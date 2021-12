Studiu EY: Românii nu așteaptă campaniile de reduceri de sărbători pentru a face cumpărături

Articol susținut de EY România

Conform datelor obținute, peste o treime dintre respondenți declară că ar urma să aloce sume consistente cumpărăturilor festive din acest an, respectiv peste 1.500 lei. De asemenea, aproape 57% dintre respondenți au indicat că nu așteaptă campaniile de reduceri pentru a cumpăra cadouri pentru Crăciun sau Anul Nou. Campaniile de Black Friday, altădată de un succes răsunător în rândul cumpărătorilor români, par că încep să își reducă din importanță, mai arată studiul EY România.”Sezonul cumpărăturilor de sărbători de anul acesta are toate șansele să fie unul record, dacă ne uităm la sumele pe care consumatorii sunt dispuși să le cheltuiască pe cadouri. De altfel, răspunsurile primite la studiul nostru sunt foarte asemănătoare cu cele din studiul global al EY, care vorbește despre dorința consumatorilor europeni sau de peste tot din lume de a reveni la normalitate, despre nevoia de recuperare a timpului pierdut, de a avea sărbătorile ca înainte de pandemie”, spune Georgiana Iancu, Partener, coordonator al practicii de Impozite indirecte și liderul sectorului de Retail şi Produse de Consum, EY România.Practic, este o schimbare totală de optică a consumatorilor - anul trecut răspunsurile respondenților din studiul EY Global variau, destul de echilibrat, între ”economisesc și stochez”, ”tai adânc în buget”, ”stau calm” și ”hibernez, dar cheltuiesc ”.În schimb, reducerile de Black Friday par să se fi demonetizat în rândul cumpărătorilor români: anul acesta, peste 57% dintre respondenții studiului lansat de EY România spun că nu au profitat de zilele cu cele mai mari reduceri din an. Astfel se explică și de ce 43% dintre respondenți au declarat că au cheltuit mai puțin sau mult mai puțin decât anul trecut pentru achiziții de Black Friday.Cumpărăturile online par să devină noul normal și pentru români. Dacă pandemia a schimbat relația consumatorului cu tehnologiile digitale peste tot în lume, se pare că nici consumatorii români nu au rămas în afara acestei tendințe de digitalizare. Peste 80% dintre respondenți urmăresc campaniile de reduceri în online, iar majoritatea declară că își cumpără echipamentele electrice/electronice, produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte, ba chiar și articolele sportive sau echipamentele de sport din magazine virtuale.”Cum luni în șir a fost dificil sau imposibil să faci cumpărături, să lucrezi, să înveți sau să socializezi fără o interfață digitală, cu toții ne-am schimbat comportamentul. Ceea ce se vede acum este că tehnologia și online-ul merg dincolo de facilitarea deciziei de cumpărare, asigurând mediul în care consumatorii își fac achizițiile. Aceștia vor continua să se bazeze pe digital pentru a rămâne în siguranță, precum și pentru a-și gestiona mai eficient timpul”, explică Georgiana Iancu.Cei care nu se confruntă cu migrarea clienților lor către online sau nu în aceleași proporții sunt, așa cum o arată sondajul, farmaciile și supermarketurile/hypermarketurile. Într-o proporție covârșitoare, majoritatea respondenților preferă să achiziționeze produsele alimentare, de curățenie sau produsele farmaceutice din magazinele tradiționale.De asemenea, datele studiului arată că și în următoarele șase luni românii intenționează să își cumpere produsele alimentare și produsele de curățenie a casei din hypermarketuri/supermarketuri (peste 70%). Această tendință de achiziție din magazinele fizice, întâlnită și la nivel global, e justificată de evitarea creșterii costurilor cu livrarea sau a indisponibilității anumitor produse la raft, cauzate de întârzierile lanțurilor de aprovizionare.”Pentru a răspunde aceste provocări, jucătorii din comerț vor trebui să își regândească lanțul de aprovizionare, procesele logistice și, bineînțeles, nivelul stocurilor și sortimentele disponibile în online, deoarece calitatea serviciilor pe care le oferă crește ca importanță pentru consumatori”, aspect întărit și de răspunsurile a 57% din respondenții studiului global EY Future Consumer Index, arată Georgiana Iancu.În schimb, online-ul va fi în continuare mediul ales pentru realizarea achizițiilor de îmbrăcăminte (44%) sau de produse și echipamente sportive (42%).Studiul EY România mai relevă că, lunar, cele mai mari sume de bani alocate (între 500 și 1.000 de lei) sunt pentru achiziția produselor alimentare. Dar, într-o proporție importantă, românii au început să facă economii și să își direcționeze banii și către zona investițiilor sau pentru educație și formare. La o distanță relativ mare, se află sumele destinate achiziției de produse de curățenie și cele de igienă și îngrijire personală, dar și pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, fapt care se poate explica prin utilizarea acestor produse pe o perioadă mai extinsă de timp. Din câte ne arată respondenții, sportul, divertismentul și relaxarea nu se află în topul priorităților și nu există alocări semnificative în această direcție. Totuși, ne așteptăm ca răspunsurile primite să oglindească în mare măsură și restricțiile ce au vizat aceste zone în ultimul an - o perioadă relativ mare de timp sălile de sport și centrele de divertisment (teatre, cinematografe, librării etc) nu au funcționat sau au funcționat în anumite condiții și la o capacitate mai mică.Atunci când iau decizia de cumpărare, românii sunt foarte atenți la reputația companiei de la care cumpără și la recenziile realizate de alți utilizatori, la transparența brandului, grija față de angajați și activitățile de susținere a comunității (peste 60% dintre respondenți). Concret, între așteptările pe care le au din partea companiilor, se poate observa în rândul consumatorilor români o preocupare legată de responsabilitatea socială a companiei și de amprenta în societate. ”Companiile au responsabilitatea de a face schimbări pozitive în lume”, confirmă peste 80% dintre respondenții studiului EY. În același registru, ”Comportamentul companiilor este la fel de important ca produsele sale” - susțin peste 70% dintre respondenți și ”Companiile trebuie să pună impactul social, și respectiv angajații înaintea profitului” - peste 60%, respectiv 70% dintre respondenți.