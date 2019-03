Samsung spune că într-o primă fază telefonul pliabil Fold va rămâne un lux: Mereu va exista o parte a populației care va dori ceva ce nu toată lumea poate obține

În prima jumătate din 2010, an când se lansa primul Galaxy S, s-au vândut 6 milioane de smartphone-uri Samsung, iar în Q3 2011 s-au vândut 28 de milioane de unități. Între aprilie și iunie 2012 s-au vândut în premieră peste 50 de milioane de telefoane, iar un trimestru mai târziu s-a depășit pragul de 70 de milioane care s-a menținut de atunci. Cele mai bune trimestre din istoria Samsung au fost primul din 2014 (88 mil) și al treilea din 2013 (85 milioane).









Însă veștile bune s-au mai temperat și anul trecut vânzările de smartphone-uri Samsung au scăzut pentru prima oară, iar în ultimul trimestru s-au vândut 70,4 milioane, cel mai scăzut nivel trimestrial din ultimii șase ani.

Samsung a lansat noua seria S10 la târgul MWC Barcelona, serie ce cuprinde în premieră patru modele, iar un REVIEW complex pentru S10 Plus puteți citi aici . Însă marea noutate anunțată a fost telefonul flexibil Galaxy Fold care va costa 2.000 de euro (spre exemplu prețul pentru Franța este 2.020 euro)









Un model super-scump aflat la început de drum

Deși este primul model, și deci incomplet în multe privințe, Fold este o idee în care Samsung își pune speranțe pe termen lung” Următorii 10 ani vor fi marcați de dezvoltarea smartphone-urilor pliabile Fold este o evoluție în domeniul smartphone-urilor, este mai mult decât un telefon, este și smartphone și tabletă”, spune Mark Notton, director de portofoliu de produs și strategie comercială la Samsung Europe.









Evident că marea problemă este prețul - dublu față de un smartphone ”fanion” ne-pliabil - și de cinci ori mai scump decât un smartphone de gamă medie.

În câți ani nu va mai fi un gadget de lux? ”Am construit Galaxy Fold pentru cei care vor cele mai noi și bune lucruri. Este adevărat că și prețul este pe măsura, dar asta fiindcă am pus multe tehnologii pe el, Lucrăm la terminale flexibile de aproximativ zece ani și este nevoie de multă cercetare pentru dezvoltarea lor. Este doar pentru un tip de consumatori, doar pe ei îi avem în vizor”, spune Maxime Guirauton, director de marketing al diviziei mobile la Samsung Europe.Vor cu adevărat oamenii aceste tipuri de telefoane sau companiile încearcă să creeze nevoia și să vândă produsele? ”Mereu va exista o parte a populației care va dori ceva ce nu toată lumea poate obține, ceva exclusiv. Exact aici se încadrează Samsung Galaxy Fold. Nu va fi pentru toată lumea și nici nu vor fi volume de producție pentru toată lumea. Va fi pentru ce care vor o experiență exclusivă”, adaugă Guirauton.Mark Notton spune că este gata și partea software și au fost încheiate și parteneriate cu diverși dezvoltatori. Notton spune că folosește smartphone-ul flexibil zi de zi de ceva timp, și l-am întrebat ce i se pare cel mai util, cel mai interesant ”Îl folosesc mai ales pentru multitasking cu ecranul mare, interfața îți permite să ai trei ferestre active în același timp (...) Ecranul mare este excelent pentru a scris mesaje și la acest ecran mare vezi și tastatura și vezi și ce ai scris și este mai ușor decât la un smartphone clasic”.Oficialul companiei spune că este de așteptat ca oamenii să folosească Fold cel mai mult timp ”împăturit”, cu ecranul mai mic (pentru browsing, mesaje și citit e-mail-uri sau mesaje pe rețele sociale) și ecranul mare să fie deschis doar când utilizatorul vrea să se uite la aplicații video sau să folosească aplicații de productivitate.Când va ieși telefonul din zona articolelor de lux? ”Rămâne de văzut. Depinde cât de repede putem crește capacitatea de producție, depinde și ce componente punem pe el. Acest lucru influențează prețul, dacă am fi pus două camere în loc de șase și dacă am fi pus 128 GB în loc de 512 GB am fi redus prețul mult”. Notton promite că bateria ține măcar o zi întreagă de folosire intensă și că va fi excelentă calitatea sunetuluiL-am întrebat pe Notton dacă nu consideră că Samsung nu are mult prea multe modele de smartphone în gamă și nu are o structură mult prea complicată a ofertei, lucru ce poate induce în eroare consumatorul.”Sunt de acord în ceea ce privește structura denumirilor. Veți vedea că anul acesta vom restructura seriile de masă, de volum, și vom anunța asta și veți vedea că structura ofertei va fi mai clară, mai logică. Vom anunța mai multe în lunile ce vin, dar vom anunța o structură mai simplă și lucrăm la asta”.Bateria este una dintre componentele de care utilizatorii sunt cel mai nemulțumiți la smartphone-uri. Oamenii își doresc un model ”fanion” la care bateria să țină două zile chiar și cu folosire super-intens. Cum vede Samsung problema?”Primul smartphone care va depăși asta va fi un mare succes. Autonomia este unul dintre punctele de nemulțumire, oamenii sunt foarte legați de smartphone-uri, le consideră obiecte foarte personale. Noi putem rezolva asta lucrând ca terminalele să se încarce cât mai repede când bateria ajunge la un nivel scăzut și în viitor putem aștepta și diverse tehnologii care vor face ca bateriile să țină mult mai mult, dar nu suntem acolo încă și nu vom reuși anul acesta”, spune Notton, menționând că de bază rămâne tehnologia litiu-ion cu Fast Charge.El spune că miniaturizarea unor componente va continua, astfel că bateriile vor avea loc să crească în dimensiuni și telefoanele pot fi și mai subțiri decât în prezent.Probabil că și pe viitor autonomia bateriei la unele modele mid-range va fi superioară unor flagship-uri, fiindcă de la cele de gamă medie utilizatorii cer lucruri mai puțin intense. Procesoarele sunt mai puternice, ecranele mult mai de calitate, iar camera este folosită mai mult la terminalele de vârf de gamă.În ultimul timp, marile companii au anunțat telefoane cu tot mai multe camere: HTC cu 3 pe spate, Huawei cu patru, Nokia cu cinci.Vor oamenii telefoane cu atât de multe camere?. Maxime Guirauton spune că displayul și camerele contează tot mai mult pentru cei care își iau telefoane premium.Display-ul contează enorm de mult pentru cei care își iau telefoane premium (mărimea dar și strălucirea ecranului), urmând apoi camera (ce fel de fotografii poate face, cum se descurcă pe lumină slabă, care este calitatea video-urilor), spune Mark Notton, adăugând că la S10 noutatatea principală pentru camera foto este posibilitatea de a face poze ultra-wide.Ar putea mai micul S10e să canibalizeze vânzările lui S9, dat fiind că specificațiile nu sunt foarte diferite, iar S9 este mai ieftin? Guirauton spune că majoritatea oamenilor vor telefoane cu ecrane mai mari, fiindcă fac tot mai multe lucruri cu telefonul, se uită mai mult la video. ”Am constatat și că aproximativ un sfert dintre cei întrebați vor un terminal mai mic, mai compact și de aceea am lansat anul acesta și S10e, pentru a furniza o versiune compactă a seriei S10. Nu cred că va fi o canibalizare și credem că S10e aduce ce are mai bun seria S10, dar într-un format mai mic, are o cameră și mai bună și un display reușit (...) Nu este vreun compromis, ci se adresează celor care vor un ecran mai mic. Nu va fi canibalizare, oamenii se vor orienta către ce telefon au nevoie”Este îngrijorată Samsung de concurența unor mărci chineze precum Xiaomi sau OnePlus care aduc telefoane cu specificații excelente și prețuri mult mai mici ”Piața este deschisă tuturor (...) Față de anul trecut, telefoanele nu s-au scumpit, S10e costă de la 749 dolari. Clienții pot alege dintre mai multe modele și asta era ideea, să fie mai multe din care să alegi și nu doar un singur terminal care le are pe toate, ci să există o întreagă gamă, spune Guirauton”.