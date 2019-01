​REVIEW Google Pixel 3 XL - Cea mai bună cameră foto pe un telefon, dar și un preț pe măsură

Google a lansat modelele Pixel 3 și Pixel 3 XL încă din toamna trecută, dar multă vreme după telefoanele au fost greu de găsit prin stocurile magazinelor și mulți utilizatori entuziaști s-au plâns de disponibilitatea redusă. Încet-încet telefoanele au început să intre în stocuri și noile modele Google sunt acum mai ușor la îndemâna celora care ar fi interesați.







Mai mult, cum prețul noilor telefoane poate fi un factor destul de prohibitiv, și potențialele reducerile în lunile ce vor veni ar putea totuși convinge pe mai multă lume să se îndrepte către modelele Google.







Evomag.ro, care are în ofertă toate versiunile Pixel 3 și Pixel 3 XL. Noi am putut testa timp de două săptămâni un telefon Google Pixel 3 XL de la care are în ofertă toate versiunile Pixel 3 și Pixel 3 XL.





Pe toată perioada de test l-am folosit pe post de unic telefon personal, în rețeaua 4G Orange prin București și diverse locuri din țară și nu l-am menajat din punct de vedere al utilizării sau al consumului de baterie.

CE NE-A PLĂCUT







+ Camera foto - de departe cel mai mare plus al telefonului - poze foarte-foarte bune în mai toate condițiile, iar modul „Night Sight” permite poze senzaționale pe lumină puțină sau întuneric. Imagini video foarte bune, de asemenea.







+ Design-ul telefonului și construcția. În ciuda „bretonului” de pe display, am apreciat mult cum arată telefonul și cum se simte în mână.







+ Software curat, rapid și coerent. Actualizări de sistem și de securitate rapide, direct de la Google.





+ Autonomia bateriei destul de bună - încărcare rapidă și wireless.





+ Sunet extern foarte bun, stereo cu difuzoare amplasate frontal, spre utilizator





+ Căști audio foarte bune incluse în pachet și care au un sistem simplu, dar eficient de fixare în ureche (fără a fi de tipul „in-ear”).

















CE NU PREA NE-A PLĂCUT

















ALTE ASPECTE





HARDWARE

SPECIFICAȚII Google Pixel 3 XL:

Video: 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR





Pe față, însă, Google a ales pe Pixel 3XL să pună două camere, de-o parte și de alta a difuzorului de ureche. Una este o cameră normală, iar cealaltă e una cu unghi larg pentru acele selfie-uri în care vrei să încapă toată lumea. Bună alegere de la Google! :)







FOTOGALERIE - Google Pixel 3 XL





Nu se vede galeria pe mobil sau vrei să vezi pozele la dimensiunea maximă? Click aici (Flickr).

DISPLAY

„Bretonul”











DESIGN & ERGONOMIE





Pixel 3 și 3 XL vin în trei variante: neagră (spatele pe nuanțe negre, diferit doar prin zonele diferit texturate), albă (similar cu cea neagră în texturi, dar care are și un buton principal verde ce iese în evidență) și rozalie (cu texturi colorate alb-rozaliu și cu butonul portocaliu). Din păcate Google nu a mai scos și o variantă „Panda” precum anul trecut, cu un corp alb și zona de sticlă lucioasă neagră...

SOFTWARE

În trecut, era ușor de spus că telefoanele Pixel sunt de departe cele mai rapide modele Android de pe piață, însă, de data aceasta, lucrurile scârțâie puțin...











Da, telefonul e foarte rapid, sistemul de operare e destul de coerent în design și funcții - e mai abil ca niciodată, iar actualizările într-adevăr sunt la zi, dar parcă mai mult ca niciodată într-o perioadă de test am dat peste erori și agâțări ale sistemului, total nespecific unui model Pixel.







FOTO





FOTOGALERIE - Poze captate pe modul Auto sau Portret cu camera de pe Pixel 3 XL:





Nu se vede galeria pe mobil sau vrei să vezi pozele la dimensiunea maximă (cu detalii Exif)? Click aici (Flickr).



Atât de mult am fost impresionați de modul „Night Sight” încât am dedicat un articol separat cu comparații interactive pentru a ilustra impactul asupra pozelor în lumină puțină.









FOTOGALERIE: Imagini captate cu funcția Night Sight pe un Pixel 3 XL:



Nu se vede galeria pe mobil sau vrei să vezi pozele la dimensiunea maxima (cu detalii Exif)? Click aici (Flickr).

VIDEO





Un scurt video cu cadre surprinse la rezoluția 4K:









AUDIO







BATERIE





Pixel 3 XL vine cu o baterie internă de 3.430 mAh Litiu-Polimer și oferă o autonomie destul de bună. În cele două săptămâni în care am testat telefonul am putut duce lejer, de cele mai multe ori, o zi de lucru, chiar și una în care am folosit mai intensiv telefonul.

Constant am obținut 3-4 ore timp de ecran în zile cu cicluri de peste 16-17 ore de folosire. Maxim am reușit să scoatem 5h 42m timp de ecran într-o zi pe parcursul a 16 ore.











PREȚ

Pachetul include o pereche de căști foarte bune, adaptor USB Type C - jack audio 3,5mm, încărcător rapid+cablu și adaptor USB OTG.









CONCLUZIE





Pe lângă camera foto foarte bună, utilizatorul care va alege un Pixel 3 va da peste un telefon solid, un pachet destul de convingător - care se achită de mai toate sarcinile cu brio. O experiență software bună și promisiunea actualizărilor rapide direct de la Google fac mai ușoară alegerea unui Pixel în detrimentul altor modele concurente.



Da, prețul e unul pe măsură, dar în timp cu siguranță acesta va mai scădea, așa că modelele Google Pixel 3 vor fi din ce în ce mai atrăgătoare pentru unii utilizatori în lunile ce vor urma și pe tot parcursul anului.







a fost sesizabil îmbunătățit față de varianta de anul trecut: în continuare foarte detaliat, dar cu o fidelitate în plus în afișare la nuanțele de alb și unghiuri mai bune de vizualizare. În plus, e și suficient de luminos.

- Deși per total telefonul s-a mișcat rapid și sigur, am dat peste, nespecifice. Am dat și peste unele situații (puține) în care telefonul s-a blocat sau a lăsat impresia de blocare.

, în special prin lansarea rapidă cu două apăsări pe butonul power. De multe ori ia câteva secunde bune până se deschide și îți permite să faci poza. Uneori am dat peste mici agâțări și în utilizarea aplicației, iar într-un caz am pățit să se blocheze preț de o secundă în timpul unei filmări - nu a înregistrat imaginile din acel moment, ci doar sunetul.

- Am întâlnit de apelare a notificărilor prin glisarea degetului peste cititorul de amprente - nu tot timpul funcționează. De fapt, în majoritatea cazurilor a fost nevoie de două-trei glisări ca să meargă. Problema e una răspândită, mulți utilizatori plângându-se pe forumuri de aceasta. Ar trebui să fie totuși ușor rezolvabilă printr-un update.

- Lipsa unei opțiuni video care ar trebui să existe pe orice model vârf de gamă din ziua de azi: Este un telefon foarte, foarte alunecos. Subțire și prea subtil texturat pe spate...

Singurul mod de interacțiune: gesturile. Google a eliminat celebrele 3 butoane (Home, Back și Multitasking) și a mers pe un sistem cu o „pastilă" și un buton „back" care apare doar în anumite locuri. Probelma e că pe Pixel 3XL e singura opțiune de interacțiune și nu funcționează perfect mereu. Sunt inconsistențe: glisări care sunt ba prea scurte, ba prea lungi. Pare mai degrabă că se încurcă singur în timp ce ar vrea să facă viața ușoară utilizatorului.

Camera foto are suficiente setări și moduri încât să mulțumească utilizatorul obișnuit și să îmbuneze cel avizat care ar putea fi nemulțumit de inexistența unui mod „Manual". Multiple posibilități de Panoramă (mod VR sau diferite moduri „Photosphere"), modul Best Shot (capturi multiple din care Google - sau utilizatorul - alege cea mai bună), modul Portret (din ce în ce mai exact exact la detectarea contururilor și defocalizarea fundalului), Photobooth Playground (cu stickere AR), Google Lens („motorul" de căutare prin camera foto).

Am remarcat modul întunecat în multiple zone din sistem: zona de notificări, ecranul „Google" cu știri și noutăți din partea stângă, aplicația telefon, mesaje etc. Singurul loc unde nu se poate (și e ciudat că nu este această opțiune): meniul de setări.

Opțiune de a acunde „bretonul" din partea de sus a ecranului. Practic, pixelii de pe lateralele „bretonului" sunt închiși (devin negri), toată interfața sistemului „coboară", iar ecranul se micșorează puțin, virtual. Am fi preferat parcă dacă Google ar fi permis ca în acest mod totuși elementele afișate în bara de sus (ceasul, notificările, iconițele etc) să rămână afișate cu alb în acele zone negre, iar restul interfeței să coboare... SPECIFICAȚII Google Pixel 3 XL:

Display: 6.3-inci Quad HD+ P-OLED, 2960x1440 (523ppi), raport 18,5:9, compatibil HDR10 / 82,8% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass 5
Baterie: 3.430 mAh
Cameră principală: 12,2 MP f/1.8, 28mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS
Cameră frontală: 8 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), no AF
Greutate: 184 grame
Dimensiuni: 158 x 76.7 x 7.9 mm
RAM: 4 GB RAM (LPDDR4)
Stocare: 64/128 GB
Procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (10 nm) - Octa-core (4x2.5 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 385 Silver)
GPU: Adreno 630
Sistem de operare: Android 9.0
Senzori: Acelerometru, Busolă, Barometru, Senzor de amprentă, Giroscop, Proximitate
Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.1 TypeC
Alte caracteristici: cititor de amprente amplasat pe spate, rezistent apă și praf - IP68, Always On Display, Încărcare Wireless Qi, Fast battery charging 9V/2A 18W
Culori: Clearly White, Just Black, Not Pink
Audio: Difuzoare stereo frontale, Fără mufă audio jack 3,5mm, căști USB Tip C + adaptor incluse în pachet
Video: 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR Pentru prima dată telefoanele etalon de la Google vin și cu posibilitatea de încărcare wireless, dar în continuare sunt fără mufa audio jack 3,5mm la care au renunțat încă de la generația precedentă.În continuare Google se bazează pe o singură cameră foto principală pe spate, într-un moment în care mai toată lumea pune pe telefoane două, trei sau chiar mai multe camere. Totuși, nu cred că e cineva care poate ataca Google pe tema camerei: rezultatele sunt excelente, modurile portret sunt mai bune chiar decât unele flagship-uri care au mai mutle camere, iar zoom-ul (chiar digital cum e) e mai acceptabil ca niciodată.Spre deosebire de generația trecută, când mulți acuzau că ecranele de pe Pixel 2 și 2XL erau prea reci, tindeau spăre nuanțe verzui/albăstrii și că erau predispuse la retenție de imagine (n.r. „burn in”), ecranul de pe Pixel 3 XL pare mult mai rafinat și echilibrat.Da, poate că încă e puțin prea rece în varianta standard, dar noi am ales să activăm mereu funcția „Night Mode” a ecranului pe o setare mai mică și astfel l-am mai „încălzit” la nuanțe.Rezoluția Quad HD ofera detalii foarte bune la diagonala de 6,3 inci (format 18,5:9), iar nivelul de luminozitate, deși nu cel mai puternic de pe piață, e mulțumitor în lumină intensă și, pe setarea minimă, e foarte bun și în întuneric, acolo unde ecranul poate fi „citit” confortabil.Poate cea mai controversată alegere tehnică și de design a noului Pixel 3 XL este „bretonul” care mușcă din ecran în partea de sus. „Notch” cum îi spun englezii, artificiul introdus inițial de Apple pentru a păcăli utilziatorul cu un ecran pe aproape toată fața telefonului, dar prin care să poată găzdui unele componente tehnice precum difuzorul, camerele frontale, senzorii etc.Pixel 3 XL nu e primul Android care să aibă o astfel de crestătură, ba dimpotrivă, dar iese în evidență prin dimensiunile considerabile pe care le are „tăietura” sa. Nu atât că e lungă, ci că e foarte înaltă.Din poze e greu să-ți faci o impresie exactă: în persoană, la prima vedere, „bretonul” parte imens și te pui să te gândești dacă ai putea vreodată să te obișnuiești cu asemenea crestătură... Google te lasă, totuși, din setări (din Developer Options) să o ascunzi și să închizi ecranul practic pe toată partea de sus, în linie cu crestătura. Funcția taie practic din ecran și micșorează spațiul util. Poate ar fi fost o soluție ca pe zona neagră, cu pixelii negri (stinși) să fie lăsate totuși elementele de notificări sau iconițele de sistem, iar restul aplciațiilor să se afișeze clasic, dedesubt.Chiar și-așa, ne-am ambiționat să folosim telefonul cu „breton”, așa cum l-a scos Google pe piață, iar după două săptămâni de test nu doar că ne-am obișuit cu aspectul, ba chiar nu îl mai sesizam deloc și ni se părea ceva... natural.La prima privire, Pixel 3 XL seamană foarte mult cu modelul de anul trecut, împrumutând multe din elementele de pe Pixel 2 XL. Pe spate e chiar foarte asemănător, cu două zone cu texturi diferite - zona camerei acoperită cu sticlă lucioasă. Totuși, materialele folosite pe generația curentă sunt diferite: Google a renunțat la corpul din metal și a mers pe o variantă cu rama din aluminiu și spatele din sticlă.Totuși, Google a tratat o bucată din spate pentru a obține o zonă mată, cu textură diferită. Ca observație, mai ales pe versiunea neagră pe care am avut-o în test: spatele pe zona mată pare că se zgârie foarte ușor - nu de puține ori am găsit mici urme. În realitate însă, „zgărieturile” nu sunt zgărieturi pe material, ci urme de material de la obiectele cu care spatele intră în contact și care se pot șterge foarte ușor (unele cu degetul, altele poate cu puțină apă sau șervețel umed...).De precizat că noua construcție din spate de sticlă (parțial mată) și mărimile destul de generoase fac din Pixel 3 XL unul dintre cele mai alunecoase și dificil de manevrat într-o singură mână telefoane pe care le-am testat de ceva vreme...Pe de altă parte, telefonul este excelent atunci când e folosit în ambele mâini. Ecranul mare și boxele stereo sunt perfecte pentru consumul de conținut multimedia.Butoanele sunt foarte ok și oferă un feedback bun la apăsare, iar cititorul de amprente este optim poziționat pe spatele telefonului.Noul Pixel 3 este platforma etalon pe care Google își prezintă mereu cea mai recentă și la zi versiune de Android - un telefon gândit să ruleze mereu cea mai nouă versiune și, teoretic, să funcționeze impecabil pe sistemul Google.În general n-am avut probleme mari - trebuie să recunoaștem, dar au fost mici agățări ici-colo, o eroare sau câte un ecran blocat din când în când.Am mai întâmpinat și o eroare persistentă în care glisările pe senzorul de amprente menite să apeleze zona de notificări (o funcție extrem de binevenită și pe Android-ul pur...) nu a funcționat mereu cum a trebuit. Am citit pe unele forumuri că e o problemă mai răspândită și năzuim că Google va rezolva prioblema într-o actualizare viitoare...Poate avem noi setată ștacheta destul de sus pentru un model precum e Pixel și din acest motiv ne-au marcat aceste mici probleme, în timp ce la alte modele vârfuri de gamă tindem să trecem cu vederea peste ele...Totuși, dacă e să dăm un verdict general acesta ar fi unul foarte pozitiv pe partea de software: în mare parte curat și coerent, foarte rapid, iar actualizările la zi sunt poate cel mai mare plus.Am apreciat și modul de afișare pe naunțe închise în multiple zone din sistem: zona de notificări, ecranul „Google” cu știri și noutăți din partea stângă, aplicația telefon, mesaje etc. Singurul loc unde nu se poate (și e ciudat că nu este această opțiune): meniul cu setările.De remarcat că prin generația Pixel 3, Google propune un nou mod exclusiv de interacțiune cu sistemul: gesturile. Au dispărut celebrele trei butoane (principal, înapoi și multitasking) și a apărut „pilula” multifuncțională și un buton contextula „back” care apare doar uneori prin aplicații.O apăsare pe „pilulă” și ești dus pe ecranul principal. O scurtă glisare în sus de pe pilulă și ești dus la ecranul de multitasking (schimbat și el: a dispărut sistemul rolodex și noul multitasking e mai degrabă asemănător cu cel de pe iOS), iar o glisare rapidă pe „pilulă” înspre dreapta permite trecerea rapidă de la aplicația curentă la ultima folosită. O glisare mai lungă în sus de pe pilulă accesează zona de aplicații (app drawer)...Probelma e că pe Pixel 3XL aceste gesturi sunt singura opțiune de interacțiune și nu funcționează perfect mereu. Am găsit sufiente inconsistențe de-a lungul perioadei noastre de test: mereu ni s-a părut că unele glisări sunt ba prea scurte, ba prea lungi. Nu de puține ori am deschis zona de multitasking în loc de sertarul cu aplicații.În general gesturile de interacțiune de pe Pixel 3 XL par mai degrabă că se încurcă singure în timp ce ar vrea să facă viața ușoară utilizatorului. Tot ce putem spera e ca Google să le mai finiseze în timp...Pentru mare parte din 2018 Google Pixel 2 a fost regele fotografiei mobile - o opinie aproape unanim acceptată în rândul reviewer-ilor și presei de specialitate. Acum, cu noul Pixel 3 XL Google are mari șanse să păstreze titulatura și pentru anul în curs...Nu o spunem doar pentru că deja majoritatea criticilor au apreciat și lăudat telefonul lansat de Google în toamna anului trecut, ci pentru că după două săptămâni de test am tras și noi aceeași concluzie: Pixel 3 XL, cu a sa singură cameră principală de 12,2 MP de pe spate, realizează probabil cele mai bune fotografii de pe un telefon pe care să-l fi testat.Fie că vorbim de cadre luminoase, cu culori și detalii, sau fotografii captate în lumină slabă - e greu să-i găsim vreun minus camerei de pe telefon.Pe spate Pixel 3 XL vine cu o singură cameră de 12,2 MP, cu diafragmă f/1.8 și pixeli de 1,4um și cu stabilizare optică a imaginii.În perioada noastră de test camera foto nu ne-a dezamăgit aproape niciodată și a livrat constant poze foarte - așa cum ne așteptam de altfel. Fotografiile captate pe modul auto au detaliile bine mai conturate, nu sunt suprasaturate și nu suferă de supraexpunerea pe care o regăsim pe alte modele. Modul HDR+ de pe Pixel face minuni mai ales când pozele sunt în contre jour. Când avem cadre cu surse directe de lumină și zone umbroase - astea sunt condițiile în care Pixel 3 XL strălucește cel mai mult și scoate rezultate excelente.Focalizarea este foarte rapidă și telefonul păstrează zona selectată indiferent că telefonul e rotit puțin sau subiectul se mișcă. În plus, aplicația permite modificarea luminozității indiferent de zona pe care s-a selectat punctul de focus.Experiența lansare-focalizare-captare este super rapidă, iar șansele să ratezi un moment sunt foarte mici. Echilibrul de lumină este destul de bine definit, deși unori telefonul tinde să supra-expună puțin de tot.Pe lumină slabă telefonul reușește să capteze pe modul „Auto” fotografii bune, chiar foarte bune uneori. Mai mult, Google a lansat odată cu generația a 3-a de telefoane Pixel un nou mod de fotografiere pe lumină puțină - Night Sight.Night Sight e un „game changer”, cum spun englezii - schimbă regulile jocului și e capabil să livreze niște fotografii senzaționale și poze cu detalii chiar și în scenarii cu aproape nici o sursă de lumină.În general am putea spune că aplicația foto de pe Pixel 3 e una decentă, cu suficiente opțiuni pentru un utilizator normal. Totuși, am dat și peste câteva probleme și câteva alegeri de design și funcționalitate care nu fac decât să știrbească din performanțele camerei în sine...Întâi să începem cu lucrurile bune: camera foto are suficiente setări și moduri încât să mulțumească utilizatorul obișnuit și să îmbuneze cel avizat care ar putea fi nemulțumit de inexistența unui mod „Manual”. Multiple posibilități de Panoramă (mod VR sau diferite moduri „Photosphere”), modul Best Shot (capturi multiple din care Google - sau utilizatorul - alege cea mai bună), modul Portret (din ce în ce mai exact exact la detectarea contururilor și defocalizarea fundalului), Photobooth Playground (cu stickere AR), Google Lens („motorul” de căutare prin camera foto).Ce nu ne-a plăcut: Din start nu am apreciat faptul că pentru a schimba unele setări, aplicația te scoate din ecranul de compoziție.Camera este uneori foarte înceată, în special prin lansarea rapidă cu două apăsări pe butonul power. De multe ori ne-a luat câteva secunde bune până când camera s-a deschis și ne-a permis să facem poza....Uneori am dat peste mici agâțări și în utilizarea aplicației, iar într-un caz am pățit să se blocheze preț de o secundă în timpul unei filmări - nu a înregistrat imaginile, ci doar sunetul din acel moment.Pentru cei care ar putea crede că am avut noi nenorocul să dăm peste o unitate cu probleme, se pare că nu suntem chiar singurii care se plâng de aceste probleme cu aplicația camerei care e foarte înceată. Putem spera doar că Google va îmbunătăți situația prin niște actualizări...Pe partea video Pixel 3 stă destul de bine și poate capta imagini foarte bune și decent stabilizate. Cele mai bune cadre stabilizate sunt la 1080p@30fps, dar chiar și cadrele filmate la 4K sunt bune.Focalizarea e destul de rapidă și fină, nu sare brusc de la un obiect la altul - punctele selectate pentru focus sunt menținute în cadru de către sistem. Detaliile surprinse sunt bune, iar trecerile de la zonele luminoase la cele întunecate nu sunt bruște.În general am fost mulțumiți cu ce am reușit să filmăm cu camera de pe Pixel 3.Cu ce nu prea am fost mulțumiți: Lipsa unor setări video din aplicația de cameră care ar trebui să existe pe orice model vârf de gamă din ziua de azi. Nu există opțiunea de filmare la 60 de cadre pe secundă la 4K (mai ales că restul competitorilor au toți, iar configurația hardware ar trebui să permită...).Până și la rezoluția de 1080p situația e neclară - din setări telefonul te lasă să alegi fie 30 cadre pe secundă, fie un mod „Auto” în care telefonul înregistrează Full HD la 60fps dacă lumina permite...Pe partea audio crede că Pixel 3 XL e aproape fără cusur: nu doar că oferă sunet stereo pe două difuzoare amplasate pe fața telefonului, care „livrează” sunetul direct către utilizator, dar în pachet Google are inclus și o pereche excelentă de căști tradiționale (nu sunt model in-ear) cu un inteligent sistem de fixare în interiorul urechilor.Da, poate la capitolul volum nu este cel mai gălăgios telefon, iar profunzimea sunetului nu e cea mai mare, dar Pixel 3 XL este mult peste ce oferă alte telefoane vârf de gamă care încă oferă doar un singur difuzor amplasat la bază.Practic, pentru un telefon pe care să-l încarci seară de seară, Pixel 3 XL este excelent și se achită de sarcini fără mari probleme. Ba chiar ar putea duce și două zile dacă utilizatorul are mai multă grijă cum îl folosește. Noi, pe perioada de test, nu l-am menajat deloc în ceea ce privește consumul bateriei.Pe langă anduranța destul de bună a telefonului, încărcarea rapidă și posibilitatea reîncărcării wireless fac tot pachetul și mai atractiv.Pixel 3 și Pixel 3 XL sunt telefoane destul de scumpe, dar în ton cu majoritatea modelelor vârf de gamă 2018/2019.Pe, Google Pixel 3 e la vânzare la acum începând de la 3.699 de lei, iar modelul Pixel 3 XL începe de la 4.399 de lei Pixel 3 și Pixel 3 XL sunt telefoanele pe care Google le consideră etalon în universul Android și, în mare măsură, reușesc să livreze cea mai bună experiență pe acest sistemul de operare.Un software curat, coerent și rapid, actualizări de sistem și de securitate la zi, precum și o integrare perfectă în ecosistemul Google - fără dubluri sau aplicații paralele - toate astea fac ca modelele Pixel 3 să urce în topul telefoanelor și să fie o alternativă convingătoare pentru mulți utilizatori în 2019.Pe de altă parte, nici un telefon nu e perfect, iar pe partea software am întâlnit ici-colo mici probleme și erori, dar care din fericire sunt la îndemâna Google să le repare prin viitoarele actualizări de sistem.Micile frustrări pălesc însă atunci când discutăm de camera foto - cu lejeritate printre cele mai bune de pe un telefon mobil, dacă nu chiar cea mai bună.Mai mult, cu funcția „Night Sight” de la Google care permite fotografii bune și foarte bune în condiții de lumină slabă, sau chiar întuneric benză, pachetul foto de pe Pixel 3 și Pixel 3 XL nu face decât să convingă și mai mult.Deloc surprinzător, având în vedere moștenirea de pe generația trecută, camera foto de pe Pixel 3 are toate șansele să rămână mult timp în 2019 printre cele mai apreciate de pe piață.