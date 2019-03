Ce ne spune evoluția telefoanelor Galaxy S despre istoria smartphone-urilor - O poveste cu suișuri, coborâșuri, specificații de top, dar și prețuri tot mai mari

În 2007, Nokia avea 53% din piața smartphone-urilor, Samsung era pe locul șapte. iar telefoanele cu Windows aveau 18% din piață. Dacă în 2007 se vindeau cam 120 de milioane de smartphone-uri, în 2018 s-au vândut 1,4 miliarde, dar a fost primul an în care vânzările au scăzut. Samsung are cam 20% din piață, iar Apple și Huawei, undeva pe la 16-18%.







În 2010 s-a depășit pragul de 300 de milioane de unități, în 2012 s-a trecut de 650 milioane, iar miliardul a fost depășit în 2014. Anul trecut vânzările de smartphone-uri au totalizat aproximativ 1,5 miliarde unități, însă s-a ajuns la o saturație și a apărut în premieră scăderea.

Printre concurenți se numărau iPhone 4, HTC Desire și Nexus One, iar ecranul Super AMOLED era unul dintre marile plusuri. Bateria cu greu ținea peste o zi, iar cu camera foto principală era greu să faci poze decente dacă nu era lumină bună.









Sistemul de operare era Android 2.1, telefonul cântărea 119 grame, iar bateria era de 1.500 mAh. Estimările sunt că s-au vândut 25 de milioane de unități Galaxy S, dar Samsung nu publică cifre, astfel că nu putem știi cantitatea exactă.

Ecranul crește la 4,3 inci, camera de pe spate devine de 8 GB, iar memoria RAM avansează la 1 GB RAM. Telefonul era foarte rezistent la căderi, bateria era detașabilă și autonomia a crescut puternic față de primul S. Era și extrem de ușor față de telefoanele din prezent: 116 grame (cel mai mic S10 cântărește 150 grame).









Bateria a urcat la 1.650 mAh, ecranul a devenit HD și camera a fost mult mai bună decât la S I unde poza ieșea bine numai dacă țineai telefonul complet nemișcat într-o zonă cu lumină foarte bună. Prețul a crescut cu aproximativ 200 de lei față de S I, până spre 2.300 lei. Estimările din piață indică vânzări de 40 milioane de unități pentru S II.





Ecranul a continuat să crească, ajungând la 4,8 inci, greutatea a ajuns la 133 de grame și procesorul era quad-core, de 1,4 GHz. Review-urile au fost excelente, iar prețul la liber era de 2.700 lei. Se estimează că a fost un succes uriaș de vânzări, cu 60 de milioane de unități.













Galaxy S4 - Modelul fanion și-a găsit 80 de milioane de clienți

A continuat creșterea ecranului: 5 inci, iar camera de pe spate a ajuns să fie de 13 MP. Versiunea cu maximă capacitate de stocare avea 64 GB, iar memoria RAM era de 2 GB. Prețul la liber era de 3,000 de lei. S4 s-a vândut în 80 de milioane de exemplare.









Galaxy S5

A fost lansat în aprilie 2014, iar printre concurenți se numărau modele precum HTC One M8 și iPhone 5S. A fost lăudat pentru camera de 16 MP, pentru bateria de 2.800 mAh și pentru ecranul Super AMOLED de 5,1 inci. A fost criticat pentru software și mai ales pentru design, rămânând celebră sintagma ”Plastic Fantastic” folosită în unele review-uri unde se spune că S5 nu arată ca un smartphone de vârf de gamă. S5 avea și senzor de amprentă. Prețul era de 2.700 - 2.900 lei. S5 și-ar fi găsit 12 milioane de clienți.













Galaxy S6 - Un salt mare în calitate

Modelul a fost considerat un mare pas înainte, având și versiunea Edge, cu ecran curbat. A primit șasiu metalic și sticlă pe spate, căpătând un aspect premium. S6 a adus schimbarea de care era nevoie, după ani la rând în care compania a primit critici peste critici la capitolul design și construcție,















S6 avea ecran de 5,1 inci, procesor octa-core, 3 GB de RAM și cameră principală de 16 MP (cea de pe față era de 5 MP). Telefonul a fost extrem de mult lăudat pentru specificații.

Nu a venit cu foarte multe schimbări față de S6, însă a avut vânzări foarte bune de câteva zeci de milioane de unități. Versiunea convențională avea ecran de 5,1 inci, iar cea Edge, de 5,5 inci. Camera era printre cele mai bune din piață și mulți au apreciat că autonomia bateriei (capacitate 3.600 mAh) era superioară față de S6. Prețul pornea de 3.500 lei în momentul lansării. Estimarea este că s-au vândut peste 50 de milioane de telefoane.









S7 se mai găsesște și acum, prețurile pornind de la aproximativ 1.700 lei și de la 2.100 lei pentru Edge.





A fost unul dintre cele mai reușite telefoane din gama Galaxy, venind cu multe schimbări. La S8 Samsung a introdus conceptul de "Infinity Display" (display-ul acoperă aproape integral partea frontală, marginile fiind extrem de subțiri în partea de jos și de sus). Versiunea Galaxy 8 avea ecran de 5,8 inci, iar varianta Galaxy 8 Plus avea 6,2 inci. După scandalul Note 7 și capacitatea bateriei a fost redusă de la 3.600 mAh, la 3.000 mAh.









Tot cu S8, s-a renunțat la butonul de Home, însă cititorul de amprente a fost mutat în cel mai neinspirat loc, exact lângă camera foto pe care o poți atinge ușor cu degetul când deblochezi telefonul.

Prețul era pe măsură: de la 3.500 lei.





Modelul fanion nu a venit cu foarte multe modificări față de radicalul S8 și se adresa mai ales celor care voiau să facă un upgrade de la S6 sau S7. Vânzările au fost mai slabe decât la S8, dar S9 și S9+ au avut parte de review-uri excelente, ”amănuntul” nu prea grozav fiind prețul. Au fost apreciate lucruri precum calitatea mult mai bună a boxelor, ergonomia bună, camera foto și ecranul. A crescut și greutatea: 163 grame la S9 și 189 grame la S9+.









Preturile "la liber" au făcut un salt și incepeau imediat după lansare de la 3.900 de lei pentru modelul Galaxy S9 si 4.400 de lei pentru S9+.





Noua serie Galaxy a fost prezentată pe 20 februarie si a ajuns să aibă patru modele, cu ecrane cuprinse între 5,8 și 6,7 inci, acest ultim model fiind 5G (și nu va fi lansat prea curând în România). Gama de preț este largă, de la S10e la 3.400 lei, până la 7.800 lei în versiunea de 1 TB pentru S10+.









Ecranul impresionează, iar faptul că mufa de căști a fost păstrată este un lucru bun. Rămâne de văzut dacă cititorul de amprentă din ecran funcționează ușor,. iar o mare întrebare ține de autonomia bateriei.

În 2007, anul lansării iPhone, s-au vândut în lume 120 de milioane de smartphone-uri, cele mai multe dintre ele Nokia cu Symbian care astăzi ar părea fantastic de rudimentare. Tot în 2007 Google anunța că va oferi gratuit sistemul Android, iar la final de 2008 se lansa și primul smartphone cu Android: G1, produs de HTC.În 2010, anul în care apărea primul Galaxy S, s-au vândut în lume 302 milioane de smartphone-uri, dintre care peste 100 de milioane erau terminale Nokia cu Symbian. Samsung era pe patru, cu sub 8% din piață, iar vânzările totale de smartphone-uri erau de peste patru ori mai mici decât în prezent. Samsung vindea 23 de milioane de smartphone-uri, față de aproape 300 de milioane anul trecut.Mulți au avut măcar una dintre cele nouă generații de Galaxy. Unii au trecut de la iPhone la Android, alții au considerat că telefoanele Samsung devin prea scumpe și au decis să treacă la mărcile chinezești. Cert este că în fiecare an câteva zeci de milioane de telefoane vândute au fost Galaxy S, principala gamă rivală pentru iPhone.Dacă ar fi să rezumîm, în 10 ani s-au schimbat enorm de multe la telefoane și majoritatea în bine, dat fiind că ele chiar sunt adevărate mini-computere. Dacă ar fi să ne gândim la câteva minusuri, cel mai mare ține de faptul că modelele ”fanion” sunt extrem de scumpe, un minus mediu este că bateriile rar țin mai mult de o zi de folosire, iar un alt aspect este că telefoanele sunt grele.În evoluția Galaxy S se poate observa că modelele cu număr impar - S5, S7, S9 au fost mai degrabă upgrade-uri, în timp ce modelele ”pare” au adus multe noutăți. În unele cazuri Samsung a reacționat la mișcările concurenței, în altele rivalii au adăugat pe telefoane opțiuni introduse în premieră de Samsung.În unii ani telefoanele S aua vut și vânzări de 60-80 milioane de unități, iar în ultimii ani cifrele au fost mai mici și din cauză că a crescut concurența în piață datorită unor mărci precum Xiaomi, OnePlus sau OPPO.Cum s-au modificat câteva specificații ”cheie”, de la S1 la S10 - 2010 vs 2019Display 4 inci - 6,1 inciCamera principală: Simplă 5 MP - Triplă 12MP + 12MP + 16MP)Cameră frontală: VGA - 10 MPMemorie RAM: 512 MB - 8 GBRezoluție display; 480 x 800 pixeli - 1440 x 3040 pixeliMemorie internă 8/16 GB - 128/512 GBGreutate: 118 grame - 157 gramePreț de pornire: 2.100 lei - 4.200 leiA apărut în primăvara lui 2010 și specificațiile par extrem de modeste dacă le citim prin ochii prezentului: ecran de 4 inci, 512 MB RAM, cameră de 5 MP și procesor single-core de 1GHz.Prețul la noi, la liber, era undeva pe la 1.900 - 2.100 lei, diferență uriașă față de flagship-urile din prezent.Printre minusuri se număra faptul că spațiul de stocare nu mai putea fi extins prin card microSD, nici bateria nu mai putea fi scoasă și schimbată de către utilizator și construcția nu mai era de tip "waterproof" (rezistent la apă)Prețul era încă o dovadă că flasghsip-urilor se duc foarte puternic în sus, versiunea cu 32 GB costând de la 3.200 lei, iar cea cu 128 GB, 4.100 lei. S6 încă mai poate fi cumpărat, la aproximativ 1.600 lei.Camerele sunt mai multe și mai performante, iar la S10 și S10+ senzorul de amprentă nu mai este pe spate, ci este înlocuit de unul ultrasonic inclus în ecran.Samsung spune despre ecranul denumit Infinity-O al Galaxy S10 că îmbină o serie de senzori cu tehnologia camerei într-un ecran de tip hole-in display – pentru a maximiza proprietățile ecranului și a vă ține departe de distrageri. Practic, camera este inserată într-un ”decupaj” în ecran.Galaxy S10, Galaxy S10+ și Galaxy S10e vor fi disponibile în nuanțele: Prism White, Prism Black, Green Prism, Blue Prism, Yellow Canary și Flamingo Pink. Galaxy S10+ va fi de asemenea disponibil în două modele noi, ceramice: Ceramic Black și Ceramic White.Specificații S10Galaxy S10eDisplay: 5.8-inci OLED QHD 2280 x 1080RAM: 6GB/8GBStocare: 128GB/256GBCamera principală: Duală 12MP + 16MP ultrawide,Camera frontală: 10MPBaterie 3,100mAhGreutate: 150 gramePreț: de la 3.400 leiGalaxy S10Display: 6.1-inci OLED QHD 3040 x 1440RAM: 8GB/12GBStocare: 128GB/512GBCamera principală: Triplă 12MP + 12MP + 16MP zoom/ultrawide,Baterie: 3,400mAhGreutate: 157 gramePreț: de la 4.200 lei la 5.400 leiGalaxy S10+Display: 6.4-inci OLED QHD 3040 x 1440RAM: 6GB/8GBStocare: 128GB/512GB/1TBCamera principală: Triplă 12MP + 12MP + 16MP zoom/ultrawide,Baterie: 4,100mAhGreutate: 175 gramePrețuri: de la 4.700 lei la 7.800 lei