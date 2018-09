​REVIEW Samsung Galaxy Note 9 - Scump, dar foarte bun

Notă de test:

Telefonul a fost testat timp de aproape două săptămâni în București și împrejurimi în rețeaua 4G Orange și a fost folosit pe post de telefon personal, fără a fi menajat din punct de vedere al bateriei. Modelul testat a fost unul dual-sim, procesor Exynos 9810 Octa cu 6GB RAM și GPU Mali-G72 MP18. Varianta de culoare: Ocean blue. Varianta software: N960FXXU1ARGC / Android 8.1.0 / Samsung Experience version 9.5

---



Ce ne-a plăcut:





+ Stylus-ul S Pen e mai exact și mai util ca niciodată, cu marele plus că acum poate fi folosit ca o telecomandă pentru a declanșa funcții de la distanță. În plus, rămâne rezistent la apă.



+ Design-ul și construcția premium, aproape fără cusur - Deși seamănă mult cu modelele din Seria Galaxy S, Note 9 e o idee mai sobru în design, cu linii mai drepte, colțuri și muchii mai bine pronunțate, iar ecranul e mai puțin curbat pe laterale.



+ Ecranul e mai mare și e superb - luminozitatea foarte pronunțată îl face vizibil chiar și în lumina directă a soarelui. Dintre toate telefoanele testate până acum, Note 9 are cu siguranța cel mai luminos și frumos ecran.



+ Camerele foto, ambele stabilizate optic, sunt printre cele mai bune și constante de pe un telefon mobil la momentul actual.



+ Autonomia foarte bună - Note 9 are o baterie de 4.000 mAh care duce lejer o zi de utilizare mediu spre intensiv.



+ Note 9 rămâne printre puținele telefoane premium care mai păstrează mufa audio de 3,5 mm.



+ Audio excelent, atât pe boxele externe (da, sunt două), cât și pe căști.



+ Pe partea software Samsung a mai rafinat și simplificat anumite lucruri, renunțând la a mai dubla multe din aplicațiile Google cu alte aplicații ale sale.









Ce NU prea ne-a plăcut:



- Aplicația foto are mici neajunsuri. Cum ar fi că în continuare te scoate mereu din fereastra de compoziție pentru orice setare mică.



- Pe filmările la 60 de cadre pe secundă camera nu mai poate fi comutată pe cea telefoto cu zoom optic 2x. (Asta și faptul că filmările 1080p@60fps încă sunt limitate la 10 minute...)









---



HARDWARE



Din punct de vedere hardware, Note 9 bifează cam tot ce poate fi bifat la ora actuală de un telefon vârf de gamă. Cititor de amprentă, scanner de iris, senzor de puls, recunoaștere facială, protecția la apă, camere duale - ambele stabilizate optic, sunet stereo pe două difuzoare, mufă audio de 3,5mm, încărcare rapidă și wireless - Note 9 le are pe toate și mai vine și cu stylus-ul S-pen pe deasupra.

---Din punct de vedere hardware, Note 9 bifează cam tot ce poate fi bifat la ora actuală de un telefon vârf de gamă. Cititor de amprentă, scanner de iris, senzor de puls, recunoaștere facială, protecția la apă, camere duale - ambele stabilizate optic, sunet stereo pe două difuzoare, mufă audio de 3,5mm, încărcare rapidă și wireless - Note 9 le are pe toate și mai vine și cu stylus-ul S-pen pe deasupra.









Specificații:



Display: 6.4-inci Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (516ppi), raport 18,5:9, compatibil HDR10 / 83,4% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass 5



Baterie: 4.000 mAh



Camere foto:

: 6.4-inci Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (516ppi), raport 18,5:9, compatibil HDR10 / 83,4% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass 5: 4.000 mAh



Pe spate: Dual Camera cu stabilizator optic de imagine - Principală: 12MP Dual Pixel F1.5-F2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS / Telephoto (2X): 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1µm, AF, OIS, 2x optical zoom

Video: 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec





Pe partea frontală: 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF



Greutate: 201 grame



Dimensiuni: 161.9 x 76.4 x 8.8 mm



RAM: 6GB RAM (LPDDR4)



Stocare: 128GB + slot hibrid card microSD/nanoSIM pana la 512 GB GB



Procesor: Exynos 9810 Octa - Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)



GPU: Mali-G72 MP18



Sistem de operare: Android 8.1



Senzori: Acelerometru, Barometru, Senzor de amprentă, Giroscop, Măsurare puls, Proximitate, RGB Light, Presiune, Scanare de iris.

Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.1





Alte caracteristici:





- cititor de amprente amplasat pe spate, scanner pentru iris și recunoaștere facială

- senzor de măsurare puls și nivelul de ocigen din sânge

- rezistent apă și praf - IP68

- Always On Display

- Hybrid DUAL-SIM (Nano SIM+ Nano SIM/MicroSD)

- jack audio 3,5 mm

- Încărcare rapidă Wireless și Adaptive Fast Charging (sau QuickCharge 2.0) cu încărcătorul inclus în pachet

- Culori: Metallic copper, Lavender purple, Ocean blue, Midnight black

- Difuzoare stereo



---









DISPLAY



Ecranul de pe Note 9 este un Super Amoled cu o diagonală de 6,4 inci, într-un format înalt - 18,5:9 - și o rezoluție de WQHD 1440 x 2960, ce se traduce într-o densitate a pixelilor de 516ppi. Ecranul de pe Note 9 este un Super Amoled cu o diagonală de 6,4 inci, într-un format înalt - 18,5:9 - și o rezoluție de WQHD 1440 x 2960, ce se traduce într-o densitate a pixelilor de 516ppi.





Cu o curbă parcă puțin mai subtilă pe margini față de predecesori, este de departe cel mai luminos și frumos ecran pe care Samsung l-a pus pe telefoanele sale. Fiind un ecran amoled, negrul e negru, iar de data asta parcă albul e mai bine redat ca niciodată, fără a regăsi prea multe din acele tente verzui-rozalii pe care le găsim deobicei la acest tip de display.







Luminozitatea are un prag maxim foarte ridicat și face telefonul foarte ușor de citit afară, direct în lumina soarelui, dar și un prag minim de luminozitate care permite ca ecranul să fie ușor urmărit noaptea, în pat.









DESIGN





Note 9, la prima privire, seamană foarte mult cu modelul de anul trecut, împrumutând multe din elementele de pe Note 8, dar și de pe modelele Galaxy S9 și S9+ din acest an.







Note 9 vine per total cu un design mai subru, cu unghiuri ceva mai drepte ici-colo ce îi conferă un aer puțin mai serios, mai „business” după cum ar spune unii.







Fața și spatele din sticlă e întocmai design-ului deja devenit tradiție la Samsung în ultimii ani, iar curburile față-spate spre marginea de metal aduc un aer de eleganță.







Telefonul păstrează butoanele pe ramele laterale, de-o parte și de alta a ecranului, iar la bază regăsim mufa audio (printre ultimele vârfuri de gamă ce nu renunță la ea), mufa USB tip-C de încărcare, difuzorul principal și stylus-ul S-pen în lăcașul său.













Ergonomie





Cu ecranul mai mare, totuși, chiar și în format înalt, Note 9 e puțin mai butucănos și mai greu de manevrat. La dimensiunile sale actuale Note 9 va ieși din parametri multora dintre utilizatori pentru utilizarea într-o singură mână, iar suprafețele din sticlă pot fi uneori mai alunecoase.







Pe de altă parte, telefonul strălucește atunci când e folosit în ambele mâini. Ecranul mare și boxele stereo sunt perfecte pentru consumul de conținut multimedia.







Butoanele se simt foarte bine la apăsare și oferă un feedback bun, iar cititorul de amprente este amplasat, de data aceasta, central pe spate, într-un loc mult mai accesibil utilizatorului, chiar dacă lipsă unei delimitări mai ferme pe spatele de sticlă îl face la început mai greu de dibuit.







FOTO - Cum arată noul Samsung Galaxy Note 9:







Nu se vede galeria pe mobil sau vrei sa vezi pozele la dimensiunea maxima? Click aici (Flickr).

---



SOFTWARE



Note 9 vine cu Android 8.1 Oreo și cu Samsung experience version 9.5 peste, în varianta în care am testat noi telefonul. Pentru cei familiari cu Galaxy S8/Note8/Galaxy S9, partea software de pe noul telefon va fi ușor de recunoscut.

---Note 9 vine cu Android 8.1 Oreo și cu Samsung experience version 9.5 peste, în varianta în care am testat noi telefonul. Pentru cei familiari cu Galaxy S8/Note8/Galaxy S9, partea software de pe noul telefon va fi ușor de recunoscut.





De altfel, multe din lucrurile pe care le-am detaliat despre Software în review-ul nostru pentru Galaxy S9 sunt valabile și pentru noul Note 9, astfel încât nu ne vom mai abate asupra unor idei și elemente. Review-ul la S9 poate fi citit aici.













Trebuie însă să remarcăm că în cazul Note 9 Samsung a mai renunțat la pleiada de aplicații proprii care dublau aplicațiile Google și puteau creea confuzie pentru utilizatori. Astfel, în cazul Note 9 nu mai avem de-aface cu două browsere, două aplicații de mail, două calendare etc.







Mai rămâne dualitatea aplicației Galeriei de poze și Google Photos, iar în alte instanțe pe Note 9 regăsim doar variantele Samsung de aplicații (Contacts, Calculator, Calendar, Notes).







Per total, interfața Samsung peste Android e una suficient modificată vizual, dar destul de asemănătoare ca funcționalități cu Androidul de bază. Sigur, în continuare există în setări micile trucuri Samsung și am remarcat că, deși Note 9 vine cu 8.1 Oreo, telefonul a implementat deja o schimbare pe care o vom regăsi la viitorul sistem 9.0 Pie: acționarea butonului de volum reglează automat nivelul Media, nu cel al soneriei telefonului.







La ce specificații puternice hardware are noul Note 9, nici nu e de mirare că telefonul a mers ca uns în perioada noastră de test, totul s-a mișcat fulger, fără sacadări, blocaje sau erori.







Am apreciat și modul de mișcorare a ecranului într-unul dintre colțuri printr-o glisare rapidă în diagonală cu degetul, un truc absolut necesar pentru un telefon atât de mare.







Ne-a plăcut și faptul că Samsung a introdus și păstrat și în acest model posibilitatea apelării zonei de notificări și setări rapide printr-o simoplă glisare în jos pe ecranul de pornire.







Cât privește Bixby, asistentul virtual, acesta în continuare e pe cel mai din stânga ecran și are propriul său buton care, de data aceasta, nu mai poate fi dezactivat. S-a mai îmbunătățit Bixby față de versiunile anteriore? Da, dar în continuare nu suficient de mult... Cel puțin nu atât de mult încât să merite un buton al său pe care, vrei nu vrei, îl vei apăsa din greșeală de mai multe ori pe zi...









Stylus





S pen-ul de pe seria Galaxy Note este elementul distinctiv, iar de data aceasta e mai bun ca niciodată. Stylus-ul de pe Note 9 vine acum și cu propria sa mini-baterie incorporată și poate fi folosit pe post de telecomandă pentru unele funcții de pe telefon.







Spre exemplu, utilizatorul poate folosi S pen-ul pentru a declanșa de la distanță camera foto și să capteze fotografii. La fel de ușor, stylus-ul poate fi folosit pentru a controla muzica, galeria foto sau prezentările tip PowerPoint.







Bateria ține suficient, circa 30 de minute în stand-by sau circa 200 de click-uri cu butonul. Dar chiar și când bateria e epuizată, odată reintrodus în lăcașul său din telefon stylus-ul se încarcă la 100% în doar 40 de secunde.







FOTO - Câteva din trucurile cu S-pen:











Câteva elemente ale stylus-ului, noi și vechi, care îl fac folositor:





> Posibilitatea de a fi folosit pe post de telecomandă, de a declanșa camera foto, de a capta poze, de a controla muzica sau prezentări.

> Posibilitatea de a lua notițe direct pe ecranul închis în momentul cand scoți styus-ul din lăcaș - "Screen off memo"

> Live Message - Un GIF care se realizează automat cu ce scrii sau desenezi și poate fi usor distribuit pe retele sociale sau chat-uri

> Smart Select - posibilitatea de face screenshot-uri cu doar unele părți ale ecranului selectate cu Spen-ul. Sau de a înregistra în format GIF doar unele elemente de pe ecran.

> Funcții de Traducere, Mărire (Magnify) sau Notițe

> Aplicații la îndemână pentru colorat :)



---











FOTO



Samasung Galaxy S9 lansat în urmă cu câteva luni

Samasung Galaxy S9 lansat în urmă cu câteva luni a primit multe laude din partea noastră pentru camera sa foto și am pus-o lejer în topul celor mai bune la acel moment. Acum, Note 9 vine cu două camere principale foarte asemănătoare, cu rezultate foarte bune, demne pentru un asemenea vârf de gamă.





Pe spate Note 9 vine cu două camere, una principală de 12 MP cu diafragmă variabilă (f/1.7 și f/2.4), cu stabilizare optică a imaginii, dar și una telefoto, cu un zoom optic 2x, stabilizată și ea optic.







În perioada noastră de test camera foto nu ne-a dezamăgit și a livrat constant poze bune și foarte bune, așa cum ne așteptam. În stilul Samsung, fotografiile captate pe modul auto au detaliile mai conturate, mai aspre și saturația culorilor este mai ridicată, dar rezultatele sunt atractive și plăcute la privit. Pe de altă parte, parcă modul HDR - pe care alteori îl lăudam in extenso pe telefoanele Samsung - acum tinde uneori să spălăcească din imagini și culori...







Experiența lansare-focalizare-captare este super rapidă, iar șansele să ratezi un moment sunt foarte mici. Echilibrul de lumină este destul de bine definit, deși unori telefonul tinde să supra-expună puțin de tot.







Pe timp de seară, însă, pe modul auto, e aproape imposibil să prinzi în clar o persoană sau un obiect în mișcare. Cadrele generale, peisajele ies spectaculoase chiar și pe lumină mai slabă sau de stradă, dar lucrurile în mișcare nu ies în clar. Sigur, telefonul dispune de un mod manual în care utilizatorul are acces la toate setările posibile, inclusiv la opțiunea de modificare manuală a diafragmei.







Modul „Live focus”, în care utilizatorul poate fotografia portrete sau obiecte în care fundalul se pierde în „ceață”, obținând acel efect „bokeh” similar aparatelor profesionale, funcționează destul de bine și, în general, delimitează corect fundalul de obiectele din prim plan. Pe de altă parte, nu prea ne-a plăcut că în acest mod de fotografiere cadrul se restrânge mult și trebuie să te distanțezi ceva mai mult față de subiect, simțitor mai mult față de alte telefoane care oferă funcții similare.







FOTO - Funcția de „inteligență artificială” în aplicația de cameră schimbă setări automat după ce crede calculatorul cp vrei să fotografiezi sau te avertizează dacă cineva a clipit sau poza a ieșit mișcată...









Aplicația foto







La fel ca pe S9, cu aplicația camerei foto de pe Note 9 nu ne-am înțeles prea bine.







Cel mai mult ne deranjează că Samsung insistă să scoată utilizatorul din fereastra de compoziție pentru a schimba unele setări. De exemplu, pentru a schimba rezoluția video utilizatorul trebuie să intre în setări (click #1), în setarea de rezoluție video (click #2), selectează rezoluția dorită (click #3), apasă back (click #4), apasă back (click #5) și abia apoi poate începe să filmeze. Similar și pentru alte setări...







Alt element nefericit poziționat în aplicație: selectorul de luminozitate. Poziționat doar în lateral, aproape de butonul de declanșare, nu „urmărește” locul de focalizare pe ecran. Practic, utilizatorul trebuie să gliseze mereu în același loc pe laterală unde e slide-ul pentru a intensifica sau diminua luminozitatea, nu unde este el cu degetele pe ecran - un aspect ce îngreunează uneori fotografiatul.

---









FOTOGALERIE cu imagini captate cu noul Note 9 / Vrei să vezi fotografiile în formatul original, inclusiv informațiile EXIF? Vezi aici galeria Flickr. Vorba lungă, sărăcia omului. Lăsăm pozele de mai jos să vorbească de la sine...









---



VIDEO





Pe partea de video Note 9 le bifează aproape pe toate: de la filmări super slow motion cu 960 de cadre la 720p (câte 0.2 sau 0.4 secunde), la filmări 60 fps la 1080p sau 4K.







Ambele camere de pe spate au stabilizare optică a imagini, iar rezultatele se văd. Totuși, trebuie precizat că pe setarea 4k@60fps stabilizarea nu funcționează, iar telefonul te avertizează în setări.







Altfel, rezultatele sunt în general foarte bune, cu detalii bine conturate, cu cadre echilibrate chiar și pe lumină mai puțină, iar focalizarea este rapidă și nu se pierde ușor.







Culorile de pe filmări sunt puțin mai pronunțate, în buna tradiție Samsung, iar sunetul captat este foarte bun și clar.







În ciuda rezultatelor foarte bune, avem totuși câteva nemulțumiri care, mai degrabă, țin de partea software, nu hardware. În primul rând ne-a scos din minți faptul că pentru a schimba rezoluțiile mereu trebuie să fim scoși din fereastra de compoziție și să dăm cel puțin trei click-uri până când puteam în final să filmăm la rezoluția dorită (da, știm, ne repetăm...).







Pe filmările Full HD la 60 de cadre pe secundă, deși rezultatele captate beneficiază de stabilizare optică, imaginile afișate în timp real pe ecran în timp ce înregistram apăreau ca și cum nu ar fi stabilizate.. Nu atât o problemă, cât mai degrabă un factor de confuzie...





Apoi, filmările 1080p la 60 de cadre pe secunde au limitare de 10 minute, deși suntem în 2018 și multe alte telefoane vârf de gamă au trecut deja peste această barieră.







Cel mai mult însă ne-a deranjat faptul că filmările la 60 de cadre pe secundă - fie Full HD, fie UHD - nu beneficiau de comutarea pe camera secundară cu 2x, indiferent de cât de multă lumină aveam în cadru. Practic, pe toate filmările cu 30 de cadre pe secundă puteam comuta filmarea de pe camera principală pe cea 2x printr-o simplă apăsare de buton, însă la filmările cu 60 de cadre pe secundă doar camera principală era la dispoziție.







Mai jos, câteva filmări - 1080p@30fps, 1080p@60fps, UHD@30fps și UHD@60fps. Doar pe filmările @30fps poate fi folosit zoom-ul optic 2X...



Full HD - 1080p@30 fps:









Full HD - 1080p@60 fps:











UHD@30 fps:









UHD@60 fps:









AUDIO



Note 9 vine cu două difuzoare externe, unul la bază, celălalt în zona căștii de ureche, precum a venit și Galaxy S9 sau cum au tot făcut HTC și Apple în ultimii ani. Sunetul e puternic, nivelul de volum e ridicat, înaltele nu sunt distorsionate prea tare, iar profunzimea sunetului e decentă. Fără doar și poate cel mai bun sunet produs pe difuzorul extern de un telefon Samsung până acum. Un mare plus!





Note 9 PĂSTREAZĂ TRADIȚIONALA MUFĂ AUDIO de 3,5 mm. În pachet telefonul vine și cu o pereche foarte bună de căști calibrate împreună cu cei de la AKG (care și-au pus logo-ul pe căști, deși nu ei le produc...)





În trecut, capitolul audio era mereu locul unde aveam ceva de reproșat telefoanelor Samsung, însă din acest an - întâi cu S9, acum cu Note 9 - nu doar că nu mai avem nemulțumiri, ci chiar lăudăm producătorul coreean pentru modul cum a ridicat ștacheta.













BATERIE







După eșecul telefoanelor Note 7 care luau foc de la baterii, anul trecut Samsung a suflat și-n iaurt, iar pe Note 8 nu a riscat cu o baterie prea mare, iar din punct de vedere al autonomiei acest lucru s-a văzut. Una din criticile noastre pentru Note 8 la acel moment exact asta era, o autonomie prea mică pentru un telefon de talia unui vârf de gamă precum Note.





Anul acesta însă Samsung nu mai greșește - Note 9 vine cu o baterie de 4.000 mAh, suficient cât să ducă o zi întreagă și plină spune Samsung, ba chiar mai mult îndrăznim să spunem noi după aproape două săptămâni de teste.

Demult nu am mai avut un telefon cu o baterie care să țină așa de bine și care să ne ferească de stresul încărcării. Nu de puține ori am dus și două zile atunci când l-am folosit mai lejer. Atunci când utilizarea a fost mai intensivă, telefonul ne-a putut duce până la finalul zilei.







În plus, încărcarea rapidă și posibilitatea reîncărcării wireless fac tot pachetul și mai atractiv.







Sigur, încărcarea rapidă e la nivelul standardului QuickCharge 2.0, dar măcar telefonul vine cu încărcătorul compatibil direct în pachet. Asta spre deosebire de un alt telefon celebru de peste 1.000 de euro care nu vine cu încărcătorul rapid inclus în cutie...







Lăsăm mai jos câteva statistici de baterie:









PREȚ





Note 9 se vinde la noi la liber pentru circa 1.000 de euro, poate chiar mai puțin prin unele magazine. Sigur, mulți vor spune că e prea mult, că unele vârfuri de gamă au prețuri exagerate în condițiile în care unii producători mai puțin renumiți scot pe piață telefoane din ce în ce mai puternice la prețuri din ce în ce mai mici.







Pe de altă parte, Note 9 nu vine doar cu specificații bune pe hârtie, ci reprezintă un pachet complet și în realitate, cu un sistem bine calibrat, software aproape fără cursur, fără chichițele frustrante pe care le regăsești la multe din modelele ieftine.







Note 9 intră direct în competiție cu iPhone X sau noile modele iPhone ce vor fi lansate curând, alte telefoane care depășesc bariera de 1.000 de euro. Cu toate acestea, dacă e să comparăm cu actualul vârf de gamă Apple, Note 9 vine cu un pachet mai cuprinzător direct din cutie.







Pe lângă S pen-ul din telefon și cu toate opțiunile sale, Note 9 mai vine din pachet cu încărcătorul rapid, posibilitatea de a se transforma în calculator prin SamsungDex (cu un cablu HDMI neinclus însă în pachet), dar și conector USB și un adaptor USB Type C la microUSB.

---











CONCLUZIE





La un preț de circa 1.000 de euro, Note 9 e printre cele mai scumpe de pe piață, dar cu siguranță și printre cele mai bune mobile la momentul actual. Nici un telefon nu e perfect, dar după aproape două săptămâni de test putem spune, dacă ne îngăduiți expresia, că noul Note 9 e un pachet mai complet ca niciodată...







Specificații hardware de top în toate căsuțele, în sfârșit un software mai cizelat și mai rafinat, camere foto care strălucesc și cel mai frumos ecran de pe un telefon mobil - astea sunt câteva dintre marile plusuri. Punem aici și bateria foarte bună, Stylus-ul mai smart și mai util ca niciodată și e ușor de înțeles de ce Note 9 e cel mai bun Note de până acum.







Chiar și așa, mai sunt unele chichițe ici-colo, din fericire ce țin mai degrabă de software, iar Samsung le-ar putea remedia. Aplicația foto ar putea fi mai bine gândită pe alocuri, iar setările de video ar merita câteva îmbunătățiri.







Pe de altă parte, Note 9 nu e neaparat un telefon pentru oricine. Forma foarte mare nu îl face neaparat cel mai manevrabil și egonomic, iar prețul destul de mare ar putea face ca mulți dintre utilizatorii care vor un vârf de gamă Samsung să se orienteze mai degrabă spre Galaxy S9 sau S9 Plus, două telefoane aproape la fel de bune.