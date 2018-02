Playtech: Cum asculti muzica pe YouTube cu ecranul inchis pe Android

In mod uzual, daca incepi sa redai un clip pe YouTube, atat pe iPhone, cat si pe Android, acesta ruleaza pana inchizi ecranul telefonului. In acel moment, melodia sau podcastul s-a intrerupt. Din fericire, exista o solutie si nici macar nu este una foarte complexa.Daca te-ai decis ca vrei sa inveti cum asculti muzica de pe YouTube cu ecranul inchis la Android, primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa instalezi Firefox. Browserul celor de la Mozilla functioneaza foarte bine pe Android si nici macar nu trebuie sa te rezumi la a-l utiliza doar pentru YouTube. Deschide Firefox si intra pe YouTube.com.Imediat se va incarca varianta de mobil a site-ului. Din coltul din dreapta sus, acceseaza meniul principal al Firefox si alege Cere versiune de desktop. In momentul in care s-a incarcat complet pagina web, cauta clipul dorit, initiaza redarea si poti inchide linistit telefonul. Melodia va continua sa se auda in fundal, iar daca deblochezi din nou telefonul o poti opri din bara de notificari sau intrand din nou in Firefox.Articolul integral, pe Playtech.ro