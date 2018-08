De ce smartphone-urile cele mai sofisticate au toate șansele să devină mai scumpe, într-o piață în care a crescut numărul de modele la peste 1.000 de dolari

Și la telefoanele cu Android modelele de vârf de gamă costau maxim 700-750 de dolari până în 2013, dar prețurile modelelor sofisticate au tot crescut. Pentru acești bani însă și specificațiile sunt pe măsură, iar cei care chiar nu vor să dea peste 3.500-4.000 lei pot alege modelele de top de la mărci precum OnePlus sau Xiaomi.





Prețul mediu al unui smartphone pe fiecare continent în 2013 și 2017 (sursa - statista)







Cele mai sofisticate smartphone-uri din piață sunt tot mai scumpe fiindcă pe ele au fost puse tehnologii noi cu piese costisitoare, dar și fiindcă marile companii vor să aibă pe aceste modele de top marje de profit cât mai mari. Ecranele sunt de calitate tot mai bună, iar camerele s-au tot îmbunătățit și au și tehnologii care se găseau pe aparatele foto de tip DSLR.

Vârful de gamă urcă tot mai sus la prețEste complicată o comparație între piața smartphone-urilor de acum și cea de acum 11 ani, când se lansa iPhone, însă modelul de vârf de gamă, așa-numitul flagship, s-a tot scumpit. Cel mai scump iPhone costa la lansare 599 de dolari, în 2011 cel mai scump iPhone 4S costa 849 de dolari, iar 6 Plus ajungea la 949 de dolari când se lansa, trei ani mai târziu. Anul trecut iPhoneX cu maximă stocare era 1.149 de dolari.Și bateriile sunt tot mai performante, ajungând la 4.000 mAh și chiar la 5.000 mAh, însă așa cum a arătat scandalul Galaxy Note 7, încadrarea unei baterii trebuie făcută cu mare grijă, fiindcă efectele pot fi grave la capitolul imagine dacă lucrurile nu merg bine.Telefoanele au devenit tot mai subțiri, ecranele au devenit tot mai mari și marginile sunt tot mai reduse ca suprafață. Nu s-a îmbunătățit însă prea mult autonomia bateriei, fiindcă ecranul, camera și diversele aplicații consumă tot mai mult. Chiar și aceste smartphone-uri de top se pot lăuda cu numai o zi de autonomie a bateriei în ritm intens de folosire.În aceste condiții, dacă până acum câțiva ani cele mai scumpe smartphone-uri erau pe la 2.700-3.200 lei, în prezent cei cu dare de mână își pot lua modele de smartphone la peste 4.000 de lei, fie că este vorba de versiuni high - end de iPhone 7 Plus, Huawei P20 Pro sau Google Pixel 2.Merită peste 1.000 de dolari un smartphone? - O întrebare fără un răspuns definitivÎn SUA s-a dezbătut mult toamna trecută faptul că Apple, prin lansarea iPhone X, depășește pragul psihologic de 1.000 de dolari, iar în Europa, din cauza taxelor, iPhone X ajungea să coste peste 1.300 de euro în varianta cu 256 GB stocare. Francezii denumesc foarte plastic aceste telefoane scumpe, spunând că au ajuns în "stratosfera tarifară". Mulți au spus că Apple riscă enorm urcând atât de sus prețurile, însă la un an de la lansare iPhoneX pare să fi fie un real succes comercial.Merită un smartphone peste 1.000 de dolari? Cumpărarea lui prin abonament reduce mult prețul inițial, dar utilizatorii plătesc apoi ”rate” lunare de zeci de euro și costul este mai mare. Răspunsul la întrebare depinde foarte mult de veniturile celui care cumpără telefonul și este NU dacă, spre exemplu, un om cu salariul minim pe economie alege să își ia ”la liber” un astfel de telefon și se împrumută pentru asta.Gama Note a Samsung a debutat în 2011 și, deși compania nu dă cifre separate de vânzări pentru ea, estimările diverselor companii de analiză de piață indică faptul că s-au vândut peste 140 de milioane de unități din generațiile Note în șapte ani.Diversitatea este uluitoare pe piața smartphone-urilor, cele mai ieftine modele fiind chiar și la sub 200 de lei, în timp ce segmentul cu cele mai importante volume de vânzări este cel cuprins între 800 și 1.200 de lei.Noile tehnologii pot fi motiv de scumpireÎn acest context, ce se va întâmpla cu modelele de vârf de gamă? Probabil că în anii ce vin prețurile acestora mai au loc să crească și posibil să vedem și modele cu preț de pornire 1.200 dolari în SUA și 1.200 euro în UE.O problemă pentru aceste telefoane este diferențierea (seamănă între ele modelele unor mărci rivale) și faptul că de la un an la altul sunt adăugate destul de puține lucruri, ”salturile” mai mari fiind la 2-3 ani o dată. Pentru diferențiere fiecare producător a ales diverse metode. La Samsung Galaxy Note 9 este S-Pen-ul, are acum are și Bluetooth, în timp ce la Huawei P20 Pro este prezent un sistem triplu de camere Leica.Însă mai este loc de îmbunătățiri chiar și la cele mai scumpe și performante telefoane. Poți să-l scapi la două zile după ce l-ai cumpărat, iar dacă ecranul se sparge, costurile de reparație pot trece de 1.000 de lei. În anii ce vin vor fi lansate display-uri tot mai rezistente, termenul indestructibil fiind exagerat. Însă, sre exemplu, dacă telefonul nu pățește nimic după ce ”se dă de-a dura pe trepte”, tot ar fi mare lucru.Și la capitolul autonomie a bateriei mai este mult loc de creștere. Se fac cercetări pentru crearea de baterii care să țină mult mai mult, însă trebuie găsit modul în care ele să fie inserate în deplină siguranță în carcasele tot mai subțiri și mai aglomerate cu senzori.Și antenele 5G vor adăuga la costuri după 2019, dar și așa-numitele telefoane flexibile care se pot ”împături”. De mulți ani se vorbește de apariția lor, însă tehnic vorbind este extrem de complicat să faci un smartphone performant care să reziste la diverse plieri, fiindcă se uzează componentele.Procesorul și camera vor deveni și ele mai performante și componentele vor adăuga la prețul final. Se testează aplicații de realitate augmentată care să plaseze obiecte virtuale în mediul real și camera telefonului ar trebui să ajungă să recunoască rapid tot mai multe obiecte din jurul nostru. Începutul deja s-a făcut, dar sunt multe de adăugat.Se vorbește și de tehnologia holografică utilizată pe telefoane, se fac teste și în prezent și, dacă va fi ca tehnologia să ajungă pe modelele de top, ea va adăuga la preț. Nu se întrevede însă lansarea unor modele în viitorul apropiat.Așadar, cele mai scumpe telefoane au toate șansele să devină și mai scumpe, dar foarte posibil că numărul de flagship-uri vândute va scădea. Însă, cum arată și cercetările de piață din SUA, a tot crescut numărul celor care țin telefoanele chiar și trei ani, mai ales dacă funcționează ireproșabil și dacă pot face update-uri.