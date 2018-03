​FOTO Samsung a lansat in Romania noile telefoane Galaxy S9 si Galaxy S9+. Primele impresii

Specificatii Galaxy S9 si S9+:





S9: 5.8 inci, Quad HD+ (1440 x 2960), Curved Super AMOLED, 18.5:9, (570ppi), Corning Gorilla Glass 5S9+: 6.2 inci Quad HD+ (1440 x 2960), Curved Super AMOLED, 18.5:9 (529ppi), Corning Gorilla Glass 5S9: 147.7mm x 68.7mm x 8.5mm, 163gS9+: 158.1mm x 73.8mm x 8.5mm, 189gExynos 9810 Octa (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55)Mali-G72 MP18S9: 4 GBS9+: 6 GB64/128/256 GB, extensibila cu card Micro SD pana la 400 GB: Android 8.0 (Oreo)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.1S9: 12 MP AF senzor, OIS, diafragma variabila f/1.5 si f/2.4, (2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps)S9+: Dual - 12 MP AF senzor, OIS, diafragma variabila f/1.5 si f/2.4, (2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps) + 12 MP f2.4, 2x optical zoom, 55 mm8 MP AF (f/1.7)S9: 3.000 mAhS9+: 3.500 mAh- cititor de amprente amplasat pe spate si scanner pentru iris- rezistent apa IP68- Always On Display- Hybrid DUAL-SIM (Nano SIM+ Nano SIM/MicroSD)- jack audio 3,5 mm- Fast Chargiing cu incarcatorul inclus in pachet- Culori: Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple- Difuzoare stereoSamsung pune mare accent pe noua camera de pe S9 despre care sustine ca a fost regandita. De altfel, este prima camera cu diafragma variabila pusa vreodata pe un telefon mobil. Astfel, in conditii de lumina slaba diafragma camerei se deschide la f/1.5, in timp ce in in conditii normale este la f/2.4.Pe partea video noile S9 si S9+ se lauda cu posibilitatea de a filma in slow motion, promitand inregistrari Full HD (1080p) la 240 de cadre pe secunde sau chiar si 720p la 960fps, in scurte clipuri.Aceasta functie "Super SLow Motion" cum ii spune Samsung poate fi declansata automat de telefon cand sesizeaza miscare in cadru, iar ulterior "utilizatorii pot selecta muzica de fundal din 35 de optiuni diferite sau pot adauga o melodie din playlist-ul favorit". Rezultatele pot fi partajate si direct in format GIF.Noile modele vin cu sunet stereo de la doua difuzoare si pastreaza in continuare mufa audio de 3,5 mm.Ca design noile telefoane seamana destul de mult cu predecesoarele de anul trecut, una din putinele modificari sesizabile fiind repozitionarea sensorului de amprenta de pe spate mai jos, sub camera, intr-un loc mai usor de ajuns cu degetul.In mana telefoanele se simt foarte bine si sunt foarte usor de manevrat, asta datorita ecranelor curbate la margini si inalte, in format 18.5:9. De altfel, nu o data in momentele cand am manevrat telefonul in zona de teste din cadrul galei de lansare Samsung nu ne-am dat seama din prima ce model folosim si a fost nevoie sa-l intoarcem sa vedem cate camere avem pe spate, singurul element distinctiv intre modele.Constructia telefonului este aceeasi, dintr-o rama metalica si sticla pe fata/spate, ceea ce inseamna ca in continuare telefonul este un magnet de amprente si urme.Pe partea software, la prima vedere, lucrurile arata foarte asemanator cu ce stim deja de pe modelele predecesoare, insa va fi nevoie sa petrecem mai mult timp cu ele sa ne dam seama daca si ce s-a schimbat.Noile telefoane Samsung Galaxy S9 si Galaxy S9+ ajung la vanzare in magazin incepand cu 16 martie, insa clientii care au dat deja precomanda il vor primi incepand cu 9 martie."La liber", pretul incepe de la 3.900 de lei pentru Galaxy S9 si de la 4.400 lei pentru Galaxy S9+.