Vineri, 09 Iunie 2023, 13:05

EY România

EY România a organizat în București primul său hackathon dedicat studenților și programatorilor juniori. Câștigătorii, echipa Inception,au plecat acasă cu 3.000 de Euro.

Irina Minzala, EY România Foto: EY România

Hackathon-ul EY Tech Challenge (20-21 mai 2023) de la Commons Unirii a fost deschis tuturor programatorilor la început drum. În competiție s-au înscris 21 de participanți, împărțiți în 7 grupe, care au avut drept challenge să dezvolte o aplicație de mobil care să măsoare gradul de aglomerare în diverse spații din București şi să ofere informaţii vitale în caz de urgenţe (de ex., o hartă a adăposturilor anti-aeriene, ghidaj şi instrucţiuni).

Premiul de 3.000 de Euro pentru locul I a fost obținut de echipa Inception. Aplicaţia dezvoltată de membrii echipei a atras atenţia juriului atât prin îndeplinirea cerinţelor formulate, printre care filtrarea şi selectarea punctelor de reper preferate dintr-un oraş, verificarea gradului lor de aglomerare şi împărtăşirea, la alegere, din aceste informaţii cu alte persoane din proximitate, cât şi prin adăugarea unor elemente originale - precum adaptarea hărţii cu repere pentru persoane daltoniste.

Aplicațiile participanților au fost evaluate pe 3 coordonate - tehnic, creativ și susținerea prezentării - de către un juriu format din 5 specialiști din echipa EY Tech Romania: Cătălina Dodu, Head of Technology Consulting, Aurelia Costache, EMEIA Intelligent Automation Leader, Ionela Stan, Director Tech Consulting, Marius Antonie, Executive Director Tech Consulting şi Adrian Grigoraş, Director Tech Consulting.

Toți participanții au beneficiat de consiliere și mentorat din partea specialiștilor EY Tech, precum şi de susţinerea echipei de organizare pe toată durata evenimentului.

“Pe parcursul celor 24 de ore de hackathon am avut și surprize. Câtiva participanți s-au retras, iar membrii rămași din 2 echipe iniţiale și-au unit forțele, formând o echipă complet nouă. Au pornit un proiect de la zero sâmbătă noaptea, pe care l-au prezentat cu mult curaj a doua zi. Reziliența și agilitatea sunt două dintre lucrurile pe care noi, la EY, le admirăm cel mai mult la noua generație de specialiști”, spune Irina Mînzală - Talent Lead EY România & Moldova.

EY Tech Challenge își propune să devină un eveniment periodic în care programatorii juniori să învețe unii de la alții, dar și să se distreze, în timp ce investighează cele mai bune soluţii pentru a răspunde la provocările lansate de echipa EY.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 312.250 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări.

Prezent în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.

În 2023 EY România a primit certificarea Top Employer pentru al doilea an consecutiv în România, dar şi certificarea de Top Employer în Europa, pentru prima dată, fiind prima dintre cele mai mari companii de servicii profesionale de pe plan local care a obținut această atestare.

Articol susținut de EY România