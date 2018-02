Nokia mai reinvie un model cunoscut din trecut: 8110, telefonul din "Matrix"

Nokia 8110 a fost primul din seria premium 8000 lansata de Nokia in 1996, iar modelul a ramas celebru pentru o scena cu Keanu Reeves din filmul Matrix (1999).8110 a fost unul dintre cele mai apreciate telefoane la vremea sa si HMD Global, compania care detine drepturile asupra telefoanelor Nokia, vrea sa profite de atractia utilizatorilor fata de telefoanele care au facut istorie in trecut.De precizat insa ca este vorba de un telefon simplu, in niciun caz de un smartphone, aplicatiile fiind in numar limitat. Ca si in cazul noului 3310, si acum compania vrea sa atraga atentia asupra brand-ului, sperand sa ii creasca vanzarile de smartphone-uri cu Android fiindca tot mai multi vor afla despre ele.Despre modelul de varf de gama Nokia 8 puteti citi pe larg in REVIEW-ul realizat de HotNews.ro.Ce spune compania despre noiul 8110Marcand intoarcerea legendarului model Nokia 8110, acest terminal cu suport 4G vine complet echipat cu design-ul iconic curbat slider. Oferind utilizatorului ocazia de a se deconecta, de a se distra si de a se relaxa stiind ca toate elementele esentiale ale unui smartphone sunt la datorie atunci cand are nevoie de ele.Cu o interfata familiara si usor de utilizat, terminalul inglobeaza mecanica tactila intuitiva, cu mecanism de glisare pentru a raspunde si a incheia convorbirile, precum si un stil aparte de rotatie tip elicopter al axei. Nokia 8110 vine dotat cu toata maiestria de constructie care se asteapta de la un telefon Nokia, furnizand durabilitate si fiabilitate.Nokia 8110 ofera apelare crystal-clear VoLTE si este perfect pentru oricine isi doreste sa aiba un telefon clasic 4G legendar sau un telefon de rezerva. Cu acces la un magazin de aplicatii, pentru preferinte precum Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook si Twitter, utilizatorii pot trimite si primi e-mailuri sau importa contactele si pot sincroniza calendarul cu Outlook si Gmail. Si, da, vine si cu o versiune complet modificata a jocului Snake.Realizat in doua culori, Traditional Black si Banana Yellow, Nokia 8110 va fi disponibil din luna mai si se va comercializa la un pret mediu global de 79 Euro, excluzand taxele si subventiile.