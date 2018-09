​VIDEO Ceasul Apple va permite utilizatorilor să-și facă singuri electrocardiograma - De ce este important și de ce este riscant

În timpul electrocardiogramei clasice, făcută la spital, electrozii sunt atașați de piele la nivelul toracelui, brațelor și picioarelor. Aceștia sunt conectați la un aparat ce transformă impulsurile electrice într-o reprezentare grafică ce apare sub forma unei linii pe care o înregistrează pe hârtie.











La Apple Watch 4 sunt mici electrozi pe senzorul din spate, iar pentru a realiza un EKG cu ceasul trebuie să îl ai la mână și să pui un deget de la cealaltă mână pe ”rotița” ceasului, pentru a închide circuitul. Apple Watch 4 a fost prezentat miercuri și costă de la 399 dolari în SUA.

Este clar faptul că un ceas mic nu poate realiza un EKG care să rivalizeze în complexitate cu cel realizat de aparate sofisticate, dar măsurătorile îi pot ajuta pe oameni să-și facă o idee dacă ceva este neregulă.









Food and Drug Administration, autoritatea americană celebră pentru seriozitatea cu care analizează cererile, a omologat Apple Watch, însă cu o serie de mențiuni extrem de importante.

Electrocardiograma (EKG) este un test ce măsoară impulsurile electrice ale inimii. Activitatea electrică a inimii poate fi detectată de la nivelul pielii cu ajutorul unor electrozi, practic discuri metalice mici.Ceasurile cu aplicația de EKG vor ajunge la final de an la clienții din SUA și Apple vrea să le aducă și pe alte continente, dar va avea nevoie de omologare și acest lucru va dura. Utilizatorii pot, dacă doresc, să trimită la doctor un PDF cu EKG-ul realizat pe ceas.Aplicația de EKG nu este destinată celor care au mai puțin de 22 de ani și nici celor care au alte afecțiuni cardiace care pot afecta ritmul cardiac.Apple a mai prezentat cu mândrie miercuri seara și faptul că noul Watch poate detecta bătăile haotice ale inimii și, dacă user-ul este căzut la pământ mai mult de un minut, ceasul poate apela numerele de urgență.Despre acest lucru, Food and Drug Administration a menționat că ceasul nu va notifica fiecare episod de ritm cardiac neregulat și că absența unor notificări nu înseamnă că lipsește orice pericol de boală.Adăugarea opțiunii de EKG contează mult pentru planurile Apple în domeniul sănătății, iar EKG-ul va deveni o măsurătoare pe care multe mii de oameni o vor face tot mai des.În plus, este posibil ca Apple să stabilească în viitor parteneriate cu diverse spitale, iPad-urile fiind prezente pe scară largă în sistemul medical american.