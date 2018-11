Samsung vrea să lanseze telefonul cu ecran pliant în prima parte din 2019 și își propune să producă cel puțin un milion de bucăți - presă

Un telefon cu ecran flexibil pare să vină din filmele SF, dar realitatea este mult mai complicată. Un astfel de telefon trebuie să aibă componente rezistente la șocuri, iar ecranul trebuie să funcționeze și după zeci de mii de plieri. Apoi trebuie să fie și funcțional, aplicațiile trebuie să poată fi folosite în formate ciudate și împachetarea chiar să transforme telefonul în ceva util, nu într-un gadget greu de folosit.









Ei bine, Samsung a prezentat săptămâna trecută Infinity Flex Display, un prototip ce se poate plia și se transformă din tabletă în telefon și, pliat fiind, pot fi utilizate trei ecrane. Ecranul are 7,3 inci când este desfășurat, iar după ce se închide precum o carte poate fi folosit display-ul mai mic, de 4,5 inci.

Versiunea de acum este gândită pentru dezvoltatori, iar Samsung lucrează cu Google pentru o versiune de Android care să fie optimizată pentru acest display inedit.









Yonhap News scrie că Samsung ar vrea să producă cel puțin un milion de exemplare din acest model. Chiar dacă numărul este mic în comparație cu producția totală a Samsung de 300 milioane de smartphone-uri, trebuie ținut cont de faptul că va fi un model cu un preț pe măsură. Sursele mai spun că Samsung vrea să lanseze o nouă generație a acestui telefon în fiecare an.

Ce spune Samsung despre prototip“Ecranul pliabil stă la baza unui nou tip de experiență pe care consumatorii o vor avea cu un smartphone. Suntem încântați să lucrăm cu dezvoltatori pe acestă platformă care ne permite să aducem plus valoare utilizatorilor noștri. Suntem nerăbdători să vedem încotro se îndreaptă tehnologia”, spune DJ Koh, CEO și președinte al diviziei IT & Comunicare Mobilă Samsung.Samsung își menține statutul de companie inovatoare în ceea ce privește display-urile prin crearea unui smartphone pliabil. Infinity Flex Display oferă un nou tip de experiență cu telefonul mobil, permițându-le utilizatorilor să facă lucruri pe care în mod normal nu ar putea să le facă pe un smartphone obișnuit. Aceștia pot să experimenteze ambele universuri acum, al doilea fiind cel al unui smartphone compact care se pliază și dezvăluie un ecran ideal pentru multitasking și vizionare de conținut. Se face astfel tranziția de la ecranul de mici dimensiuni către unul mult mai mare, care este și pliabil. În plus, consumatorii pot căuta pe internet, pot vizualiza conținut și pot accesa rețelele sociale, folosind simultan trei aplicații pe ecran.Deoarece Infinity Flex Display este platforma generației viitoare, Samsung invită dezvoltatorii să participe în această călătorie încă de la debutul ei. Colaborând cu Google și cu comunitatea de dezvoltatori Android, Samsung va maximiza potențialul acestui nou tip de tehnologie și va oferi utilizatorului o adevărată experiență cu telefonul pliabil.