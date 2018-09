Apple ar putea lansa miercuri cel mai scump iPhone, cu un preț de pornire de 1.199 dolari

Acum un an era lansat iPhoneX care costa de la 999 dolari în SUA și de la 1.000 de euro în Europa, iar zvonurile sunt că Apple va ridica ștacheta, iar iPhone ”XS Plus” sau ”XS Max” va avea ecran de 6,5 inci și va costa de la 1.199 dolari în SUA. Este de așteptat să fie lansată și o versiune nouă și mai puternică a lui iPhoneX, probabil numită XS, dar se zvonește că va exista și o versiune mai ieftină de iPhone, cu ecran de 6,1 inci.Cu iPhone, Apple realizează peste 60% din cifra sa de afaceri și vinde cam 220 de milioane de unități pe an, totalul din 2007 și până acum depășind 1,3 miliarde unități. Dacă în lume cota de piață iOs pe piața smartphone-urilor este de 15%, în SUA este de 40%..Este așteptată și o nouă versiune a ceasului Apple Watch, cu un ecran ceva mai mare, dar păstrând designul actual. Ceasul și-a început mai greu parcursul în piață și, deși are vânzări mult mai mici decât alte produse Apple, a ajuns la 3,5 milioane de unități în Q2 2018.Unele zvonuri indică și faptul că ar putea fi lansate noi tablete iPad, dar este puțin probabil. iPad a avut în Q1 2014 maximul de 26 de milioane de unități, iar în ultimii doi ani vânzările trimestriale au fost în intervalul 9-13 milioane unități, Când vor apărea, noile iPad-uri ar putea spre exemplu să nu mai aibă buton de Home și nici TouchID.Surse: Guardian