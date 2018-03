​REVIEW Samsung Galaxy S9 - Un telefon (aproape) grozav

Ce ne-a plăcut:





---Telefonul a fost testat timp de o săptămână în București în rețeaua 4G Orange, dar și într-o scurtă deplasare în UE, și a fost folosit pe post de telefon personal, fără a fi menajat din punct de vedere al bateriei. Modelul testat a fost unul dual-sim, procesor Exynos 9810 Octa și varianta de culoare Midnight Black. Versiunea oftware: G960FXXU1ARB3/G960FOXM1ARB3/G960FXXU1ARB1+ Design-ul, ergonomia bună și senzația foarte plăcută în mână. Am apreciat poziționarea cititorului de amprente pe spate, pe mijlocul telefonului+ Audio excelent, atât pe boxele externe (da, sunt două), cât și pe căști. PLUS mufa audio de 3,5 mm+ Camera foto foarte bună, rapidă și constantă în rezultate+ Video foarte bun la 4k și 1080p@60fps. Posibilitatea filmării 720p în reprize scurte la 960 de cadre pe secundă+ Ecranul este superb, fără doar și poate cel mai frumos la ora actuală- O eroare insistentă care dezactiva cititorul de amprente mult prea des. Sperăm că Samsung a reparat-o sau o va repara cât mai curând- Autonomia bateriei este mai degrabă mediocră- Aplicația foto - care te scoate mereu din fereastra de compoziție pentru orice setare mică și e mult prea sensibilă la atingeri și glisări- Multe din aplicațiile de pe telefon sunt în continuare dublate. Versiunea Samsung vs Versiunea Google/Android---S9: 5.8 inci, Quad HD+ (1440 x 2960), Curved Super AMOLED, 18.5:9, (570ppi), Corning Gorilla Glass 5S9+: 6.2 inci Quad HD+ (1440 x 2960), Curved Super AMOLED, 18.5:9 (529ppi), Corning Gorilla Glass 5S9: 147.7mm x 68.7mm x 8.5mm, 163gS9+: 158.1mm x 73.8mm x 8.5mm, 189gExynos 9810 Octa (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55)Mali-G72 MP18S9: 4 GBS9+: 6 GB64/128/256 GB, extensibilă cu card Micro SD până la 400 GBAndroid 8.0 (Oreo)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.1S9: 12 MP AF senzor, OIS, diafragmă variabilă f/1.5 și f/2.4, (2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps)S9+: Dual - 12 MP AF senzor, OIS, diafragmă variabilă f/1.5 și f/2.4, (2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps) + 12 MP f2.4, 2x optical zoom, 55 mm8 MP AF (f/1.7)S9: 3.000 mAhS9+: 3.500 mAh- cititor de amprente amplasat pe spate și scanner pentru iris- rezistent apă IP68- Always On Display- Hybrid DUAL-SIM (Nano SIM+ Nano SIM/MicroSD)- jack audio 3,5 mm- Fast Chargiing cu încărcătorul inclus în pachet- Culori: Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple- Difuzoare stereo---Dacă cineva pune noul Galaxy S9 lângă Galaxy S8 de anul trecut poate fi foarte ușor iertat că nu își dă seama care e care. Ca niciodată Samsung a ales să facă noul vârf de gamă extrem de asemanător cu predecesorul - dacă vreți, noul S9 e ca un model de tip „S”, cum făcea Apple un timp cu modelele iPhone.Diferențele sunt atât de mici încât doar din această perspectivă a design-ului și construcției utilizatorii de S8 nu au aproape nici un motiv să considere noul vârf de gamă. Fața telefonului arată aproape la fel, cu zona senzorilor și a camerei frontale parcă puțin mai bine mascată, iar muchia curbată a ecranului este la fel de reținută precum am remarcat anul trecut pe S8.Singura diferență notabilă o regăsim pe spate, unde senzorul de amprentă a fost mutat pe mijlocul telefonului, sub cameră - așa cum ar fi trebuit să fie de fapt încă de pe S8 anul trecut (amplasamentul ciudat al cititorului de amprente a fost poate cea mai mare nemulțumire a noastră legată de S8 atuncicând l-am testat).O altă mică-mică diferență o regăsim la bază, unde zona difuzorului este o cavitate alungită-continuă, nu o serie de găurele precum e la S8.În rest, cam atât. Cine a văzut un S8 pe viu, își cam poate face o bună impresie despre cum arată noul S9.Și la feeling-ul „in hand” - senzația pe care ți-o dă S9 în mână este perfect similară cu ce oferea S8. Asta e un lucru extrem de bun pentru ca din punct de vedere al ergonomiei nu cred să existe în momentul de față un telefon mai bun decât S9 (și S8, evident). Dispozitivul poate fi ușor folosit cu o singură mână, ecranul curbat parcă ușurează senzația din palmă, iar micile trucuri software ajută enorm (ecranul rapid cu apelarea prin glisarea de pe marginea telefonului, apelarea zonei de notificări prin folosirea cititorului de amprente de pe spate sau prin glisarea degetului vertical oriunde pe ecran etc).---Fără doar și poate Samsung Galaxy S9 are cel mai frumos și luminos ecran de pe orice telefon mobil pe care l-am testat și văzut până acum. Nici nu e de mirare, având în vedere istoricul Samsung și tradiția deja stabilită în domeniul ecranelor de tip AMOLED.Ecranul de pe S9 are o diagonală de 5,8 inci, într-un format înalt - 18,5:9 - și o rezoluție de WQHD 1440 x 2960, ce se traduce într-o densitate a pixelilor de 570 ppi.Dincolo de aceste cifre seci - la zi în ceea ce privește echiăparea unui vârf de gamă - ecranul AMOLED de pe S9 arată incredibil de bine. Culorile - puțin suprasaturate așa cum ne-a tot învățat Samsung în ultimii ani - arată senzațional, totul este bine scos în evidență. Afară luminozitatea este extrem de ridicată și telefonul poate fi „citit” ușor chiar direct în lumina soarelui, chiar și cu ochelari de soare. Iar pe întuneric, luminozitatea scade într-atât de mult încât poate fi ușor urmărit noaptea, în pat.Sigur, fiind un ecran de tipul AMOLED, există mici tente verzui-rozalii care apar atunci când privești ecranul din anumite unghiuri, însă nu e ceva deranjant sau exagerat, iar albul e destul de bine calibrat - mai ales când privești telefonul direct.Galaxy S9 vine cu Android 8.0 Oreo preinstalat, și cu o interfață făcută de Samsung peste, așa cum ne-a obișnuit mereu producătorul coreean. Din punct de vedere estetic și al design-ului, S9 din nou seamână foarte mult cu S8, mai ales după ce fostul vârf de gamă de anul trecut a primit și el update-ul la Android 8.0.Interfața în general e colorată, meniuri multe pe nuanțe albe și deschise și cu opțiuni peste opțiuni, în buna tradiție Samsung de a da cu „de toate” în utilizator în speranța că acesta va găsi ceva util. Totuși, să nu fim răutăcioși și să admitem că unele lucruri specifice puse de Samsung sunt utile și pot ușura și îmbogăți experiența utilizatorului.Spre exemplu ecranul lateral cu scurtături și widgeturi care poate fi apelat rapid printr-o glisare pe muchia rotunjită a ecranului - propune practic un nou mod de utilzare a telefonului și - de ce nu - renunțarea la aglomerarea prea multor ecrane de pe telefon. Ne-a plăcut și faptul că zona de acțiune - unde glisezi cu degetul pentru a apela acest „sertar” lateral - ce în mod normal e marcată printr-o bandă subțire albuie, poate fi făcută transparentă total.Am apreciat foarte mult și faptul ca Samsung permite folosirea cititorului de amprente de pe spate să apeleze zona de notirificări de sus printr-o glisare a degetului pe el. Există și posibilitatea apelării notificărilor printr-o glisare a degetului oriunde pe ecran, dar opțiunea nu e activată din start, ci trebuie cotrobăit prin setări după ea.Ne-a mai plăcut și noul mod integrat de autentificare. InteligentScan îi spune Samsung, în care practic telefonul se uită și după iris, și după față și deblochează telefonul cu ce detectează mai repede. Iar modul acesta este compatibil și cu amprenta activată.În zilele noastre de test am fost plăcut impresionați de fluență sistemului și de repeziciunea sa - fără sacadari sau agățări cum, în trecut, ne așteptăm să regăsim pe unele dispozitive Samsung. Per total S9 s-a mișcat foarte bine și rapid - însă aceasta e doar o impresie după o săptămână de utilizare. Adevăratul test - mai ales pe telefoane Samsung - este cât de bine va rezista în timp.Ce nu ne-a plăcut a fost faptul că în continuare Samsung continuă să livreze un sistem de operare care are aplicații dublate aproape la fiecare pas cu cele deja oferite de Google pe Android. Două aplicații de ceas, două calculatoare, două calendare, doua aplicații pentru mail (plus Gmail), două broswere de internet, două aplicații de galerie foto etc etc!---Samsung insistă și pe noile modele S9 cu asistentul său inteligent Bixby, căruia încă de anul trecut i-au dat propriul buton pe o laterală a telefonului (pe care încontinuu, din greșeală, l-am tot activat!!). Sigur, de apreciat că Samsung permite din setări dezactivarea butonului, nu însă și alocarea de alte funcții.Deși anul trecut nu ne-a convins - atât pe S8, cât și pe Note 8 - am mai dat o șansă lui Bixby pe S9 și, la final, putem spună că... rămâne cum am stabilit :)Nemulțumirea față de Bixby nu e neaparat că e complet inutil, ci că lucrurile pe care le arată nu sunt tot timpul cele mai relevante, iar unele informații vin uneori mult după ce asistentul Google Now deja ni le-a arătat.Sigur, Bixby funcționează foarte bine cu suita de aplicații Samsung și integrează multe informații (foarte utile precum de la S-Health) și permite comenzi vocale complexe ce pot apela și porni multe aplicații și funcții interne ale telefonului.Mai e și aspectul că Bixby ar trebui să învețe de la utilizator și în timp să livreze informații și sugestii cât mai bune. Cum într-o săptămână nu prea s-a putut, o decizie în acest sens nu vom da...Per total credem ca Bixby este mai degrabă inofensiv - nici nu deranjează dacă nu vrei să îl folosești (minus apăsările accidentale pe butonul său dedicat), dar nici nu este ceva vital pentru folosirea noului S9.Am apreciat considerabil faptul că Samsung a mutat senzorul de amprente de pe spate me mijloc, mai jos - într-un loc ușor de dibuit și atins. Repeziciunea senzorului este la nivelul celor mai bune, iar modul în care învață o amprentă - doar printr-o glisare a degetului, nu prin apăsări repetate - este cel mai rapid întâlnit până acum.Cu toate acestea - o eroare peste care am dat în toată săptămâna noastră de test - ne-a scos din minți! Nu de puține ori senzorul devenea inactiv și nu mai recunoaștea nimic: nu mai debloca telefonul, nu mai mergeau gesturile de glisare, iar pe ecran apărea mereu o mențiune: "The finger print sensor is not responding!".De cele mai multe ori am observat că eroarea venea exact după ce vorbeam la telefon - deci vă dați seama cam de câte ori pe zi ne loveam de ea. Singura soluție: restart la telefon.După ce problema a persistat am regăsit pe diverse forumuri că mai multe persoane se plângeau de această problemă, iar unii developeri susțineau ca Samsung va lansa rapid o corecție software, însă până la finele perioadei de test aceasta nu a ajuns la noi.Pentru prima dată de când testăm telefoane sub marca Samsung Galaxy putem să spunem clar și răspicat: sunetul pe boxele externe (da, sunt două acum) este foarte bun!Samsung a pus pe noul S9 două difuzoare, unul în zona clasică de la bază, și unul în zona difuzorului de ureche, precum o fac HTC și Apple de ceva ani.E una din micile adaosuri hardware care ar putea face să merite o trecere de la S8 la S9 pentru unii utilizatori.Sunetul produs, deși poate nu cel mai bun de pe un telefon, este satisfăcător mai ales dacă luăm în considerare că telefonul rămâne în continuare rezistent la apă și praf.Pe partea de căști Samsumg livrează din pachet aceleași căști dezvoltate cu AKG, iar noul S9 - dați-mi voie să scriu cu litere mari în semn de apreciere - PĂSTREAZĂ TRADIȚIONALA MUFĂ AUDIO de 3,5 mm. Samsung rămâne printre puținii producători care mai care mai oferă aceasta opțiune pe telefoanele vârfuri de gamă.---Poate cel mai promovat element de pe noua generație de telefoane Galaxy este camera foto, despre care Samsung suține că a fost regândită. Dincolo de cuvintele mari folosite de producătorul sud-coreean în mesajele sale de promovare, camera de pe S9 (și S9+) bifează o premieră: e prima de pe un telefon mobil cu o diafragmă variabilă - o diafragmă largă de f/1.5 pentru condiții de lumina slabă și o diafragmă mai îngustă, de f/2.4 pentru restul condițiilor de fotografiat.Senzorul este de 12 MP în formatul 4:3 și, deși am folosit și acest format în testele noastre, am preferat de cele mai multe ori să folosim formatul 16:9 la 9,1 MP (adică un crop realizat pe orizontală pe mijlocul formatului original de la 12 MP, fără a fi afectată însă calitatea).În detaliu am publicat și un articol cu ce poze poate face noul S9 - precum și o comparație directă și interactivă cu un S8 . Pe scurt, uneori face S8 poze mai bune, alteori S9 - nu e o victorie clară în favoarea telefonului mai nou.Am apreciat la noul S9 că fotografiile produse - indiferent de situație - sunt mai puțin „dure”, par mai puțin procesate decât în trecut, cu detalii ceva mai soft, dar bine echilibrate.Aproape în toate condițiile și momentele când am fotografiat cu noul S9 nu am fost dezamăgiți. Pozele mereu au ieșit bune sau foarte bune, iar această constanță a camerei este poate cel mai mare plus al său.Da, sigur că în lumină slabă - chiar și cu diafragma largă de f/1.5 - nu toate pozele au ieșit grozav, iar deseori pe lumină bună am considerat ca telefonul pe modul auto tinde să supraexpună puțin-puțin de tot.Ne-a plăcut mult camera de pe S9 și, deși poate nu e cea mai bună cameră de pe un telefon mobil (consensul majorității este că în continuare Pixel 2 conduce acest top), este una dintre cele mai constante, iar experiența lansare-focalizare-captare de pe S9 rămâne în continuare cea mai rapidă de pe piață."Vorba lungă, sărăcia omului", așa că lăsăm mai jos o galerie foto cu poze captate în diverse situații cu noul Samsung Galaxy S9:---Unde nu ne-am împăcat bine cu noul S9 a fost cu aplicația foto.În continuare Samsung te scoate din fereastra de compoziție pentru a schimba diverse setări. Dincolo de asta, am considerat că aplicația este mult prea sensibilă la glisările și atingerile pe ecran. Nu de puține ori când doar voiam să atingem ecranul pentru a focaliza, telefonul detecta o glisare și comuta de pe o cameră pe alta (pentru o glisare laterală) sau de la un mod de fotografiere la altul (pentru o glisare pe verticală).În plus, nu prea ne-a plăcut faptul că selectorul de luminozitate este poziționat doar într-o parte a ecranului și nu„urmărește” locul de focalizare pe ecran. Practic, utilizatorul trebuie să gliseze mereu în același loc pe laterală unde e slide-ul pentru a intensifica sau diminua luminozitatea, nu unde este el cu degetele pe ecran - un aspect ce îngreunează uneori fotografiatul.---Samsung Galaxy S9 e capabil să filmeze 4K la 60 de cadre pe secunde (în calupuri de 5 minute), 1080p la 240 de cadre pe secunde, dar - atenție - și 720p la 960 de cadre pe secunde pentru un efect maxim super-slow-motion!Bine, acum să recunoaștem - filmările la 960 fps sunt foarte scurte, transformă practic 0,2 secunde în 6 secunde de filmare. Peste asta, calitatea nu e cea mai grozavă, chit că vorbim de 720p. În plus, în aproape orice situație unde nu există lumină suficientă, filmarea suferă mult.Samsung oferă - la acest mod super-slo-mo - posibilitatea declanșării automate atunci când detectează mișcare în cadru, sau declanșare manuală de către utilizator - însă de multe ori surprinderea exactă cu încetinitorul a acelui moment pe care îl vânezi nu e chiar perfectă. Câteva exemple de super slow motion cu S9: aici aici sauNe-am jucat cu acest mod și credem că deocamdată rămâne mai degrabă un truc fain pe care să îl arăți prietenilor sau ceva cu care să te joci pe la început, nu e neaparat ceva cu adevărat folositor.Mai impresionați am fost de înregistrările „normale” la 4K și 1080p la 60 de secunde. Ne-a placut mult cum filmează S9 în aceste moduri, deși am fi preferat ca măcar la filmarea FullHD la 60fps să nu existe o limitare (10 minute).Lăsăm mai jos două filmări drept exemplu:---Galaxy S9 vine cu o baterie de 3.000 mAh și nu impresionează cu nimic. Dimpotriva, pe noi cel puțin, în perioada de test, ne-a cam decepționat la acest capitol. Ba chiar am rămas cu impresia că noul S9 se descurcă mai rău ca S8, despre care la rândul său am fost dezamăgiți când a venit vorba de autonomie.Cu noul S9 abia am reușit să ducem o zi întreagă în multe din zilele noastre de test - ce-i drept, folosind foarte mult camera și filmând la rezoluții mari.În plus, rezultatele au fost de multe ori inconstante. Nu de puține ori am reușit să doborâm bateria în circa 10 ore de folosire, dar uneori telefonul a dus și 16-17 ore. În general timpul de ecran rareori a depășit 3 ore (și asta cu ecranul setat să fie randat la FullHD, nu QHD...)Singurul lucru bun la capitolul autonomie este viteza mare cu care telefonul poate fi reîncărcat. Din cutie vine cu un încarcător compatibil cu tehnologie FastCharging (e ciudat că în 2018 mai e nevoie să specificăm acest lucru... ). În general, în 30 de minute de încărcare telefonul adună cam 40 de procente.---Samsung Galaxy S9 poate nu e cel mai bun telefon de pe piață sau care va fi lansat anul acesta, însă cu siguranță va fi unul dintre cele mai cumpărate telefoane.S9 nu excelează în mod deosebit la vreun capitol - ok, la „Display” probabil este the best - dar este bun și foarte bun în aproape toate categoriile - un pachet complet, convingător.La baterie nu stă grozav, pe partea software în continuare există unele mici probleme, dualitatea aplicațiilor Samsung vs Google e enervantă în continuare, iar Samsung nu are cea mai bună tradiție a actualizărilor rapide la noi versiuni de Android.Chiar și asa, ergonomia foarte bună, design-ul simplu, dar foarte frumos ce încă impresionează, camera foto foarte bună și constantă, calitățile audio - toate sunt plusuri în favoarea noului Galaxy S9.Dacă mai adăugăm și faptul că are mai toate specificațiile de top și păstrează mufa audio standard de 3,5 mm - ceva ce prea puțini producători o mai fac - e ușor să recomandăm noul vârf de gamă de la Samsung și să îl considerăm unul din telefoanele-etalon pentru 2018.