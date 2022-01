Piața M&A din România a înregistrat o revenire puternică în 2021

Articol susținut de EY România

Achiziția participației de 50% a ExxonMobil în proiectul offshore Neptune Deep de către Romgaz, cu 1,07 miliarde USD

Achiziția participației rămase de 46% în cadrul Globalworth Real Estate Investments Ltd, o companie de investiții imobiliare cu sediul în România și listată la Bursa de Valori din Londra, de către un consorțiu de companii din Luxemburg (CPI Property Group – Aroundtown), la un preț aproximativ de 844 milioane USD

Achiziția operatorului român de jocuri de noroc MaxBet de către fondul de capital privat britanic Novaplina Capital, pentru 296 milioane USD

Transparența pieței rămâne redusă, valoarea tranzacțiilor fiind anunțată doar pentru aproximativ o treime dintre acestea. Valoarea medie a tranzacțiilor din categoria de peste 100 milioane USD a fost de 404 milioane USD , marcând o creștere de 17% față de anul precedent. Pentru categoria tranzacțiilor de sub 100 milioane de USD, valoarea medie a fost de 15 milioane de USD, în scădere cu 12% comparativ cu 2020. Valoarea medie mai mică pentru tranzacțiile de sub 100 milioane de USD are ca principală cauză faptul că cele mai multe fuziuni și achiziții au avut loc în sectoarele de tehnologie și agricultură, prelucrarea alimentelor și produselor alimentare, unde 93% dintre tranzacții au fost sub această valoare.Tranzacțiile strategice au reprezentat 90% din activitatea M&A din 2021, în timp ce capitalul privat a fost responsabil pentru restul activității prin intermediul unui număr mic de tranzacții (numai 17 în total în 2021). În pofida ponderii mici în activitatea M&A totală, fondurile de capital privat rămân active în România și preconizăm că se vor înregistra creșteri ale nivelului de activitate în anii următori, având în vedere dimensiunea oportunităților din piață și alocările suplimentare către clasele de active din partea fondurilor de pensii (pilonul II).Tranzacțiile pe plan intern, care continuă să reprezinte mai bine de jumătate din activitatea M&A din România (54%), au crescut cu 35% în 2021 față de 2020. România rămâne o destinație de investiții atractive pentru străini, intrările de capital reprezentând 41% din totalul tranzacțiilor. Cei mai activi investitori străini au provenit din SUA (11 tranzacții), Germania, Franța și Elveția (câte 5 tranzacții), urmați de cei din Marea Britanie (4 tranzacții), Italia și Polonia (cu 3 tranzacții fiecare). Investițiile românești în străinătate rămân modeste, reprezentând numai 5% din activitate, un nivel practic neschimbat față de 2020 din perspectiva numărului de tranzacții.Sectoarele tehnologiei, imobiliar, al produselor de consum și comerțului cu amănuntul au fost cele mai active în 2021, înregistrând 72 de tranzacții în total, adică o creștere de 50%, de la 48 de tranzacții în 2020. Tranzacțiile din sectorul tehnologiei s-au dublat în 2021, iar cele din sectoarele imobiliar, al produselor de consum și comerțului cu amănuntul au crescut cu 35% față de anul precedent. S-au remarcat, de asemenea, intensificări ale activității de fuziuni și achiziții în energie și utilități (încurajate în principal de domeniul energiei regenerabile și de tranziția verde) și în agricultură, prelucrarea alimentelor și a produselor alimentare.Principalele trei tranzacții ale anului 2021 au fost:Deși nu s-a încadrat în criteriile de includere în Barometrul M&A realizat de EY, merită remarcată și cea mai recentă rundă de atragere de fonduri a UiPath, compania de tehnologie înființată în România și listată în SUA, care a obținut alte 750 milioane USD din această rundă, ajungând la o valoare post-investiție de 35 miliarde de USD.Anul 2021 a fost nu numai un solid pentru activitatea M&A, ci a marcat şi un record pentru listările de titluri de capital și obligațiuni. Obligațiunile corporative au luat partea leului în materie de listări, cu un total de 29 de noi emisiuni, cu valoarea totală de 1,1 miliarde USD. Pe segmentul titlurilor de capital, în 2021 s-au înregistrat 23 de listări noi, dintre care trei IPO-uri pe piața principală, în valoare totală de 219 milioane USD. Interesul față de listările pe segmentul alternativ, AeRO, a fost de asemenea mare, cu 20 de lansări noi, în valoare totală de 57,5 milioane USD. Tehnologia, produsele de consum și comerțul cu amănuntul au fost principalele sectoare vizate de activitatea IPO.Peter Latos, liderul departamentelor de Consultanţă şi Strategie şi Tranzacţii, EY România: ”Preconizăm că activitatea M&A în România se va intensifica și mai mult în 2022, în condițiile în care șefii de companii continuă să caute oportunități pentru a accelera transformarea acestora și pentru a își consolida poziția pe piață. Cu toate acestea, în contextul intensificării concurenței pentru activele de înaltă calitate, cresc așteptările vânzătorilor în materie de preț și va fi important pentru șefii de companii să mențină o abordare riguroasă în ceea ce privește deciziile de evaluare a investițiilor, având în vedere adversitățile inflaționiste - sub forma creșterii prețului energiei, salariilor, a costurilor cu materia primă și a ratelor dobânzii, pe lângă actualele perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, provocate de pandemie. Implementarea Mecanismului pentru redresare și reziliență, în valoare de 29 miliarde de euro, care în România vizează în principal tranziția verde (41%) și tranziția digitală (21%), va încuraja, la rândul său, activitatea M&A în anii următori.”EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 312.250 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 40 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2021. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume. Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.