EY România

​Începând cu acest an, Conferința anuală de fiscalitate organizată de EY România și adresată comunității de afaceri are loc în premieră la Iași. Conferința are o tradiție de 18 ani, fiind organizată anual de EY România la București și în două mari centre regionale de afaceri ale României, Timișoara și Cluj-Napoca.

Costin Manta, Raluca Popa, Corina Mindoiu Foto: EY România

În cadrul Conferinței de fiscalitate de la Iași, care va avea loc pe 2 aprilie 2024, specialiștii EY România vor detalia aspectele importante ale modificărilor fiscale aplicabile de la 1 ianuarie acest an și vor lansa un dialog deschis cu reprezentanții mediului de afaceri din orașul și județul Iași, dar și din județele învecinate, după modelul conferinței naționale din București.

„Fiscalitatea în România cunoaște an de an modificări legislative, iar faptul că avem noi reglementări, aplicabile de la 1 ianuarie a.c., nu este, în sine, un lucru nou, chiar dacă trebuie, desigur, să asimilăm aceste modificări. Ceea ce face diferența acum este faptul că, pe lângă aceste modificări legislative vin și alte noutăți, cum este impozitul minim global, calculat la nivel jurisdicțional, impozitul minim local, precum și eliminarea unor facilități fiscale. Toate acestea vor trebui înțelese și aplicate în paralel cu îndeplinirea noilor obligații de raportare”, a declarat Raluca Popa - Partener, Departamentul de Taxe Directe, ​EY România.

Echipa EY România va detalia în cadrul prezentărilor, urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri, cele mai importante subiecte din fiscalitatea românească a momentului: impozitarea națională și internațională pentru companii – modificări în legislația internă și necesitatea transpunerii reglementărilor din directivele UE pe diferite spețe, noutăți pe segmentul taxelor directe și TVA, dar și cum s-au adaptat angajatorii la cerințele de raportare a taxelor salariale.

„Valul de modificări legislative din fiscalitatea românească, obligatorii de aplicat din acest an, cuprinde și prevederi importante referitoare la impozitarea pieței muncii. Angajatorii sunt obligați să fie atenți, însă, atât la noutățile apărute pe plan intern, cât și la reglementările europene în domeniu, pentru a evita situațiile de neconformare, urmate de nedorite consecințe”, apreciază Corina Mîndoiu, Partener, Impozit pe venit şi contribuţii sociale, EY România.

Nu mai puțin importante rămân modalitățile de pregătire și abordare a inspecțiilor fiscale și eventualele reconcilieri ale declarațiilor fiscale cu informațiile financiar-contabile. „Diferențele între raportările fiscale ale unei companii și ale partenerilor comerciali pot atrage investigații din partea autorităților fiscale. Astfel, reconcilierea raportărilor fiscale poate reduce riscul unei inspecții fiscale. În plus, complexitatea noilor obligații de raportare necesită timp și resurse suplimentare, autoritățile fiscale având ca obiectiv creșterea gradului de colectare", a precizat la rândul său Costin Manta - Partener, Impozite indirecte, EY România.

Toate aceste modificări legislative vin într-un context economic dificil, atât intern, cât și european/ global, la care se adaugă cea mai radicală schimbare din ultimii ani a relației contribuabili-autoritate fiscală, respectiv raportările digitale, pe care companiile din România trebuie să le realizeze din acest an. Înțelegerea noilor reglementări și aplicarea corectă a acestora, pentru a evita pe cât posibil riscul de neconformare și consecințele nedorite ale acestuia, devin esențiale pentru toți specialiștii din zona financiar-contabilă și a consultanței de business din companiile românești.

Conferința de fiscalitate EY are loc marți, 2 aprilie 2024​, la PALAS Congress Hall, Iași, cu începere de la ora 9.00. Din echipa EY România vor participa Raluca Popa, Partener, Departamentul de Taxe Directe, Costin Manta, Partener, Departamentul Taxe Indirecte și Corina Mîndoiu​, Partener, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 395.442 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 49,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2023. Rețeaua noastră este integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România din anul 1992, EY furnizează, cu ajutorul celor peste 1000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către

companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year.

Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.

