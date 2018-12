[P] iPhone XR cu o husă fină se întreține. Moș-Nicolae Tech vine de la Levos.ro

În ciuda faptului de a fi unul dintre cele mai ieftine telefoane de la Apple, modelul iPhone XR nu este lipsit de interes. În magazine a fost pus spre vânzare la finalul lunii octombrie, astfel că doritorii îl pot achiziționa astăzi la un preț de aproximativ 4.400 lei. Experții estimează că va fi unul dintre cele mai vândute modele din seria X.

Ne-am gândit că, dacă tot a mai rămas așa de puțin până vine Moș-Nicolae, pe lista de cadouri ar putea figura și un asemenea gadget. Ideal pentru deținătorii de iPhone sau pentru cei care intenționează să își cumpere unul. Așa că, dacă ați ratat un moment oportun cu ocazia Black Friday, aveți acum ocazia de a vă lua revanșa. Pentru copilul vostru sau, de ce nu, pentru copilul din voi.

Un telefon este la fel de expus atât pe partea din față (ecranul), cât și pe spate. Accesoriile de telefoane sunt grupate în mai multe categorii, în funcție de tipul de protecție oferit, funcții, material. O husă de protecție spate este la fel de necesară precum este și folia din sticlă lipită pe ecranul principal. În schimb, lumea ia prea puțin în calcul și protecția camerei foto spate. Această mică zona este mult mai sensibilă la zgârieturi decât ați dori să credeți. În plus de asta, cui ii place o cameră foto plină de amprente!?

Moș-Nicolae Tech trece pe la Levos.ro

Puteți opta fie pentru o husă iPhone XR elegantă, minimalistă, așa cum vedem la cei de la Baseus. Fie pentru una ceva mai artistică, cu diverse decupaje atractive la spate, aparțînând brandului Rock. Culoarea nu este un impediment, dat fiind că paletarul de culori este suficient de generos. Doar numești o culoare și aia e. Suntem mai mult decât convinși că Moșul cel darnic va aprecia modul in care gândiți. Știe și el că un telefon, precum iPhone, cu o husă fină se întreține.

De ziua Sfântului Nicolae, 6 decembrie, are loc și lansarea oficala a magazinului de accesorii și huse telefoane levos.ro. Dacă va abonați la newsletter, va puteți bucura de un discount de 10% la momentul plasării comenzii. Să-i transmiteți și lui Moș-Crăciun pontul, sigur va face diferența.

iPhone XR este asemănat cu iPhone X, iar asta datorită abilităților de care dispune. Este colorat, are un procesor ager, un ecran generos și o cameră care promite fotografii spectaculoase. Procesorul este A12, iar camera foto de 12 megapixeli prezintă funcția Face ID exact ca și modelul iPhone X.Ar fi de dorit și o minimă documentare prealabilă cu privire la cum se întreține un asemenea telefon. O fi el model XR, dar tot unul prețios rămâne, doar e iPhone. Este de conștientizat faptul că protejarea telefonului prin accesoriile potrivite nu trebuie să fie una opțională. În lume se fisureaza și se sparg mii de ecrane de iPhone ca urmare a incidentelor inerente vieții cotidiene.Într-o asemenea situație, fanii iPhone nu ezită în fața achiziționării unui nou asemenea dispozitiv. Însă, de ce să dai din nou o suma colosală, când poți să previi din start efectele neplăcute cauzate de șocuri și zgârieturi. Nu trebuie să fii un expert pentru a ști că cel mai înțelept lucru este să investești câteva zeci de lei în plus în protecție pentru telefon. Este un aspect care ține de un comportament de utilizare sănătos. În speță, vom considera folia din sticlă și husa de telefon ca fiind accesorii must-have pentru îngrijirea telefonului.Așadar, dacă deja i-ați pus Moșului în vedere dorința de a primi un iPhone XR, adăugați și o husă. Pentru Moșul, câțiva lei în plus nu se vor simți, garantat.Îi puteți oferi Moșului și o sugestie de magazin perfect nișat pe categoria de accesorii telefoane. Îndreptăți-i subtil atenția înspre levos.ro. Va găsi aici huse de toate felurile, de la uni la cele mai colorate, transparente și până la modele super-rigide, flexibile, din textil, silicon sau piele ecologică.Dată de 6 decembrie este una specială pentru copiii mai mici sau mai mari. Este ziua dedicată primului dintre moșii lunii decembrie: Moș-Nicolae. Cel aducător de emoții, surprize și zâmbete.Va dorim ghetuțe cât mai pline!​