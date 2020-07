Cea de-a V-a ediție a competiției EY Entrepreneur Of The Year ™ caută antreprenori care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a României

Articol susținut de EY România​

EY România lansează astăzi noua ediție EY Entrepreneur Of The Year. Ajuns la cea de-a V-a ediție, programul descoperă antreprenorii locali cu viziune, lideri agili care abordează inovator provocările prezentului și au un impact pozitiv în comunități.

Social Responsibility in the context of Covid-19 (Responsabilitate socială în perioada Covid-19)

The most successful business transformation during the Covid-19 period (Cea mai de succes transformare a unui business în perioada pandemiei Covid-19)

„Prin competiția EY Entrepreneor Of The Year ™ ne propunem să descoperim și să recunoaștem meritele celor care continuă să inoveze și să creeze locuri de muncă, lideri care reușesc să depășească momentele dificile create de criza pandemică și care contribuie activ la construirea unei lumi care funcționează mai bine. EY World Entrepreneur of the Year ™ este singura competiție globală a antreprenorilor, care premiază lideri de succes din întreaga lume. Anul acesta suntem la cea de-a V-a ediție la nivel național, având în același timp o tradiție de peste 30 de ani la nivel global”, spune Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România și Moldova și Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrală și de Sud-Est și Regiunea Asiei Centrale.





Ediția EY Entrepreneur Of The Year - România 2020 va avea următorul calendar:

Înscrierea candidaților: 8 iulie - 25 septembrie 2020

Interviuri cu antreprenorii candidați: 25 septembrie - 13 noiembrie 2020

Prima și a doua rundă de jurizare: 12 ianuarie 2021 și 26 ianuarie 2021

Gala de premiere EY Entrepreneur Of The Year din Bucuresti: 25 martie 2021

Gala EY Entrepreneur Of The Year din Monaco: iunie 2021

Juriul independent este alcătuit din 3 antreprenori și 2 executivi de top, dintre care și câștigătorul ediției anterioare, Ovidiu Șandor, Fondator și CEO Mulberry Developments (Președinte juriu), Mihaela Bîtu, CEO ING Bank, Rucsandra Hurezeanu, Fondator și CEO Ivatherm, Cristian Rusu, fondator și CEO Casa Rusu și Fady Chreih, CEO Regina Maria.

Condiţiile de eligibilitate pentru programul EY Entrepreneur Of The Year sunt următoarele: antreprenorul trebuie să aibă o afacere care să fie înființată de cel puţin 3 ani, să aibă flux constant de venituri de cel puțin 2 ani şi un număr minim de 10 angajaţi. Candidatul trebuie să joace un rol activ în afacere şi să deţină o parte semnificativă din capitalul subscris al firmei (minim 20%). Naţionalitatea română nu condiţionează participarea în competiţie, este important însă ca operațiunile afacerii să se desfășoare în cea mai mare parte în România.

Premiul Cea mai de succes transformare a unui business în perioada pandemiei Covid-19 va fi acordat afacerii care a demonstrat flexibilitate și adaptabilitate la noile realități din mediul de business induse de criza sanitară globală, de către sponsorul competiției LGT Bank.

Partenerii programului de anul acesta sunt Bursa de Valori București (BVB), The Family Business Network România (FBN) și Romanian Business Leaders (RBL).





Pentru mai multe detalii despre program și pentru înscrieri, vă rugăm accesați eoy.eyromania.ro.



Antreprenorul care va fi desemnat câștigător va reprezenta România în cadrul competiției globale EY World Entrepreneur Of The Year a cărei gala va avea loc la Monaco în iunie 2021. În cadrul celei de a V-a ediții a competiției locale, pe lângă marele titlu, se vor acorda premiul pentruin Technology și premiul de excelență unei afaceri de familie de succes. În plus, având în vedere contextul social și economic pe care îl traversăm, au fost adăugate două noi categorii:Candidatul se poate înscrie singur sau poate fi nominalizat, cu acordul acestuia, de către o altă persoană (un partener, consultant, client, furnizor, angajat, membru al familiei etc.).În cadrul acestei ediții, echipa EY România va acorda un premiu pentruantreprenorilor care s-au implicat în protejarea comunităților și un premiu de excelență unei afaceri de familie din România, care va dovedi că este pregătită pentru o tranziție armonioasă către o nouă generație și către un business sustenabil. În ediția anterioară, premiul Family Business Award a fost câștigat de familia Boromiz, care conduce grupul Boromir.