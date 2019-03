Huawei a lansat P30 Pro, telefon cu patru camere pe spate, dintre care principala este de 40 MP. Versiunea de top costă 1.250 euro

P30 are ecran de 6,1 inci și cântărește 165 de grame, în timp ce P30 Plus are ecran de 6,4 inci și cântărește 192 de grame. P30 are 6 GB RAM, iar P3) Pro, 8 GB RAM. P30 costă 799 euro (și 128 GB stocare), în timp ce prețurile lui P30 Pro variază între 999 euro (în versiunea cu 128 GB) și 1.249 euro (varianta cu 512 GB stocare).Compania, care vinde 150 de milioane de smartphone-uri/an, spune că atuul telefoanelor este reprezentat de camerele foto.P30 Pro are un acumulator de 4.200 mAh (valoare tipică) iar funcția de SuperCharge încarcă bateria până la 70 la sută în 30 de minute.Huawei P30 Pro este echipat cu un nou sistem Leica format din patru camere foto, care include o camera principala de 40 MP cu senzor Huawei SuperSpectrum Sensor, o camera ultra-wide de 20MP, o camera telefoto de 8MP, o camera HUAWEI Time-of-Flight (TOF), dar si o camera frontala de 32MP, spune compania.”Huawei SuperZoom Lens dechide calea către un nivel superior al fotografiei realizate cu zoom. Datorită designului periscopic, SuperZoom Lens susține un zoom optic de înaltă fidelitate de până la 5 ori, 10X hybrid zoom și un zoom digital de 50X. O prismă din camera telefoto reflectă lumina la unghi de 90 de grade pentru a maximiza distanța focală, minimizând în același timp înălțimea camerei, fără a perturba designul dispozitivului”, spune compania.”Două perspective sunt întotdeauna mai bune decât una singură. Funcția HUAWEI Dual-View Video poate surprinde două perspective ale aceleiași scene, în același timp, prin utilizarea simultană a mai multor camere. Seria HUAWEI P30 asigură o perspectivă completă a unei scene, captând totodată și un prim-plan”, mai spune compania.