt obligate prin lege să ofere apă de la robinet gratuită la cerere la baruri și restaurante. Această măsură a fost introdusă în ideea de a reduce consumul de plastic prin reducerea vânzării de recipiente de unică folosință cu apă îmbuteliată.