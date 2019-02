Samsung, în fața celui mai consistent ”val”de lansări din ultimii ani: telefonul pliabil, trei modele S10, un smartphone 5G și smartwatch-uri

Samsung va anunța pe 20 februarie noua gama Galaxy S10, iar detaliile tehnice ale acestor modele au apărut deja. O mare diferență este că vor fi nu doar două telefoane, ci vor fi trei, pentru că se va adăuga o versiune cu preț mai mic (S10e) pe lângă S10 și S10+.S10+ va avea ecran de 6,3 inci, iar S10 va avea display de 6,1 inci.Specificații pe scurt (sursa GSM Arena Galaxy S10eDisplay: 5.8-inci OLED QHD 2280 x 1080RAM: 6GB/8GBStocare: 128GB/256GBCamera principală: Duală 12MP + 16MP ultrawide,Camera frontală: 10MPBaterie 3,100mAhGreutate: 150 grameGalaxy S10Display: 6.1-inci OLED QHD 3040 x 1440RAM: 6GB/8GBStocare: 128GB/512GBCamera principală: Triplă 12MP + 12MP + 16MP zoom/ultrawide,Baterie: 3,400mAhGreutate: 157 grameGalaxy S10+Display: 6.3-inci OLED QHD 3040 x 1440RAM: 6GB/8GBStocare: 128GB/512GBCamera principală: Triplă 12MP + 12MP + 16MP zoom/ultrawide,Baterie: 4,100mAhGreutate: 175 grameS10+ va avea și variantă cu 12 GB RAM și 1 TB stocareSenzorul de amprentă va fi integrat în ecran la S10 și S10+, așadar va fi pe partea frontală, camerele vor fi mai performante, bateriiile mai puternice decât la S9, iar pe partea din spate vor fi trei camere foto/video la S10 și S10+. Dacă între S8 și S9 diferențele sunt mici, între S9 și S10 par a fi semnificative.Se adaugă și un model mai accesibil S10e, un concurent pentru iPhone XR. S10e va avea ecran de 5,8 inci și senzorul de amprentă va fi pe spate unde vor fi două camere (și nu trei ca la celelalte două modele S10).În prezent, Galaxy S9 costă în jur de 2.500-2.600 lei, S9 Plus, de la 2.900-3.000 lei, iar Galaxy Note 9 de la 3.400-3.700 lei.Lansarea extrem de așteptată are legătură cu un gadget așteptat de mulți, însă un gadget care intrigă, fiindcă nu este clar dacă publicul chiar are nevoie de așa ceva.Un telefon cu ecran flexibil pare să vină din filmele SF, dar realitatea este mult mai complicată. Un astfel de telefon trebuie să aibă componente rezistente la șocuri, iar ecranul trebuie să funcționeze și după zeci de mii de plieri. Apoi trebuie să fie și funcțional, aplicațiile trebuie să poată fi folosite în formate ciudate și împachetarea chiar să transforme telefonul în ceva util, nu într-un gadget greu de folosit.Samsung a prezentat un astfel de concept în noiembrie și Infinity Flex Display este prototipul ce se poate plia și se transformă din tabletă în telefon și, ”împăturit” fiind, pot fi utilizate trei ecrane. Ecranul are 7,3 inci când este desfășurat, iar după ce se închide precum o carte poate fi folosit display-ul mai mic, de 4,5 inci.Marea întrebare este cum va privi publicul acest telefon, cât de bine vor fi optimizate aplicațiile pentru diversele moduri de pliere și cât de mult vor fi oamenii dispuși să dea pe telefon. Sursele spun că prețul ar putea fi undeva pe la 1.600 - 1.800 dolari (așadar pste 1.500 de euro). Cu siguranță nu se vor vinde miloane de unități, dar dacă va fi un dispozitiv reușit, ar putea deschide un nou capitol pe piață.Se vorbește tot mai mult despre tehnologia 5G, cea care va crește mult viteza conexiunilor și va permite dezvoltarea mașinilor autonome și înmulțirea dispozitivelor în așa-numitul ”internet of things”Tehnologia 5G va permite telefoanelor să folosească și mai eficient puterea de computing și să utilizeze aplicații complexe de realitate augmentate sau de editare video. Operațiuni ale unor aplicații care cer multă putere de procesare vor putea fi făcute mult mai rapid.Este de așteptat ca Samsung să prezinte și o versiune de S10 cu conectivitate 5G, dar tehnologia nu va fi prezentă pe toate modelele de telefoane, fiindcă sunt mai scumpe componentele necesare. Presa a scris despre o versiune ”mamut” de S10, numită S10X care ar putea avea ecran de 6,7 inci, baterie de 5.000 mAh și 256 GB stocare by default. Prețul ar putea fi de 2.000 de dolari.Vor fi și dispozitive wearables: un nou smartwatch, o brățară fitness, dar și căști Bluetooth.Surse; CNT, Forbes, GSM Arena