REVIEW Samsung Galaxy S10 Plus - Telefonul (aproape) complet

Din punct de vedere al specificațiilor, Samsung a pus în noul Galaxy S10 Plus cele mai bune și la zi componente și a creat un pachet care să conțină aproape tot ce se poate în materie de hardware. Ecran mare, curbat, luminos și fără margini? Bifat. Cititor de amprente sub ecran? Bifat. Mai multe camere foto diferite? Desigur. Mufă audio de 3,5 mm? Da. Încărcare wireless bi-direcțională? Bifat. La toate astea adăugam un design atrăgător, protecția la apă și praf, bateria destul de mare cu încărcare rapidă și obținem cam tot ce ar trebui să conțină telefonul „perfect” în ziua de azi.







Totuși, telefonul perfect nu există și chiar și S10 Plus are micile sale neajunsuri și chichițe. După o perioadă de test, HotNews.ro vă oferă un review în detaliu cu noul vârf de gamă de la Samsung.







Notă de început



Am testat noul Samsung Galaxy S10 Plus timp de opt zile în București și alte zone din țară.

Pe toată perioada de test l-am folosit pe post de unic telefon personal, în rețeaua 4G Orange și nu l-am menajat deloc din punct de vedere al utilizării sau al consumului de baterie.





CE NE-A PLĂCUT





+ Design-ul și ecranul - telefonul cu siguranță va fura privirile tuturor. Ecranul de pe S10 Plus este superb de privit și folosit și este super-luminos. Marginile foarte subțiri, muchiile laterale rotunjite ce parcă se pierd în palmă...







+ Camerele foto - cele trei camere de pe spate oferă poate cea mai bună și versatilă experiență pe un telefon în acest moment. Camera principală este foarte bună, dar cea care impresionează cel mai mult este camera ultra-wide - calitate bună, culori vii, aberații optice reduse





+ Experiența software pe Android 9 și interfața Samsung One UI - A fost poate primul model de vârf de la Samsung pe care l-am testat și care nu s-a blocat niciodată. În plus, micile agățări au fost aproape inexistente.







+ Stabilizarea „SuperSteady” pe filmările 1080p (folosește camera ultrawide)





+ Păstrarea mufei audio de 3,5mm





+ Am apreciat căteva elemente tehnice avansate: cititorul de amprente ultrasonic amplasat sub ecran, senzorii de lumină și proximitate care au fost ascunși SUB ecran, modul în care camerele frontale au fost incluse prin decupaj în ecran









CE NU NE-A PLĂCUT





- Dualitatea aplicațiilor - În continuare Samsung insistă să lanseze telefoane cu aplicații dublate la fiecare pas, chiar dacă noua interfață One UI e mai rafinată ici-colo: două aplicații de fotogalerie, două browsere de internet, două magazine de aplicații, două aplicații de calendar, două aplicații de email etc.







- Ergonomia deficitară pe alocuri: butonul principal (power) ni s-a părut amplasat prea sus pe marginea dreaptă, iar atingerile accidentale pe lateralele ecranului curbat au fost la ordinea zilei (touch rejection nu prea funcționează cum ar trebui...)











Posibilitatea de a filma 4K@60fps (sau măcar 1080p@60fps) și să putem comuta între cele trei camere de pe spate. Din păcate, cele trei camere pot fi folosite în filmare doar în cazul înregistrărilor la 30 de cadre pe secundă.





ALTE ASPECTE





> Cititorul de amprente ultrasonic amplasat sub ecran - Tehnic vorbind este impresionant și are un mare avantaj față de restul senzorilor de amprente optice montate sub ecran pe alte telefoane până acum: funcționează mereu, chiar și când ecranul e e stins sau degetul ud/murdar. Nu este cel mai rapid și nici cel mai exact și presupune totuși ceva adaptare din partea utilizatorului. Din fericire Samsung susține că va lansa noi actualizări de soft care să îmbunătățească experiența.







> Sistemul nu permite înregistrarea a mai mult de patru amprente (sperăm noi că doar deocamdată...)







> Bateria mare de 4.100 mAh duce o zi, poate chiar o zi jumătate. Nu e telefonul cu cea mai strălucită autonomie, dar e adecvată pentru utilizarea normală de zi cu zi.







> Sistemul s-a mișcat fluid și rapid în toată perioada de test. Noua interfață One UI pare pe alocuri mai șlefuită decât ce oferea Samsung înainte. Există și posibilitatea folosirii unor gesturi de interacțiune în locul celor trei butoane clasice de navigație...





> Camera ultra-wide este probabil cea mai interesantă și oferă uneori rezultate spectaculoase. Camera normală este însă cea cu rezultatele cele mai bune (deși, culmea, oferă culori puțin mai neutre și detalii mai soft față de ce ne obișnuia Samsung în trecut). Camera telefoto cu zoom optic 2X este probabil cea la care majoritatea ar renunța fără nici o problemă...







> „Night Mode” care colorează în negru interfața de sistem: meniul de setări, zona de notificări, ecranul „Bixby” cu știri și noutăți din partea stângă, aplicația telefon, mesaje etc. Din păcate acest mod întunecat (care poate economisi și din baterie pe un ecran Amoled) nu este păstrat atunci când utilizatorul instalează teme din magazinul dedicat.









HARDWARE & SPECIFICAȚII



Display: 6.4-inci Quad HD+ Dynamic AMOLED, 3040 (~522ppi), raport 19:9, compatibil HDR10 / 89% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass 6

RAM: 8 GB RAM



Stocare: 128/512 GB



Procesor: Exynos 9820 Octa (8 nm) / Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55)



GPU: Mali-G76 MP12





Baterie: 4.100 mAh



Camere foto:



- Principală: 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom

- UltraWide: 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm



Cameră foto frontală: 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF / 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1.12µm, senzor de profunzime



Video: 2160p@60fps (doar pe camera principală) / @30 fps, 1080p@60fps (doar pe camera principală) / 30@fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video



Dimensiuni: 157.6 x 74.1 x 7.8 mm



Greutate: 175 grame



Sistem de operare: Android 9.0 / One UI



Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, senzor de măsurare puls și nivelul de oxigen din sânge, Acelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.1 TypeC



Alte caracteristici:



- cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- senzor de măsurare puls și nivelul de oxigen din sânge

- rezistent la apă și praf - IP68

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive)

- Fast battery/wireless charging 15W

- Culori: Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White

- Difuzoare audio la bază și frontal

- Mufă audio jack 3,5mm

- Samsung DeX



Preț: ~4.700-5.000 lei





FOTOGALERIE - Samsung Galaxy S10 Plus











Nu se vede galeria pe mobil sau vrei să vezi pozele la dimensiunea maximă? Click aici (Flickr).



DESIGN & ERGONOMIE



Capitolul „Design” este poate cel la care S10/S10Plus punctează cel mai mult.

Ecranul mare, luminos, plin de culori și contrast și cu margini super-subțiri este cel care atrage imediat privirea. E greu de redat în imagini foto sau video cât de bine și impunător arată ecranul de pe noile S10.







Muchiile ușor curbate face ca display-ul să pară fără margini laterale, iar rama sus și jos e mai subțire ca niciodată.







Pentru a elimina nevoia unui „breton” unde să găzduiască senzorii și camera frontală (așa cum mulți producători au ales, spre supărarea multor fani), Samsung a decis - foarte inspirat - să ascundă camerele frontale într-un decupaj subtil în colțul din dreapta-sus a ecranului. În timpul perioadei noastre de test mai că am și uitat că există acel decupaj și am avut mai mereu impresia că manevrăm un dispozitiv cu un ecran care acoperă aproape toată partea frontală.





Impresionant mai ales din punct de vedere tehnic este faptul că senzorii - de proximitate și lumină - au fost „ascunși” chiar sub ecranul Amoled.







Muchiile din metal lucios adaugă un plus de eleganță telefonului, iar culoarea aleasă poate completa stilul personal. Noi am tesat varianta neagră care dă o notă sobră, mai business. Dincolo de culorile standard, Samsung a lansat și o variantă albă cu nuanțe perlate - care bat spre diferite tente de verde-albăstrui în funcție de cum e privit telefonul.











Ergonomie





Dacă design-ul telefonului este, din punctul nostru de vedere, aproape fără cusur, pe partea de ergonomie telefonul nu e chiar cel mai reușit.







În primul rând e de precizat că modelul Galaxy S10 Plus - cel pe care l-am testat noi - este aproape exclus să fie utilizat doar cu o singură mână. Muchiile laterale destul de subțiri îl și fac puțin mai sensibil la manevrele cu o singură mână.







Apoi, am găsit că butonul principal (cel de power) e poziționat puțin prea sus pe muchia din dreapta a telefonului, mai greu de accesat.







Samsung continuă să pună butoanele de volum pe partea opusă și nu o dată s-a întâmplat, în timp ce încercam să manevram telefonul cu o singură mână, să apăsăm butoanele de volum și cel de power în același timp (făcând o captură de ecran din greșeală...).









Apoi mai e ceva ce am remarcat și ne-a cam sâcâit pe toată durata perioadei de test: atingerile accidentale pe marginile ecranului.







Ca niciodată la un telefon Samsung cu marginile curbate (fie ele din seria Galaxy, fie din seria Note), am avut constant probleme cu atingeri accidentale - atât când țineam telefonul, cât și când încercam să tastăm cu o singură mână.







Samsung S10 dispune de o funcție de „palm rejection”, însă nu credem că lucrează suficient de bine - sperăm noi că acest lucru să se imbunătățească prin noi actualizări pe viitor.







Nu în ultimul rând, cititorul de amprente poziționat sub ecran - deși un lucru element deosebit și care își face treaba de cele mai multe ori - necesită o perioadă mai lungă de acomodare până când utilizatorul poate dibui fără să privească locul unde trebuie să își așeze degetul. Poate și introducerea unui tip de vibrație ca feedback atunci când cititorul reușește să citească amprenta ar ajuta...



DISPLAY



Un ecran SuperAmoled cu diagonală de 6,4 inci (format 19:9), o rezoluție de 1440 x 3040 (densitate de 522 pixeli per inci) - așa e ecranul de pe Galaxy S10 plus în termeni seci.



În realitate, ecranul de pe noul model S10 este, fără să ne fie teamă să o spunem, senzațional: culori plăcute și vii, contrast bun, luminozitate foarte bună (sporită în condiții de lumină puternică) și nivel minim foarte redus (perfect pentru a-l privi în pat, noaptea).

În plus, muchiile curbate care fac să pară că telefonul nu are margini pe lateral și amplasarea panel-ului atât de aproape de sticlă dau impresia că utilizatorul atinge cu degetul chiar ecranul în sine.







Poate singurul lucru de care ne putem legăm ca punct mai puțin pozitiv este că mai mereu funcția de auto-luminozitate lăsa ecranul puțin mai luminos decât ar fi trebuit să fie... Na, că am ajuns să ne plângem acum că un telefon are un ecran prea luminos :)







De remarcat un lucru jucăuș: decupajul de la cameră oferă căteva posibilități interesante pentru utilizator să se joace cu imaginile de wallpaper :)







SOFTWARE



După ani la rândul în care pe partea software Samsung a fost criticat la unison, anul acesta noile telefoane din seria S10 (dar și anterioarele prin update) rulează varianta One UI de interfață peste Android 9.0 Pie.







Noua interfață One UI de la Samsung își propune să fie mai simplă, mai rapidă și mai intuitivă pentru utilizator.Putem spune că în testele noastre S10 Plus cu One UI peste Android 9.0 Pie a funcționat aproape perfect. Este poate primul telefon vârf de gamă de la Samsung pe care l-am testat și care NU S-A BLOCAT NICIODATĂ.







În general totul a fost rapid și fluent, fără agățări prea dese, fără sacadări, fără erori. Aplicațiile se încarcă super-rapid, la fel și camera foto-video.







În plus, meniul de setări ni se pare într-un fel mai bine compartimentat decât era în trecut. Până și noul design al iconițelor ni se pare mai ok decât cum era înainte. Oricum, exista marele avantaj al temelor și aplicațiilor de customizare al elementelor grafice prin magazinul dedicat.







Am apreciat teribil de mult „Night Mode” care transformă în negru fundalul din marea majoritate a locurilor din meniu și din aplicațiile de sistem - un lucru care ar trebui să se traducă și într-o autonomie mai bună a bateriei. De remarcat însă că modul cu fundal negru nu funcționează atunci când utilizatorul aplică o temă diferită de cea stock din magazinul dedicat.











Ce nu am apreciat? DUALITATEA APLICAȚIILOR. O „boală” mai veche care afectează dispozitivele Samsung: două magazine de aplicații, două aplicații de galerie foto, două browsere de internet, doua calendare, două aplicații de mail, etc... Până și unui utilizator experimentat îi este greu să filtreze prin această dualitate de aplicații pentru a-și seta telefonul așa cum dorește, darămite unui utilizator de bază...



Samsung introduce în setări și posibilitatea schimbării butoanelor de navigație de pe ecran cu o serie de trei gesturi de glisare jos-sus de la baza telefonului pentru a interacționa cu telefonul. L-am încercat, nu ne-a plăcut, am renunțat și am revenit la butoanele tradiționale și de încredere...



Bixby există în continuare și tot are propriul său buton. Este poate mai bun decât era pe modelele trecute, însă e ușor să-l lași deoparte și să-l ignori. În schimb, Samsung permite acum ca utilizatorul să atribuie butonului Bixby și alte opțiuni, dar NU permite lansarea altor asistenți vocali prin el (gen Google Assistant)...



Cititorul ultrasonic de amprente de sub ecran



Samsung a reușit o premieră tehnică demnă de laudă: a pus sub ecranul de pe modelele S10/S10 Plus un cititor de amprente care se bazează pe ultrasunete. Alți producători au reușit deja din anii anterior să integreze cititoare de amprente sub ecran, însă acelea erau optice - se foloseau de ecran să lumineze amprenta utilizatorului.







Cititorul bazat pe ultrasunete de pe noul Galaxy S10 permite ca telefonul să recunoască amprenta cititorului și dacă ecranul este închis (un mare plus din punctul nostru de vedere), dar și dacă telefonul e sub apă sau degetul e ud.













În practică, am descoperit că noul cititor de amprente este totuși departe - în ceea ce privește rapiditatea și exactitatea - față de cititoarele tradiționale cu care ne-am obișnuit pe alte telefoane (fie pe față, fie pe spate).

Chiar și-așa, putem spune că e totuși acceptabil, suficient cât să merite să fie folosit în mod uzual, dar doar după ce utilizatorul trece printr-o scurtă perioadă de adaptare.







Ce vrem să spunem cu asta: neavând vreaun indiciu tactil unde se află de fapt, utilizatorul va trebui să se familiarizeze în timp cu locul exact unde va trebui să-și pună degetul fără să se uite. Mai mult, am observat că citotorul este mai exact când degetul este pus orientat vertical, mai rar pe laterală.







Chiar ș-așa, e bine de știut că cititorul nu e deloc rapid și uneori de la amplasarea degetului până la deblocare poate trece și o secundă-două.







Un alt lucru de reținut: sistemul nu permite înregistrarea a mai mult de patru amprente - un lucru care limitează destul de mult utilizatorul.







Din fericire, Samsung tocmai ce a anunțat că va lansa actualizării de soft în perioada următoare care ar urma să îmbunătățească cititorul de amprente.









FOTO



Samsung a pus pe noile S10 și S10 Plus trei camere foto foarte bune - camera principală (12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS), cea cu zoom optic 2X (12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS) și camera cu unghi larg (ultra-wide - 16 MP, f/2.2, 12mm, 1.0µm).





Împreună, cele trei camere formează poate cel mai bun pachet de acest gen de pe un telefon mobil. Poate nu discutăm punctual de cea mai bună cameră foto, însă cu siguranță discutăm de cel mai versatil pachet, cea mai bună experiență foto pe un telefon mobil la ora actuală.







Dintre cele trei camere, cea principală este cea mai echilibrată și bună calitativ - în general rezultatele sunt cele mai bune și pot rivaliza cu fotografiile captate de alte vârfuri de gamă precum Pixel 3XL sau Huawei Mate 20 Pro.



Cu toate ceasta, nu camera principală este „star-ul” selecției, ci camera ultrawide, cea care permite captarea de fotografii printr-un unghi larg al perspectivei. Samsung nu e primul producător care aduce camere ultra-wide pe telefon (LG face lucrul acesta de mai bine de doi ani), însă camera de pe S10/S10 Plus este și foarte bună - produce rezultate care sunt excelente pentru un astfel de cameră.







În general, cadrele ultra-wide sunt bine expuse, au culori plăcute, un balans de lumină bun și aberațiile optice (datorate lentilei) sunt destul de mici (mai ales că Samsung permite din software ca acestea să fie corectate într-o oarecare măsură...).











Dacă vorbim de calitatea camerei principale, putem spune că - spre deosebire de camerele Samsung din trecut - aceasta produce mai degrabă imagini neutre la capitolul culoare - adică nu mai avem de-a face cu poze suprasaturate, iar nivelul de asprime al detaliilor (sharpness) e mai redus - ambele măsuri pe care le salutăm.





Dintre cele trei camere, cea cu zoom optic 2x este cea la care nu am avea nici o problemă să renunțăm - de multe ori rezultatele cu ea sunt cam spălăcite, detaliile nu sunt grozave, iar în lumină slabă telefonul oricum comută automat pe un zoom digital pe camera principală. Credem că e important de precizat acest lucru pentru cei care poate se uită la Galaxy S10e, model care păstrează camera principală și cea ultrawide de pe S10 și S10 Plus, dar nu și cea cu zoom.







Dacă e un lucru pe care să-l reproșăm noilor camere Samsung este acela că parcă de prea multe ori telefonul are tendința de a supraexpune pozele, mai ales în zone slab luminate. Și apropo: ne-am fi așteptat ca Samsung să lanseze și un mod dedicat low-light, similar cu ce Google a lansat prin Pixel - modul NightSight.





FOTOGALERIE - Poze captate pe modul Auto cu camerele de pe Samsung Galaxy S10 Plus:





Nu se vede galeria pe mobil sau vrei să vezi pozele la dimensiunea maximă (cu detalii Exif)? Click aici (Flickr).



VIDEO ---



În general imaginile video captate cu Samsung Galaxy S10 Plus sunt bune și foarte bune. La fel și calitatea sunetului înregistrat. În plus, versatilitatea celor trei camere permite utilizatorului ca pe anumite setări să poată să le folosească „live” în aceeași înregistrare.







Practic, utilizatorul poate comuta „live” între cele trei camere atunci când filmează 1080p sau 4K/UHD la 30 de cadre pe secunde, dar nu și atunci când filmează la 60 de cadre pe secunde (este folosită doar camera principală...).





Am remarcat totuși că pentru filmările 4K@60fps nu mai există limită de timp, însă telefonul se încălzește destul de mult chiar și la filmările de doar 1080p (ceea ce ar putea duce la oprirea automată a imaginilor dacă temperatura depășește anumite valori de siguranță... )







Am apreciat foarte mult modul de stabilizare electronică „Super Steady” care, odată activat, blochează rezoluția la 1080p@30fps și comută pe camera ultra-wide, oferind imagini foarte stabile. Practic, Samsung folosește o imagine ultrawide în care „taie” pentru o stabilizare foarte bună și oferă totuși un cadru mai larg decât cel de pe camera principală.



Video 1080p și „SuperSteady”









Video 4K/UHD @ 60fps





AUDIO



La capitolul audio Samsung nu a stat niciodată extraordinar, dar acum prin S10 și S10 Plus parcă e mai bine ca niciodată. Sigur, discutăm de un difuzor extern amplasat pe muchia de jos a telefonului, dar telefonul emite sunete și prin casca de ureche amplasată foarte aproape de muchia de sus a dispozitivului și, astfel, oferă un echilibru destul de bun. Nu e nici cel mai zgomotos telefon, dar sunetele produse sunt destul de ok.





Am apreciat mult faptul că, în timpul apelurilor telefonice, sunetul pe difuzor / loudspeaker vine din ambele boxe.







De remarcat că S10 și S10 Plus vin la pachet cu o pereche de căști reglate de AKG foarte bune, iar telefonul păstrează tradiționala mufă audio de tip 3,5mm ceea ce înseamnă că este compatibil cu majoritatea tipurilor de căști, boxe și dispozitive audio de pe piață.









BATERIE



Cu o baterie destul de mare, de 4.100 mAh, S10 Plus are o autonomie care în cele opt zile de test ne-a satisfăcut - telefonul poate duce o zi de utilizare destul de lejer.



În primele zile, când am folosit telefonul intensiv, la fotografii și multe sesiuni de filmări, mai ales 4K, am reușit sa doborâm bateria în mai puțin de o zi. În restul perioadei de test telefonul a reușit să ne ducă mai bine de o zi, cu 3-4 ore timp de ecran.



Sigur, depinde mult de cum folosește fiecare telefonul, însă în cazul nostru rareori am simțit ca telefonul nu ne-ar duce o zi întreagă. Ca medie, am scos zile de circa 16-18 ore cu un consum de 70% și timp de ecran de 3-4 ore (cu Always-on display dezactivat).









S10 Plus vine cu încărcare rapida cu încărcătorul din cutie, dar și cu încărcare rapidă wireless (15W). Plus, telefonul vine și cu posibilitatea de a încărca el singur alte dispozitive wireless. Sigur, acest mod e mai degrabă ineficient pentru a încarcă alte telefoane sau dispozitive mari, însă poate fi util în situații de urgență pentru unele dispozitive mici precum noile căști fără fir de la Samsung.



Alți review-eri au ridicat în slavi S10 Plus cum că ar avea o autonomie ieșită din comun, excelentă. După ce am testat și noi telefonul mai bine de o săptămână nu am fi chiar de aceeași părere. Da, S10 Plus are o autonomie bună, dar nu neapărat extraordinară.



PREȚ



Samsung Galaxy S10 Plus se vinde, în varianta 128GB/8GB RAM, la un preț de circa 4.700 de lei în unele magazine - un preț destul de mare, dacă îl privim rupt de context.







Cu toate acestea, un Galaxy S10 Plus tot e simțitor mai ieftin față de un iPhone XS lansat deja de jumătate de an, ba chiar mult mai ieftin față de modelul XS Max - ambele telefoane cu care e în competiție directă.







Punem ca plus și faptul că în pachet S10 și S10 Plus vine din start cu un încărcător rapid, o pereche de căști pe fir foarte bune, dar și alte mici elemente: o folie de protecție ecran aplicată direct pe telefon, un adaptor USB-to-go, un adaptor mirco-USB - USB Type C.







Sigur, universul telefoanelor Android e mai bogat ca niciodată și există - din fericire pentru consumatori - variante extrem de bune și mai ieftine de telefoane care pot bifa în mare parte aceleași căsuțe pe care le bifează și noile modele Galaxy. Chiar și-așa, din perspectiva modelelor vârf de gamă, Galaxy S10 și S10 Plus au un preț aliniat la piață.









CONCLUZIE



Noile modele Galaxy S10 și S10 Plus vor fi cu siguranță printre cele mai căutate telefoane vârf de gamă din 2019, însă nu doar pentru că deja Samsung e privit ca un reper în acest domeniu, ci și pentru că sunt chiar foarte bune. Fără doar și poate S10/S10Plus ofera un pachet cât se poate de complet atât din punct de vedere al specificațiilor incluse, cât și a experienței pe care utilizatorul o are folosindu-le.





Sigur, nu există telefonul perfect și Galaxy S10 nu excelează la toate capitolele, însă nici nu există ceva la care noile modele să nu se descurce cel puțin bine.







Da, noul cititor de amprente nu e cel mai rapid sau exact, însă cu siguranță punctează la capitolul inovație, iar unele mici chichițe ici-colo pot fi rezolvate prin actualizări software pe parcursul anului.







Chiar și-așa, ecranul senzațional, experiența foto-video fantastică, stabilitatea sistemului (culmea), bateria adecvată - toate acestea punctează în favoarea telefonului și îl ajută să se diferențieze de alte telefoane care excelează doar la un capitol sau două, dar care poate dezamăgesc pe alte părți.







Galaxy S10 și S10 Plus sunt telefoane care oferă o experiență bună și foarte bună de la un cap la altul - poate nu sunt cele mai bune la toate capitolele, dar per total oferă cel mai convingător pachet pentru un telefon vârf de gamă din prima parte a anului 2019.