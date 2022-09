Articol susținut de EY România Joi, 08 Septembrie 2022, 14:20

Narcis Anton • EY România

Premiul "EY Entrepreneur Of The Year", competiție organizată de EY la nivel global, în peste 65 de țări, poate fi o încununare a muncii și a viziunii unui antreprenor. Programul EY Entrepreneur Of The Year, ajuns la a 6-a ediție, oferă antreprenorilor români șansa de a se conecta la o comunitate națională și globală de antreprenori. Câștigătorul va merge la gala "EY World Entrepreneur Of The Year" ce va avea loc la Monte Carlo, în 2023.

Înscrieri la competiția "EY Entrepreneur Of The Year" - 2022 Foto: EY România

Ce înseamnă obținerea distincției "EY Entrepreneur Of The Year"

Conectarea la comunitatea globală de antreprenori, în cadrul galei de la Monte Carlo: peste 1000 de persoane din peste 65 de țări;

Personal branding, prin prezentarea realizărilor antreprenoriale la nivel național și internațional pentru câștigător;

Schimb de bune practici în afaceri cu cei mai cunoscuți antreprenori locali, dar și internaționali;

Acces la programele EY de training pentru antreprenori precum Academia NextGen si Entrepreneurial Winning Women;

Câștigătorul are dreptul de a folosi sigla EOY drept un certificat de recunoaștere a activității sale antreprenoriale.

Criterii de participare

Data limită de înscriere: 30 septembrie 2022

Candidatul (antreprenorul) trebuie să aibă o afacere înființată și operațională de cel puțin 3 ani, iar pentru categoria EY Emerging Entrepreneur of the Year in Technology de cel puțin 1 an.

Candidatul trebuie să fie activ în afacere (nu director non-executiv sau part-time);

Flux de venituri de cel puțin 2 ani;

Antreprenorul trebuie să deţină o parte semnificativă din capitalul subscris al firmei (minimum 20%);

Să aibă un număr minim de 10 angajaţi;

Pot participa și antreprenori care nu dețin cetățenia română.

Juriul competiției

Iulian Stanciu - Executive Chairman eMag - Președintele Juriului

Zdenek Romanek - President & CEO Raiffeisen Bank - Membru Juriu

Christina Verchere - CEO OMV Petrom - Membru Juriu

Fady Chreih - CEO Regina Maria - Membru Juriu

Vargha Moayed - Business Advisor, Ex UiPath Chief Strategy Officer - Membru Juriu

Adrian Mihai - CEO & Co-fondator FAN Courier - Membru Juriu

Criteriile de jurizare vor ține cont de impactul pe care o companie îl are în mediul social, scopul și direcția strategică a modelului de business, potențialul de creștere și scalabilitate a afacerii, dar nu în ultimul rând, se va pune accent și pe spiritul antreprenorial. Mai multe detalii despre criteriile de jurizare le puteți afla aici.

Data limită de înscriere: 30 septembrie 2022

Pentru alte detalii și înscrieri, accesați site-ul EY Entrepreneur Of The Year.

